"Mano de obra barata": estudiantes extranjeros acusan a Canadá de explotarles y dejarles en el limbo

Canadá es una de las economías avanzadas que arrastran problemas para encontrar trabajadores tras la pandemia. La situación llevó al Gobierno del primer ministro Justin Trudeau a permitir el año pasado que en torno a 50.000 estudiantes extranjeros extendieran su estancia hasta 18 meses después de graduarse para trabajar, pero ahora algunos estudiantes acusan a las autoridades canadienses de utilizarlos como mano de obra barata de usar y tirar.

El Gobierno argumentó que la extensión del visado era una forma de "ayudar a más graduados a satisfacer necesidades apremiantes" en sectores clave y permitirles obtener la experiencia laboral necesaria para emigrar de forma permanente pero además, el país necesitaba refuerzos para remontar tras la pandemia. Dos pájaros de un tiro. Un año y medio después, en muchos casos los jóvenes han perdido el trabajo y se han quedado sin garantía de conseguir el visado de residencia permanente.

"Básicamente estoy en casa, viviendo de mis ahorros y sin saber cuánto tiempo tendré que hacer eso", ha explicado en una entrevista a Bloomberg Daniel D'Souza, contador y ex alumno de Seneca College cerca de Toronto. "Canadá debería apreciar más a los estudiantes extranjeros, no solo usarlos como una forma de mano de obra barata".

En respuesta al mismo medio, el portavoz del departamento de Inmigración, Jeffrey MacDonald, aseguró que están considerando formas de apoyar mejor a quienes desean establecerse en el país de forma permanente.

"Cuando nos necesitaban, nos explotaban. Pero cuando necesitamos su ayuda o apoyo, nadie aparece", se expresa en la misma línea Anshdeep Bindra, ex consultor de Ernst & Young en Toronto. "Pagamos tasas e impuestos y no recibimos nada a cambio. No reconoce que somos las personas que lo ayudaron a resolver la escasez de mano de obra".

Los graduados extranjeros esperaban que la extensión del permiso les diera más tiempo para adquirir experiencia laboral en Canadá y ascender en la escala de puntos del sistema de clasificación. Pero la realidad fue muy distinta. Estos graduados se quedaron atrapados en una avalancha de solicitudes que condujo a un cierre del sistema durante 10 meses ante la imposibilidad del Gobierno de procesar todos. Cuando se reabrió el sistema, los estudiantes se encontraron compitiendo con grupos de inmigrantes con muchos más puntos, por lo que redujo sus posibilidades de obtener la residencia permanente menguaron aún más.

Si finalmente la solicitud del visado de residencia prospera, los que les espera tampoco será fácil: se enfrentarán a meses en un limbo si empleo, ingresos o beneficios sociales y de salud.

La necesaria mano de obra extranjera

El gobierno de Trudeau planea dar la bienvenida a un número récord de nuevos inmigrantes durante los próximos tres años- El país tiene que buscar la forma de sortear el envejecimiento de la fuerza laboral y en breve anunciará nuevos objetivos para esta 'misión'.

De todos los residentes permanentes recibidos en 2021, casi el 40% eran exalumnos internacionales, récord histórico en datos del departamento. EL Gobierno ha informado además que desde julio de este año se han emitido 26.250 invitaciones para solicitar la residencia permanente, de las que 10.212 fueron para estudiantes internacionales o graduados.

Los estudiantes internacionales aportan más de 21.000 millones de dólares canadienses (15.300 millones de dólares) anuales a la economía, y además 'refrescan' la fuerza laboral del país.

