Fernández Vara destaca que el futuro de la gigafactoria de Navalmoral de la Mata (Cáceres) no está vinculado al PERTE

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha insistido este viernes en que la gigafactoría que el grupo Envisión quiere construir en Navalmotal de la Mata (Cáceres), saldrá adelante porque su futuro no está vinculado a que finalmente se financie a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del coche eléctrico.

Vara ha explicado que la Junta de Extremadura y la empresa promotora, están en contacto "todas las semanas", unas veces de forma presencial y otras telemáticamente, para avanzar en el desarrollo del proyecto y buscar otras vías de financiación por si finalmente queda fuera del Perte del vehículo eléctrico.

"Para sacar adelante un proyecto empresarial a lo largo de la historia no han hecho falta los Perte, porque si no España no existiría", ha asegurado el presidente extremeño a preguntas de los medios este viernes antes de participar en Cáceres en el vigésimo aniversario del servicio de cuidados paliativos.

Así, Vara ha insistido en que "hay otros instrumentos que perfectamente pueden financiar un proyecto como éste". "Y en eso es en lo que estamos, trabajando, y es tan sencillo como tener un poquito de paciencia, esperar y comprobarlo", ha sentenciado.

Cabe recordar que el proyecto lo pondrá en marcha una de las principales empresas energéticas y tecnológicas del mundo, con sede en China, que tiene como socio en España a Acciona. Desde que se supo del interés de la empresa por construir una gigafactoría de baterías de litio en España, la Junta de Extremadura inició conversaciones para que se instalase en la región, ha recordado Vara, que ha recalcado que el proyecto sigue adelante, aunque quede fuera del Perte.