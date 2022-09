Sánchez Llibre (Foment) apoya subir más el salario mínimo pero pactando con los empresarios

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha apoyado subir más el salario mínimo interprofesional en España, pero pide al Gobierno que sea pactado con los empresarios: "No puede ser una decisión unilateral".

En una entrevista de La Vanguardia este domingo, ha explicado que ha defendido el pacto de rentas dentro de la CEOE y ha añadido: "Lo he hablado privadamente con el presidente Garamendi y no he oído nunca una voz en contra".

En cuanto al Gobierno, ha instado al presidente Pedro Sánchez a "tener el coraje" de impulsar un pacto de rentas, un acuerdo entre empresarios, sindicatos, función pública, pensionistas y grupos parlamentarios para repartir equitativamente los costes de la crisis, preservar la cohesión social y evitar grandes desigualdades.

Sobre el estado de la economía, ha respondido que es un momento de gran incertidumbre y que "las previsiones apuntan una gran tormenta económica", aunque prefiere ser optimista y defiende buscar soluciones que respondan a la excepcionalidad del momento.

Antonio Garamendi

Al preguntársele si apoyará la candidatura de Antonio Garamendi a la reelección como presidente de la CEOE, ha respondido: "Oficialmente aún no sé si se presentará, no me lo ha dicho. Lo que sí sé es que Foment no se presentará, pero pedimos esa mayor participación en las decisiones".

Ha destacado que Foment es la organización territorial más importante de la CEOE y entidad fundadora, ha constatado que dirigir la CEOE no es fácil pero ha insistido: "Nos gustaría que en el futuro haya más debate, más participación de los vicepresidentes y de las organizaciones en la toma de decisión".

Generalitat

Sobre el Ejecutivo de ERC-Junts, ha dicho que "ahora más que nunca el Govern debería estar muy cohesionado, y pide que tanto Generalitat como Gobierno hagan unos presupuestos que no graven la economía productiva, solidarios con las clases más desfavorecidas, que no castiguen la inversión publica y que recompensen la creación de empleo.

También se ha referido a la situación de Rodalies: ha reiterado que el déficit de infraestructuras de Cataluña es insostenible y ha urgido a un acuerdo Estado-Generalitat sobre un proceso de traspaso integral de Rodalies, regionales y Avant a Ferrocarrils de la Generalitat.