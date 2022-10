Estos son los motivos por los que Mark Cuban está en contra de jubilarse pronto

Mark Cuban es un emprendedor millonario estadounidense, que además es actualmente propietario del equipo de la NBA Dallas Mavericks. Cuban cuenta que cuando era un veinteañero quería ser rico, para jubilarse a la edad de 35 años. Aunque con 32 ya se situaba dentro de la categoría de millonarios, finalmente no cumplió con aquello que anteriormente había planeado.

A los 32 años vendió su negocio de consultoría para ordenadores, MicroSolutions, y se embolsó con la operación 6 millones de dólares. Actualmente, con 64 años, Cuban sigue trabajando, y reniega de la idea que tuvo de joven para jubilarse a los 35.

En un podcast con el psicólogo de la Escuela de Negocios Wharton, Adam Grant, el dueño de los Mavericks ha explicado por qué finalmente cambió de idea, y decidió apostar por seguir invirtiendo. También ha contado por qué ha estado creando nuevas compañías, y apoyando al equipo de la NBA.

"Soy demasiado competitivo"

"No me he retirado porque soy demasiado competitivo", afirmaba Mark Cuban, el cual aseguraba que su competitividad ha estado creciendo con los años. Con 25 tenía como principal objetico "hacerse rico" lo antes posible, meta que "Dirigió las decisiones que yo hacía", confesaba.

Sin embargo, el punto de inflexión en su mentalidad fue la venta de MicroSolutions. Con una trayectoria profesional que ganaba terreno, Cuban dijo que empezaba a sentir que el mundo de los negocios era una especie de juego, algo en lo que podría seguir ganando.

Según el mismo, cada emprendedor piensa que debería ser él quien perturbe y cambie la industria. "¿Qué es mejor que eso?", se pregunta. Mark Cuban argumenta que, además, las personas más competitivas ven un mayor aburrimiento en la jubilación, pues muchos retirados se dedican a perfeccionar sus hobbies o a encontrar oportunidades en las que ofrecerse voluntario.

Un desafío y un sentido de identidad

El empresario canadiense Kevin O´Leary, coprotagonista de Cuban en el show de televisión "Shark Tank", explicaba una dinámica similar, aunque distinta en un importante detalle. Este sí llego a retirarse al ganar una millonada con 36 años y, tras arrepentirse y morirse de aburrimiento durante tres años, cuenta que volvió de su retiro con 39.

El motivo de su regreso es el mismo que hace que Cuban siga trabajando con 64 años, y es que ambos afirman que el trabajo les provee de desafíos, pero también de un sentido de identidad.

O´Leary, que actualmente tiene 68, sentencia que: "Trabajar no solo va de dinero. Define quién eres, ofrece un lugar donde sociabilizas con la gente, donde interactúas a lo largo del día y de una forma interesante. Incluso ayuda a vivir más tiempo, y es excelente para la salud del cerebro".

Trabajar es bueno para la salud

La organización privada National Bureau of Economic Research publicó en 2014 un estudio donde afirma que trabajar más allá de los 60 años permite mantener una mentalidad ágil, así como estar ocupado socialmente. El propio Cuban, con 64, no parece estar planeando su jubilación. De hecho, en 2022 lanzó una farmacia online llamada Cost Plus Drugs, buscando abaratar los precios de medicamentos por prescripción.

Además, el empresario sigue activamente involucrado con los Mavericks, y continúa apareciendo en el programa "Shark Tank". La decisión de haber creado Cost Plus Drugs muestra el gran reseteo mental que ha ido materializando desde los 25. En el podcast con Adam Grant, Mark Cuban aseguraba que decidió priorizar el impacto social y la sostenibilidad financiera de sus negocios, antes que ingresar más dinero.

"Ahora, el valor marginal de mi próximo dólar es mínimo. No va a cambiar mucho mi vida. Así que mi proceso para la toma de decisiones es completamente diferente".