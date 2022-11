Este fue el negocio con el que Mark Cuban comenzó a ganar dinero a los 12 años

El emprendedor multimillonario y actual dueño de los Dallas Mavericks de la NBA, Mark Cuban, contaba recientemente cuál fue la primera vez en la que ganó su propio dinero. En la revista estadounidense GQ, el mismo explicaba que gracias a un amigo de su familia comenzó su primer trabajo, en este caso de ventas, con tan solo 12 años de edad.

Concretamente, este contacto cercano le vendía a Cuban cajas con bolsas de basura por 3 dólares, y el hoy multimillonario aprovechaba para venderlas a sus vecinos por 6 dólares. El mismo comentaba que, gracias a esta simple ocupación y a los ahorros que conseguía con ella, podía entonces comprarse zapatillas.

En un país en el que algunos niños a esa misma edad ganan algo de dinero vendiendo limonada, Cuban desarrollaba un discurso de 14 segundos para dedicarle a cada uno de sus clientes.

Una estrategia simple

Su manera de proceder era la siguiente: llamaba a la puerta, se introducía a sus vecinos y les preguntaba si utilizaban bolsas de basura, para luego darles su número de teléfono y comentarles que se ofrecía personalmente a llevarles más cajas cada vez que lo requiriesen.

"Hola, mi nombre es Mark. ¿Utilizáis bolsas de basura? Tengo una gran oferta para vosotros, y cada vez que necesitéis bolsas, lo único que tendréis que hacer es llamarme y las pondré en mi carretilla para traerlas hasta vuestra casa", decía.

Cuban contaba en el show de realidad empresarial "Shark Tank" que ese había sido su primer negocio: "La primera, y probablemente única, compañía de suscripción para bolsas de basura a domicilio del mundo". Con respecto a la brevedad del discurso, el multimillonario aclara que tenía la ventaja de maximizar su tiempo y el de sus clientes, al explicar el valor de su negocio de la manera más rápida y clara posible.

El auténtico valor del tiempo

Mark Cuban supo asimilar esa lección con respecto al tiempo, y utilizarla a medida que se hacía más mayor. Y es que llegó un momento en el que cambió sus prioridades: dejó de centrarse en acumular dinero, para poner en el punto de mira aquellas oportunidades que le ayudasen a controlar su propio tiempo.

Ya en 2020, el mismo comentaba cómo reacciona ante los aproximadamente mil discursos por email que recibe a diario. En el podcast "Raising the Bar", afirmaba que los juzgaba por las primeras frases: "Leeré uno o dos párrafos, y si hay algo que llame mi atención y sea interesante, como una iluminación, entonces empezaré a acribillar al emisor con preguntas".

Marck Cuban también explicaba el impacto que puede causar una simple frase. "¿Quieres alterar la industria de las aseguradoras?", le preguntaba un joven de 25 años que había fundado la startup para comparar seguros The Zebra. Esa frase llamó su atención, no tardó en responder, se mensajearon por varias semanas, y finalmente Cuban invirtió en la compañía. Hoy, The Zebra ha recaudado más de 256 millones de dólares en nueve rondas de financiación, de acuerdo con las declaraciones que un portavoz de la startup hizo a CNBC Make It.