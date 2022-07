Juan Bravo (PP): "Nadie asume riesgos con un Gobierno que cambia reglas y sube impuestos"

Juan Bravo, el cerebro económico del PP de Alberto Núñez Feijóo, departe para nuestros lectores de la situación que atraviesa el país, haciendo hincapié en el diagnóstico, los problemas, pero también en las soluciones, que en su opinión, tienen que evitar cambiar las reglas de juego sobre la marcha y subir impuestos como hace el Gobierno de Pedro Sánchez.

Juan Bravo Baena. Hasta hace unos días consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, territorio en el que el Partido Popular ha arrasado en las últimas elecciones del 19-J. Ahora, con desembarco ya en Madrid, trabaja codo con codo para que Alberto Núñez Feijóo llegue pronto a La Moncloa. Hoy, al brillante político, al que se le atribuyen tres Presupuestos en tiempo récord, charla para los lectores de elEconomista.es de la situación que atraviesa el país.

En estos momentos -mantiene Bravo-, la clave está en la seguridad jurídica y en la reducción del gasto público. Por eso opina que, de no cambiar Pedro Sánchez sus políticas, hoy "nadie asume riesgos con un Gobierno que cambia las reglas, sube impuestos y pone etiquetas de malos".

P-Instalado en Madrid, ¿qué tareas le ha encomendado Feijóo al frente de la vicesecretaría económica?

Nuestro principal cometido es la reactivación de la economía. Para ello, el partido tiene gente muy válida. Tenemos que tener capacidad de dar respuesta. Y ya lo hemos hecho con el Plan Económico de Feijóo, que de todos es conocido. Plan en el que ha colaborado muchísima gente, que está fundamentado y que es una parte de soluciones a los problemas que hoy tenemos. Evidentemente, hay otras áreas en las que tenemos que seguir trabajando, para que la gente vea que el presidente Feijóo tiene perfectamente estructurado qué es lo que necesita este país.

P- Feijóo insiste en que hay que decirle la verdad a los españoles

Es cierto. Uno cuando viene a la política viene a desgastarse y no a que se desgasten los españoles. Y hoy que se debate sobre el concepto del dinero público, hay que tener en cuenta que ese dinero es el que nos prestan los ciudadanos para que lo gestionemos. Por eso hay que tratarlo con el máximo respeto.

P- ¿Qué radiografía hace el Partido Popular del momento?

Ya desde 2019, España empezaba a perder crecimiento respecto a los años anteriores, y además, con el nuevo Gobierno había empezado a incrementar el déficit, cosa contraria a lo que había pasado del año 2012 al 2018. A eso hay que sumarle una pandemia, con un crecimiento negativo sobre nuestra economía. De hecho somos el país al que más le está constando crecer con respecto a los países de la UE. Ahí está nuestro PIB, IPC, déficit, deuda pública, empleo. Tenemos 385.000 nuevos empleados públicos desde 2018, y por otra parte, cada vez somos más dependientes de la energía de Rusia por nuestra mala gestión con Argelia. Y fíjese, cada vez que nos hacen una revisión, es a la baja. Y sin embargo, si tu oyes a la vicepresidenta Calviño, a la ministra María Jesús Montero o, al presidente del Gobierno, parece que todo va fenomenal. A los españoles hay que decirles la verdad. Y sí, las cosas son difíciles

P- ¿Esta situación le recuerda al PP al final de la legislatura de Zapatero?

Es que es lo mismo. Si alguien coge los datos, hoy la prima de riesgo ya está elevándose como consecuencia de la subida de los tipos de interés del BCE. También en la época de Zapatero reconocieron tarde la crisis. Por eso fue más dura y más larga para España, frente a Europa. Sin embargo, aquí, mientras tanto, nuestro Gobierno sigue sin asumir la reducción del gasto público y las reformas como nos pide la UE.

P- Zapatero actuó cuando Europa le pidió que cambiará la Constitución

A Zapatero le obligaron a cambiar la Constitución. Y entonces, en efecto, contó con el apoyo del PP. Y fíjate, ahora el presidente Feijóo pide cambiar la Constitución en el Artículo 49, para cambiar el concepto de disminuidos por personas con discapacidad, y Sánchez ni siquiera ha contestado. Para que se vea la diferencia en la voluntad de unos y de otros... Yo recuerdo a la ministra Elena Salgado decir que había brotes verdes. Algo parecido a lo que dice Calviño. Ella dice que con Zapatero salieron de la crisis con el Plan E. Y ya todos sabemos lo que es el Plan E y como acabó. Los Next Generation ya se están empezando a comparar con el Plan E. Con Sánchez corremos el riesgo de convertir los Next Generation en un plan E.

P- Dada la situación que vivimos ¿cómo deben ser estos Presupuestos Generales?

