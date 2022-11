Las complicaciones de los planes de Bezos para donar su fortuna, según un experto en filantropía

Recientemente, Jeff Bezos y su pareja anunciaron en la cadena CNN que se unirían a la tendencia creada por Bill Gates, en la que varios de los más ricos del planeta prometían donar la gran mayoría de su fortuna, estimada en más de 120.000 millones de dólares en la actualidad. El fundador de Amazon, con respecto a ello, comenta: "La parte difícil es saber cómo hacerlo".

Con este anuncio el pasado lunes, Bezos respondía ante años de críticas e incógnitas sobre sus relativa falta de donaciones filantrópicas, en especial cuando se le comparaba de las decisiones que habían hecho otros grandes multimillonarios como el propio Gates, o Warren Buffet.

Uno de los mayores filántropos del mundo

"Debido a todo el dinero que tiene, se trata de algo importante", comentaba el socio de investigación del Centro del Instituto Urbano en ONL y Filantropía, Benjamin Soskis. También afirma que el anuncio de Bezos deja muchas preguntas sin respuesta, pues este no dio muchos detalles sobre cómo piensa repartir su inmensa fortuna, ni sobre qué temas o causas caritativas serán prioritarios para él.

Soskis asegura que Bezos tiene el potencial de causar un impacto significativo en el mundo, sin importar el cómo, lo que le convertiría en uno de los mayores filántropos de la primera mitad del siglo XXI.

Pero el experto se pregunta qué le ha llevado a tomar esta decisión en la actualidad, comentando que probablemente la principal causa sea la creciente presión pública para que se una al compromiso de otros millonarios realizando este tipo de promesas.

La influencia de Giving Pledge

Soskis comenta que Bezos, hoy con 58 años de edad, "se ha resistido a desarrollar una identidad filantrópica pública" durante años. El investigador cree que esta postura se ha vuelto insostenible, debido a la crítica pública y a su ausencia en Giving Pledge, lista que desde 2010 ha reunido a 230 millonarios que poseen en común la voluntad de donar la vasta mayoría de sus fortunas a la caridad.

La campaña Giving Pledge fue fundada por Warren Buffet y Bill Gates, y su influencia ha sido tal que otros grandes multimillonarios, como Elon Musk y Mark Zuckerberg, se adhirieron al movimiento a lo largo de la década pasada.

Sin embargo, el propio Bezos equiparaba la dificultad de crear la billonaria compañía Amazon con el proceso de encontrar las maneras más efectivas de materializar la donación de su inmensa riqueza. Para Soskis, esta podría ser la razón de que Jeff Bezos tardase tanto en realizar el anuncio, así como de que sus propuestas sigan siendo poco determinadas. Sin embargo, también añade que referirse a la filantropía de esta forma "justifica la enorme riqueza que se acumula en las manos de unos pocos", y que de alguna manera defiende su estatus.

Otra posible influencia sobre Bezos

La novelista y filántropa multimillonaria MacKenzie Scott firmó el Giving Pledge en 2019, tras divorciarse del que entonces era su marido, Jeff Bezos. Según consta, la misma ha donado desde entonces 14.000 millones de dólares a caridad. "Incluso antes de que su relación con MacKenzie Scott se terminase, la presión sobre él para construir una identidad como filántropo en un sentido público ya se estaba intensificando".

Por lo tanto, Soskis comenta la posibilidad de que los prolíficos y notables esfuerzos en filantropía de su ex mujer hayan hecho que aumente la crítica pública sobre Bezos, ya que la misma se ha vuelto en poco tiempo una persona muy influyente en el mundo de la filantropía. El experto sentencia que sería complicado, para Bezos o cualquier otro, que el ejemplo de su exmujer no le inspire, o que por lo menos no le avergüence.

Los posibles destinos de la riqueza de Bezos

A pesar de las críticas, la revista Forbes ha estimado que Bezos ya donó más de 2.400 millones de dólares a la caridad a lo largo de su vida. Además, en 2020 destinó 10.000 millones de dólares a su propia organización sin ánimo de lucro, el Fondo para la Tierra de Bezos. El mismo había realizado concesiones de cerca de 1.000 millones (el 10%) en noviembre de 2021. Y no son las únicas donaciones que ha llevado a cabo.

De momento, el anuncio lo ha realizado junto a su mujer, Lauren Sánchez, sugiriendo que la pareja tomaría algunas decisiones sobre el destino de las donaciones de manera conjunta. Además, cabe mencionar que el propio Bezos habló en 2018 de que podría destinar en torno a 1.000 millones de dólares anuales a su startup sobre exploración espacial, Blue Origin. Entre los objetivos de esta compañía, se encuentra el interés por lograr que la contaminación de la industria humana se dirija al espacio exterior, reduciendo la polución de la atmósfera terrestre.

En 2017, Bezos presentó en Twitter una solicitud para obtener ideas sobre cómo repartir su fortuna, y con la que obtuvo un conjunto de áreas de interés. Sin embargo, finalmente explicó que iba a "terminar haciendo una mezcla de cosas". Entre ellas se sitúa el Fondo Día Uno, el cual busca reducir el número de personas sin hogar y crear nuevas guarderías. También ha mostrado su interés por combatir contra el cambio climático, de ahí los 10.000 millones aportados a su Fondo para la Tierra. Ya en 2021, Bezos aseguró que gastaba más dinero para frenar el cambio climático que en la exploración espacial.

Soski comenta al respecto que: "Ha escogido áreas que merecen mucho la pena. Creo que claramente está ampliando el trabajo, y tendrá que hacerlo aun más para cumplir con su compromiso".