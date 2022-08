La guerra de Ucrania provoca que la economía rusa retroceda cuatro años en tres meses

La invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin hizo retroceder la economía de Rusia cuatro años en el primer trimestre completo después del ataque, encaminándola hacia una de las recesiones más prolongadas registradas, aunque menos pronunciada de lo que se temía inicialmente.

En un recuento sombrío de la guerra de Rusia, una economía que estaba acelerando a principios de 2022 se contrajo durante el segundo trimestre. Los datos que se publicarán el viernes mostrarán que el producto interno bruto se contrajo por primera vez en más de un año, cayendo un 4,7% anual, según la mediana de las previsiones de 12 analistas encuestados por Bloomberg.

Lo que dicen los expertos

"La economía se despojará de cuatro años de crecimiento, volviendo a su tamaño de 2018 en el segundo trimestre. Esperamos que la contracción se desacelere en el cuarto trimestre con una política monetaria más flexible que respalde la demanda. Aún así, la economía perderá otro 2% en 2023, ya que la prohibición energética europea deprimirá las exportaciones".

La sacudida de las sanciones internacionales por la guerra interrumpió el comercio y paralizó industrias como la fabricación de automóviles , mientras que el gasto de los consumidores se paralizó. Aunque el declive de la economía hasta ahora no es tan precipitado como se anticipó, el banco central proyecta que la caída empeorará en los próximos trimestres, alcanzando su punto más bajo en la primera mitad del próximo año.

"La economía avanzará hacia un nuevo equilibrio a largo plazo", dijo el vicegobernador del Banco de Rusia, Alexey Zabotkin, en una sesión informativa en Moscú. "A medida que la economía se somete a una reestructuración, su crecimiento se reanudará".

"La crisis se está moviendo a lo largo de una trayectoria muy suave"

El Banco de Rusia actuó para contener la agitación en los mercados y el rublo con controles de capital y aumentos pronunciados de las tasas de interés. Ha vuelto la calma suficiente para hacer retroceder muchas de esas medidas.

El estímulo fiscal y las repetidas rondas de flexibilización monetaria en los últimos meses también han comenzado a hacer efecto, mitigando el impacto de las sanciones internacionales. La extracción de petróleo se ha ido recuperando y el gasto de los hogares mostró signos de estabilización. "La crisis se está moviendo a lo largo de una trayectoria muy suave", dijo Evgeny Suvorov, economista principal de Rusia en CentroCredit Bank.

El viernes, el banco central publicó un borrador de su perspectiva de política para los próximos tres años, pronosticando que la economía tardará hasta 2025 en volver a su tasa de crecimiento potencial de 1,5%-2,5%. Las proyecciones del banco para 2022-2024 se mantuvieron sin cambios, y se pronostica que el PIB se contraerá entre un 4 % y un 6 % y entre un 1 % y un 4 % este año y el próximo, respectivamente.

El crecimiento solo se reanudaría en 2025

El informe también incluyó un supuesto escenario de riesgo en el que las condiciones económicas mundiales se deterioran aún más y las exportaciones rusas se ven sujetas a sanciones adicionales. Si eso sucede, la recesión económica de Rusia el próximo año puede ser más profunda que durante la crisis financiera mundial en 2009 y el crecimiento solo se reanudaría en 2025.

La respuesta de las autoridades hasta ahora ha asegurado un aterrizaje más suave para una economía que los analistas esperaban en un momento que se contraería un 10% en el segundo trimestre. Economistas de bancos como JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc. desde entonces han mejorado sus perspectivas y ahora ven que la producción cae tan solo un 3,5% en todo el año.

Aun así, el Banco de Rusia predice que el PIB se contraerá un 7% este trimestre y posiblemente incluso más en los últimos tres meses del año. Se estima que la economía se contrajo un 4,3% en el segundo trimestre.

"La caída en 2022 será menos profunda de lo esperado en abril"

El enfrentamiento por los envíos de energía a Europa plantea nuevos riesgos para la economía. Las disminuciones mensuales en la producción de petróleo comenzarán en agosto, según la Agencia Internacional de Energía, que predice que la producción de crudo de Rusia disminuirá alrededor del 20% a principios del próximo año.

"La caída en 2022 será menos profunda de lo esperado en abril", dijo el banco central en un informe sobre política monetaria este mes. "Al mismo tiempo, el impacto de los choques de oferta puede extenderse más con el tiempo".