Garamendi avisa a Guinda de que tiene muchos apoyos para revalidar la presidencia de la CEOE

Tras anunciarse ayer la nueva candidatura a la presidencia de la CEOE, la de Virginia Guinda, el actual presidente de la patronal, Antonio Garamendi, habló al respecto con la vista puesta en los comicios empresariales del 23 de este mes. Para Gararmendi es "legitimo" que la vicepresidenta de Foment del Treball se presente para disputarle el puesto al frente de la organización. A pesar de ello, el empresario vasco no está preocupado por su nueva adversaria, poco conocida fuera de Cataluña y con mucho menos apoyos de los que en un principio tiene 'asegurados' el actual líder de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). "Todos los territorios menos Fomento del Trabajo" le han pedido "que siga trabajando por las empresas y por el país", al igual que la mayoría de los sectores más importantes que están en CEOE.

"Es legítimo que alguien se presente. Yo hasta el día 23 seguiré trabajando, y luego los socios de la casa, que decidan", ha dicho Garamendi, que se ha mostrado "orgulloso" del trabajo que ha realizado, junto a su equipo, en los últimos cuatro años.

"Yo lo que pido es que no se atienda a espacios personales", apuntó el actual dirigente empresarial, que defendió los acuerdos firmados con el Gobierno y los sindicatos durante su mandato como presidente.

Preguntado por si estos acuerdos podrían restarle apoyos para repetir en un segundo mandato, Garamendi recordó que CEOE es un parte fundamental de los agentes sociales, reconocidos en la Constitución, y que éstos están para "sumar".

"Si yo tuviera que firmar un acuerdo ahora mismo que fuera bueno para el país lo haría, me darían igual las elecciones. Es una responsabilidad y la hemos ejercido. También nos ha tocado decir que no a veces. Yo me dedico a intentar sumar y pactar también consiste en ceder", subrayó Garamendi.

Hoy presenta su candidatura

Virginia Guinda presentará en la mañana de hoy su candidatura oficialmente en la sede de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) a las 11 de la mañana.

Desde las organizaciones empresariales la califican como una empresaria ajustada a las realidades actuales y dificultades de las organizaciones. "Habla el idioma del empresario y del emprendedor; está muy curtida en el asociacionismo y quiere implantar un sistema que defienda la acción de los empresarios", dicen fuentes de las organizaciones consultadas por elEconomista.es.

Ahora tendrá que buscar los apoyos necesarios para desbancar a Garamendi, pero "cuando él ganó a Rosell tenía el 20% de los avales", recuerdan desde las organizaciones empresariales y regionales.

CEIM apoya a Garamendi aunque no controla el voto de sus vocalías

El presidente de la patronal madrileña (CEIM), Miguel Garrido, valoró ayer la candidatura de Virginia Guinda a la CEOE apoyándose también en la legitimidad de presentar una candidatura siempre y cuando se cuenten con los apoyos necesarios. Garrido recordó que su apoyo hacia Garamendi se decidió de manera colegiada tras un debate interno, pero apunta que "nosotros recomendaremos a los vocales que voten al candidato propuesto por CEIM, aunque cada uno puede meter en la urna el nombre que decida".