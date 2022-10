Los empresarios de Alicante saldrán a la calle por unos PGE que la sitúan en la cola

Los empresarios de la quinta provincia española por su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) de toda España, Alicante, llevarán su rechazo al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez a la calle. La patronal autonómica CEV como Cámara de Alicante y el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) mostraron su rechazo a unos presupuestos que consideran un menosprecia a la provincia y anunciaron que están negociando con los sindicatos y otras entidades sociales la convocatoria de una concentración de protesta.

Los representantes empresariales mostraron su descontento por unas cuentas públicas que prolongan una situación que se ha repetido en los últimos 15 años, con inversiones por debajo de la media de la población. En este caso además la situación se agudiza ya que coloca a Alicante como la última por inversión en relación a la población, con 85,45 euros por habitante, frente a los 283,72 euros de media.

El presidente de Ineca, Nacho Amirola, fue el encargado de poner cifras al agravio alicantino en un acto en Madrid para mostrar la unidad entre los propios empresarios alicantinos, pero también con la patronal autonómica CEV. "A pesar de aumentar la cuantía de los PGE 2023 en un 3,3%, la inversión que recibirá la provincia será, si nada lo remedia, de un 12,3% menos que en 2022. Solo en los últimos tres años ha habido un recorte del 36,8%. Además, sufrimos una doble infrafinanciación. La primera, con una nimia inversión. La segunda, con la ejecución, ya que se invierte realmente un 42% de los que se ha presupuestado", recalcó Amirola.

Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, se mostró muy crítico con los políticos e incluso apuntó a la Generalitat Valenciana como corresponsable "porque no puede consentir que nos lleguen unos presupuestos como estos". El líder de la Cámara aseguró que no era una cuestión de color político y aseguró que los 12 diputados elegidos por Alicante deberían rechazar las cuentas para 2023. "Ante esta situación no tenemos más remedio que decir 'se acabó' y queremos movilizar a toda la sociedad alicantina, también a los partidos políticos, para expresar nuestro malestar y reclamar lo que nos corresponde", añadió.

Además de reunirse con las distintas fuerzas del arco político, los empresarios alicantinos están en conversaciones para convocar una protestan ante la Subdelegación de Gobierno, en principio el 27 de octubre, aunque la fecha podría variar para recabar más apoyos.

El presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, reconoció que quizás los políticos valencianos no sentían la presión social como en otras comunidades y consideró que en el caso de la inversión pública en Alicante la situación se ve agravada por la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, una reivindicación que sigue sin plasmarse en la reforma del modelo de financiación.