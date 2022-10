Cuando la falta de trabajadores se convierte en una auténtica 'pesadilla': Dinamarca sale a la 'caza' de mano de obra extranjera

"Estamos en medio de una guerra en Europa, una crisis energética sin precedentes y con una inflación desbordante, y, sin embargo, todavía necesitamos mucha mano de obra para nuestras empresas". Esta es la petición de auxilio de Lars Sandahl, director general de la Confederación Industrial de Dinamarca. La solución más rápida y con más recorrido podría ser la búsqueda de trabajadores en el extranjero (personas empleadas en sus países que estén dispuestas a marcharse no por necesidad, sino por ambición), aprovechando y poniendo de relieve las ventajas del mercado laboral danés y su economía: salarios más altos y un vasto estado de bienestar.

Pese a que la situación económica es dramáticamente incierta en la economía global, la primera preocupación de las empresas danesas es la falta de mano de obra. Las compañías aseguran que tiene serios problemas para encontrar personal en un mercado laboral muy ajustado, producto de una economía que lleva años creciendo a buen ritmo (salvo el parón del covid), una demografía menguante y una legislación que es excesivamente restrictiva en lo que a inmigración se refiere. Las autoridades danesas y las instituciones (como el Banco Nacional de Dinamarca) están buscando soluciones para impedir que las empresas no se van obligadas a seguir rechazando pedidos por falta de personal.

El mercado laboral de Dinamarca lleva años siendo uno de los más 'calientes' de Europa. Las empresas no logran cubrir las vacantes, no llegan a todos los pedidos y el gran riesgo de cara al futuro es que el problema se acentúe a medida que la transición demográfica avanza. Muchas economías que sufren problemas similares ya miran al extranjero en busca de trabajadores para intentar solventar sus problemas, pero en Dinamarca tienen un obstáculo adicional: una legislación que ejerce un control férreo sobre la inmigración.

Si bien es cierto que Dinamarca ha flexibilizado recientemente las visas para trabajar dentro del país a los ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea o a Suiza (estos sí pueden entrar a trabajar en el país nórdico sin demasiados impedimentos), estos permisos de trabajo siguen siendo tediosos, con muchos requisitos, no son sencillos de conseguir, hay que pagar por ellos y su periodo de tiempo es limitado.

La reforma del esquema de visas danés "no es suficiente", según la Conferencia Industrial de Dinamarca. La falta de personal es el "mayor desafío" para las autoridades sanitarias danesas En junio, una mayoría en el parlamento acordó reducir el beløbsgrænse o límite salarial para trabajadores extranjeros, lo que de facto supone que se redujo el salario mínimo para obtener un permiso de trabajo y residencia bajo el esquema de límite salarial. "Este mínimo salarios es una de varias vías por las cuales los ciudadanos no pertenecientes a la UE pueden solicitar visas de trabajo en Dinamarca. Todos implican criterios estrictos", aseguran desde el diario The Local.

"Desde una perspectiva más amplia, se ha hecho muy poco durante años. Durante las últimas dos gobiernos no se implementó ninguna reforma honesta que haya aumentado la oferta laboral. Eso no funcionará [si continúa] en un tercer gobierno sucesivo", aseguran desde la Confederación Industrial de Dinamarca. Esta institución pide al próximo gobierno medidas para que la fuerza laboral se incremente en, al menos, 50.000 personas.

Empleo en niveles casi récord

Los mercados laborales de buena parte de Europa se encuentran ajustados en estos momentos, con unos niveles de paro bajos y unas tasas de empleo históricamente altas. Esto está reduciendo la llegada de ciudadanos de la UE a Dinamarca. La tasa de paro se encuentra en el 4,4%, mientras que la tasa de empleo está rozando el 80% (la tasa de empleo es el porcentaje de personas ocupadas en relación con la población total en edad de trabajar).

Dinamarca tiene 2,86 millones de personas empleadas, mientras que la población activa es de 2,98 millones, según los últimos datos de Eurostat. Por ello, las 50.000 personas más que piden las empresas, un número que parece pequeño, pueden marcar la diferencia en un país como Dinamarca.

