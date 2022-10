Estos son los consejos para el éxito según la CEO de una startup multimillonaria

Después de pasar 15 años en el extranjero, la empresaria singapurense Gillian Tee decidió regresar a su hogar en 2016, para así estar más cerca de su familia. Tres de sus parientes cercanos sufrían entonces enfermedades crónicas, y Tee pronto descubrió las dificultades de cuidar a gente con necesidades especiales. Es lo que ella llamaba "la tormenta perfecta".

"Digamos que te has caído y te has roto la cadera. El parte médico es claro, así que debes buscar especialistas, y puedes escoger entre un hospital público y otro privado", explicaba Tee. "Pero cuando necesitas volver a casa, cuando necesitas hacer la transición de vuelta a tu hogar, ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo correcto pensar?

Estas cuestiones son las que animaron a la emprendedora a crear Homage, una empresa que une a pacientes con necesidades a largo plazo, junto a cuidadores cualificados.

El éxito de la startup

Desde que Tee creó la startup en 2017, esta ha logrado 45 millones de dólares, con importantes inversores como Golden Gate Ventures Sheares y Healthcare Group. Y de acuerdo con la empresaria, Homage tiene actualmente un valor superior a los 100 millones de dólares.

Sin embargo, este no es el primer paso adelante de Tee con el emprendimiento. Anteriormente fue una consultora de gestión en la empresa de servicios profesionales Accenture, hasta que se arriesgó con una oportunidad que cambió el curso de su carrera profesional.

"Comencé como desarrolladora de software, y me sentía muy atraída por ello debido a que me gustaba crear cosas. Pero lo que realmente me chocó fue este concepto de aplicación".

Un nuevo rumbo

"¿Cómo uso la tecnología para crear algo que la gente pueda utilizar, y que impacte en sus vidas?", se preguntaba Tee tras leer Fundadores en el trabajo. Historias de startups: Primeros días, de Jessica Livingstone.

En ese momento comenzó su camino en el mundo del emprendimiento, el cual incluye dos años en Silicon Valley (donde cofundó en 2013 la compañía Rocketrip, que incentiva a ahorrar gastos en los viajes de negocios). Esa empresa había recaudado 32 millones de dólares, 15 de ellos de Google Ventures, antes de que en 2020 fuese adquirida por Mondee Holdings.

Así, tras años de experiencia y habiendo creado varias compañías que llamaron la atención de grandes inversores, Gillian Tee ha decidido compartir sus principales 'trucos' sacar adelante una startup de éxito:

Conocer tu mercado

No importa de lo que trate el negocio, los fundamentos nunca cambian. "Debes conocer tu negocio muy bien. Debes conocer los generadores de costes, los de crecimiento y los de demanda", añadía Tee. La misma comenta que actualmente Homage se encuentra en los mercados de Singapur, Australia y Malasia, con "características únicas" que conectan bien al problema que la compañía trata de resolver.

"Nos fijamos en la escasez de cuidadores, en la naturaleza de una población que envejece y en enfermedades crónicas (las cuales, curiosamente, no están causadas por la edad sino que se relacionan con la urbanización)". Aunque los usuarios de Homage vayan más allá de la tercera edad, las oportunidades del cuidado de gente mayor crecen al hacerlo también la esperanza de vida. De acuerdo con el Banco Asiático de Desarrollo, para 2050 una de cada cuatro personas tendrá más de 60 años, solo en el continente.

Sin embargo, Gillian Tee se confiesa como fan de profundizar en el negocio, en lugar de extenderse mucho. "La concentración lo es todo. Tenemos una visión muy clara de lo que son los mercados, de si debemos expandirnos a otros países. Pero ahora los esfuerzos se centran en profundizar dentro de nuestros mercados actuales", comentaba.

Crear un buen equipo

Aunque las bases de todo negocio son importantes, Tee dice que lo primero es "anclarse en la gente". Esto le ha venido bien a la hora de mejorar lo que ofrece a sus clientes: "Trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero traigo conmigo gente que es mucho mejor que yo", confiesa.

"Es importante apoyarse en especialistas para la gobernanza y el cumplimiento. Por esto tenemos a nuestro propio director de enfermería, por ejemplo, que lleva a sus espaldas 20 años de experiencia entre distintos marcos médicos", compartía Gillian Tee.

La misma aclaraba que: "Una buena parte de nuestra labor es intentar sintetizar la calidad del cuidado con el producto y la tecnología. Ese es el equipo que necesitas conseguir".

Centrarse en las '100 cosas buenas'

Ser un emprendedor es algo que puede aislarte, especialmente si eres mujer, decía Tee. "Recibes comentarios sarcásticos pero, por supuesto, estos se reducen cuando te has granjeado una reputación y un respeto".

Las cosas no siempre son fáciles al comienzo. "Por ejemplo, un director me dijo una vez: 'Ahora entiendo por qué te presentan los periódicos, y es porque tienes unos ojos muy bonitos'". Gillian Tee cree que las empresarias tienen que hacer más para demostrar sus razones: "Este es mi mantra para cada situación que atravieso. Tengo que ser el doble de resuelta o ingeniosa".

Incluso así, Tee ha aprendido a llevar las cosas a su terreno y a apoyarse en la gente que importa. "Hay 100 problemas, pero también hay 100 cosas buenas. Realmente tienes que apagar el ruido y permanecer bien mientras pasas esa intensidad", comentaba. "Es estimulante en cierto modo, pero extenuante en otro. Apóyate en tu equipo y se abierto, vulnerable, transparente. Creo que eso es lo más importante".

La innovación lleva al impacto

Para Gillian Tee, la innovación implica causar un impacto en los usuarios. "La misión de Homage es para mi muy cercana y apreciable. Al final del día, no hay nada mejor que crear algo que pueda dar soluciones a la gente", añadía.

Según la propia empresa, y desde 2017, Homage ha dado alrededor de un millón de horas de cuidados, con un equipo de 15.000 profesionales del sector en tres mercados nacionales. A lo largo de los últimos dos años, los negocios en Malasia y Australia han crecido un "700% anual".

"Crear una aplicación que puede movilizar a la gente, y luego escalar eso hasta un negocio sostenible, eso es lo que me impulsa. Es hacer el bien, mientras se hace bien", sentenciaba Gillian Tee.