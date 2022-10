Este es el tipo de empleado ideal, de acuerdo con los CEO de grandes empresas

Robert Reiss es presentador de "The CEO Show", un programa de radio con formato de entrevista en el que se busca dar a conocer prácticas de negocios exitosas, entrevistando a los directores ejecutivos de grandes compañías. Asegura haber entrevistado a más de mil de los mejores CEO del mundo, líderes con orígenes diversos y que capitanean negocios de todo tipo.

De acuerdo con Reiss, todos ellos concuerdan a la hora de describir las cualidades del "empleado número 1". Así, y basándose en las entrevistas, el presentador enumera las cualidades del que los CEO llaman "empleado transformador", debido a cuatro cualidades que influyen y transforman el negocio, pero también a sí mismos.

Realizan tareas que nadie más quiere

Robert Sánchez se convirtió en CEO de la multimillonaria compañía para soluciones de cadenas de suministro y transporte Ryder System. Sánchez, que había estado casi 30 años con la compañía, afirma que su éxito se debe al entusiasmo que posee por saltar de un proyecto a otro, incluso aquellos que se escapan a sus habilidades inmediatas. Esto le hizo sobresalir con respecto a sus compañeros.

"Siempre tomaba nuevas tareas", dijo a Reiss en la entrevista. "Cogí la fama de ser el 'solucionador de problemas', y ello fue crucial para conseguir oportunidades que me permitían avanzar en mi trayectoria".

Lori Fouche, que sirvió como CEO en Fireman´Fund Insurance Company y en Prudential Group Insurance, también contaba en el programa de radio sobre su filosofía, muy similar: "Siempre escogía la tarea más complicada".

Aprenden y usan conocimientos de otros sectores

John Mackey, CEO de la cadena de supermercados Whole Foods, asegura que la curiosidad es una cualidad muy valorable. Incluso si no se relaciona directamente con su propia industria, el mismo dice que: "Intento aprender de cada situación o persona a la que conozco".

Bill Roedy construyó MTV International desde cero, mientras desempeñó el puesto de ejecutivo. Afirma que su entrenamiento de la Academia Militar de EEUU, y de oficial de la rama de Artillería de Defensa Aérea, le ayudaron a entender cómo unir a pequeños grupos específicos, los cuales irían a otros países para aumentar la presencial internacional de MTV.

El mejor consejo inicial de Reiss, dice, es mantener una lista con cada experiencia que se haya tenido con importantes clientes, para identificar aquello que más haya impresionado en los encuentros. Entonces, dice que uno debe preguntarse: "¿Cómo puedo llevar esto a mi actual trabajo y sector?"

Exhiben sus habilidades de escucha

Casi todos los CEO a los que Robert Reiss ha entrevistado situaban las habilidades colaborativas como una de las cualidades más deseadas para ofrecer un empleo. Sin embargo, una colaboración exitosa solo es posible si todos los implicados saben cómo escuchar activamente.

El general Joe Robles fue anteriormente CEO de una de las principales compañías de servicios financieros de Estados Unidos, llamada USAA. Cuenta que en el ejército se aprende a escuchar de verdad. "No te dejan hablar a la vez en la radio, porque podéis cortaros unos a otros", comenta, asegurando que lo que en principio era una necesidad táctica se convirtió en algo que le hizo ser un mejor líder.

Cuando Doug Conant llegó como CEO de Campbell Soup Company, se le encomendó la labor de revitalizar la marca, que estaba en declive. El mismo contaba al presentador que no paraban de llegarle buenas ideas, que a pesar de interrumpirle le parecían como un conjunto de oportunidades. "Me callaba y me centraba, entendiendo que este era un asunto importante para sus trabajadores".

Presentar un problema, sí, pero con soluciones

De acuerdo con Robert Reiss, cada uno de los CEO a los que ha entrevistado ha experimentado este escenario: un empleado acude a ellos para comentarles un problema, pero también para preguntarles cómo se soluciona.

El presentador comenta que es algo que no se debe hacer, pues los líderes valoran que se les ofrezcan soluciones. En vez de simplemente comunicar algo que va mal, el presentador del programa de radio aconseja decir: "Tenemos este problema, pero lo he estado pensando, y esto es lo que creo que podemos hacer para arreglarlo".

Reiss explica que la persona que se atreve con nuevas tareas, aprende desde otros sectores y que practica las habilidades de escucha, será la que antes y mejor solvente los distintos problemas que vayan apareciendo. El resultado de estas cualidades, sentencia, es lo que convierte a alguien en un "empleado transformador".