Sectores con mayor escasez

La escasez de trabajadores en los sectores de la salud y la atención social son los que están copando buena parte de los focos durante la campaña electoral. Este 1 de noviembre se celebrarán nuevas elecciones generales en Dinamarca. Los partidos buscan fórmulas para reducir la escasez de mano de obra sin flexibilizar las leyes sobre inmigración. Esto último podría tener un impacto desastroso en los resultados electorales de cualquiera de los grandes partidos.

"Este problema no va a desaparecer. Incluso en un momento de guerra en Europa, una crisis energética y una inflación desbordante, todavía necesitamos mano de obra para las empresas", asegura, Lars Sandahl, director de la Confederación Industrial de Dinamarca.

El ministro de Empleo, Peter Hummelgaard, ha reconocido el problema, pero sin atreverse a hacer promesas específicas. "Estamos muy preparados para que sea un proyecto de gobierno liderado por socialdemócratas para trabajar y proporcionar un aumento continuo de empleo en Dinamarca y adquirir mano de obra cualificada que necesitan muchas industrias", sostuvo.

A la 'caza' del extranjero

Desde el Banco Nacional de Dinamarca creen que la clave puede estar en la 'caza' de trabajadores extranjeros. Dada la elevada ocupación en otros países de Europa, las empresas danesas deben lanzarse a por los ocupados de otros mercados laborales aprovechando la gran ventaja comparativa de Dinamarca: unos salarios mayores.

"En los próximos años, se espera que la población en edad laboral de los daneses nativos disminuya sustancialmente, y los vientos de cola de las pasadas reformas del mercado laboral, hasta cierto punto, se extinguirán. Dado que se espera que la mano de obra estructural aumente a un ritmo más lento, las contrataciones de trabajadores internacionales pueden llegar a desempeñar un papel aún más importante en el mercado laboral danés", aseguran desde el Banco Nacional de Dinamarca.

El trabajador extranjero cada vez pesa más en las nuevas contrataciones

El documento del BND revela que solo una pequeña parte de las contrataciones totales provienen del exterior, pero aún así la mano de obra extranjera ha contribuido notablemente al crecimiento del empleo en Dinamarca, particularmente en industrias que se enfrentan a una escasez significativa de mano de obra.

"La pandemia ya no supone un obstáculo para los flujos de mano de obra contratada internacionalmente, y las disparidades salariales continúan haciendo que los trabajos daneses sean atractivos. Las empresas danesas todavía parecen tener la opción de contratar trabajadores en el extranjero cuando los recursos nacionales son escasos", señala el documento.

El gobierno de Dinamarca publica frecuentemente lo que se conoce como 'Listas Positivas' para trabajadores altamente cualificados de otros países para cubrir la escasez de mano de obra a la que se ha estado enfrentando Dinamarca.

La Agencia para el Reclutamiento Internacional y la Integración (SIRI) explica que la Lista Positiva para personas con Educación Superior incluye un total de 45 títulos de trabajo, mientras que la Lista Positiva para Trabajadores con habilidades específicas (formación profesional y otro tipo de educación que profundice en los campos demandados incluye 46 título. La lista va desde ingenieros, asistentes sociales, trabajadores especializados en personas mayores, técnicos de laboratorio, agentes inmobiliarios, asistentes de la industria logística, radiólogos o empleados especializados en atención al cliente.

Esta 'Lista Positiva' entró en vigor el 1 de julio y permanecerá vigentes hasta el 31 de diciembre. No obstante, desde el Banco Nacional de Dinamarca explican que la economía atrae mucho más a un tipo concreto de trabajador extranjero y precisamente son los que están poco cualificados o no cuentan con educación superior. La explicación es que en Dinamarca la prima salarial por tener una formación amplia es menor que en otros países, por lo que la economía logra atraer en mayor medida a trabadores que menores habilidades que en sus países de origen tenía salarios relativamente mucho más bajos. Sin embargo, las empresas tienen más complicaciones para atraer a trabajadores cualificados (ingenieros, doctores...), porque la prima salarial por mudarse a trabajar en Dinamarca es menor y, por ende, resulta menos atractivo.