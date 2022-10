Cómo afrontar el rechazo en el mundo laboral: "Sentir las sensaciones"

Shadiah Sigala no sabía que se convertiría en una emprendedora serial. Tras graduarse de la Harvard Kennedy School, trabajó en la empresa de cuidados de salud Aetna, en gestión de proyectos. Sin embargo, Sigala pronto se dio cuenta de que tanto la vida corporativa como ser un simple engranaje en una máquina no eran para ella.

"Había escuchado sobre eso que se llama 'espíritu emprendedor'", dijo pensar, mientras calculaba su próximo movimiento profesional. "Hay algo ahí". Siendo durante mucho tiempo una fan de experimentar con la cocina, Sigala escogió trabajar un año como chef personal. Luego se trasladó a San Francisco con su marido y 'descubrió' la tecnología.

Habiendo experimentado la engorrosa naturaleza de llevar la parte trasera de un negocio, en 2013 Sigala cofundó HoneyBook, una plataforma para la gestión financiera de pequeños negocios.

El duro camino hacia el éxito

HonyBook despegó, y alcanzó un valor de más de 2.000 millones de dólares en el año 2021. Ya en 2018, tras cinco años en la compañía, Sigala se animó a cofundar su segunda aventura tecnológica: la plataforma para el cuidado de niños Kinside. Hasta ahora esta ya ha recaudado más de 16 millones de dólares, de acuerdo con los datos de la plataforma informativa Crunchbase. En la actualidad, Sigala es la directora ejecutiva de Kinside.

A pesar de los éxitos cosechados, uno de los mayores desafíos a los que Shadiah Sigala se ha enfrentado es el rechazo. "Llevarse varios no por parte de los inversores es parte del proceso", dijo, refiriéndose a su línea de negocio. Afirma que un emprendedor se puede llevar hasta docenas de rechazos seguidos.

"Sentir las sensaciones"

Para comenzar, se debe "sentir las sensaciones" que vienen de la mano con el rechazo de un potencial inversor, empleador, jefe o demás, explicaba Sigala, la cual añade que un no duele y eso es normal. "Te decepciona o te pone histérico". La misma aconseja identificar ese sentimiento, respetarlo y no juzgarse por ello.

"Familiarízate todo lo que puedas con ese picotazo inicial", comentaba. Sigala anima a dejar que el cuerpo procese aquello que necesite, le lleve el tiempo que le lleve. Entonces, lo más sencillo será seguir adelante y volver al trabajo, o volver a intentarlo.

"Seré más inteligente la próxima vez"

Lo siguiente que resalta Sigala, es esto: "Si no estás aprendiendo del rechazo, entonces simplemente estás sufriendo el dolor que conlleva sin necesidad". Cada no es una oportunidad de mejorar. La misma dice que, en el caso de mostrar la compañía a los inversores, cuando finalmente dan los motivos por los que deciden no invertir, se debe tomar nota de la razón y acto seguido mejor en dicho campo.

"Ya se cuál va a ser su objeción", pensaba Sigala cuando se aproximaba al próximo potencial inversor. "Déjame anticiparme a eso. Déjame cambiar mi historia y presentar estos datos antes", añadía. En caso de llevarse un 'feedback' crítico sobre el trabajo, este se debe considerar para así tomar medidas que permitan hacerlo mejor la próxima vez.

Si se está en la situación de aplicar a diferentes trabajos y no se obtiene respuesta, Sigala recomienda intentar contactar a los empleadores, y ver si están dispuestos a dar las razones por las que han decidido no responder. Según la emprendedora, la cosa es abrazar ese rechazo y pensar: "Seré más inteligente la próxima vez. No me voy a meter en esta trampa". Y una vez se hayan pensado los próximos pasos, entonces se debe actuar.