Pues unas cuentas para los españoles. Y no pueden ser a corto plazo. No vale mucho hoy, para nada mañana. De nada sirve subir de una manera descontrolada el gasto si el año que viene hay que congelar o reducir. Además, hay que asumir determinadas reformas para que tu economía crezca. Estamos esperando la simplificación de trámites y de los proyectos que podrían estar desarrollándose. Por ejemplo, en el ámbito de los Pertes. Y, por otra parte, sería bueno que de manera rápida se reconociera que los Next Generation no está funcionado. Y como dice Feijóo, sería bueno reducir el gasto público y acometer reformas.

P- El Gobierno quiere aplicar dos nuevos impuestos. Pero hay duda de una doble imposición, anticonstitucionalidad y el peligro para el inversor. ¿Qué piensa el PP?

La seguridad jurídica es lo más importante. Pero es que nos han presentado unos impuestos en los que no hay nada detrás. Difícilmente podemos hacer una valoración del impuesto. Nadie conoce nada. Lo que sabemos es que se ha hecho un anuncio, con un efecto en la Bolsa de los pequeños inversores, con una caída importante. Y ahora resulta que no sabemos si va a tener efecto en todo el 22, en el 23 o el 24. No sabemos si se va a cobrar mucho o poco o, de cómo se va a hacer. Yo creo que el Gobierno se tenía que haber esperado y haberlo anunciado cuando lo tuvieran cerrado. Ahora bien, lo que está claro es que, facilitar la inversión en España no la va a facilitar. Lo que ocurre es que el Gobierno, para buscar soluciones a la inflación y a la energía, ha intentado buscar dos culpables: las eléctricas y los bancos, para que así no se dispare la deuda, en lugar de hacer un pacto de rentas. Y es que, en ese pacto de rentas, se puede pedir esfuerzo a todos. Pero no, aquí solo se le pide un esfuerzo a los trabajadores y a las empresas, cuando el Gobierno también debe hacer un esfuerzo.

P- Ponen el ejemplo del Reino Unido

Así es. Podríamos hacer como el Reino Unido, que ha convenido que, a las empresas que tienen un esfuerzo extraordinario, si lo reinvierte en transformación de energías renovables, se les bonifica el 90%. Por tanto, hay muchas fórmulas sin necesidad de espantar a nadie.

P- La cesta de la compra. En España es un 4% más cara que en la media de la UE

Y tiene una explicación. Nosotros tenemos una inflación más alta que el resto. A nuestras empresas les cuesta más producir lo que producía antes. Nos cuesta más que al resto de territorio de la UE. Además, aquí estamos subiendo los impuestos. Las cotizaciones sociales son de las más altas de la UE, muy por encima de la media de la OCDE. Así, el empresario, puede aguantar durante un tiempo en su margen de beneficios, pero más tarde o más temprano lo tiene que reproducir sobre el producto. Entonces, si no estamos actuando sobre la energía, sino que estamos actuando sobre el carburante que el transportista tiene que repercutir a quien tiene que suministrar el servicio; si además no atendemos a los costes fiscales y por lo contrario, estamos subiendo impuestos, resulta que, al final, el producto tiene que ser más caro... Ahora si, El Gobierno sigue recaudando más dinero. Y sigue sin hacer ni un solo gesto de ahorro del gasto público. Y, falta por llegar la subida de los tipos de interés, lo que va a repercutir sobre esto inexcusablemente.

P- Europa pide reducir el consumo de gas hasta un 15% y España dice que ya ha hecho los deberes

Tenemos un riesgo real de que Rusia corte el gas. Hemos incrementado la dependencia del gas de Rusia en los últimos meses en un 25%, aunque Sánchez dice lo contrario. Es verdad que nosotros tenemos la posibilidad del gas licuado. Pero lo que sabemos es que Draghi se fue a Argelia y consiguió suministro para Europa. Cosa que España no ha conseguido. Todo lo contrario, hemos perdido las relaciones comerciales que teníamos. Por otra parte, es verdad que podríamos tener la alternativa de las nucleares. Pero este Gobierno no quiere escuchar. O las térmicas. Y ahora Europa, nos pide que hagamos un esfuerzo para reducir el consumo de gas en un 15%. Y fíjese lo que contesta la ministra Ribera;que nosotros hemos hecho las cosas bien y no tenemos que hacer ese esfuerzo. Y yo digo, qué puede pensar Alemania, cuando el déficit de España es el doble que el de la UE. ¡Qué puede pensar Alemania, cuando tenemos un BCE que nos está comprando la deuda descontroladamente! Y, qué podrán decir entonces los países frugales, que ellos sí han hecho los deberes. Pues podrían decir que nos busquemos la vida. Y claro, que este Gobierno diga que no vamos a tener ningún problema con la energía, nos recuerda a cuando empezaron a decir que la economía ya tiraba muy fuerte, aunque ya empiezan de decir que vienen semestres difíciles o, cuando anunciaban un crecimiento del 7% del PIB, y ya vamos por el 4% o por debajo. El problema es que cuando la ministra dice que no va a haber ningún problema del suministro, los españoles piensan que, si dice eso, posiblemente será la contrario.

P- ¿Afectará a nuestro consumo?

No sabemos lo que puede pasar. Por eso Europa dice, preparémonos. Es decir, lo que hace cualquier persona normal frente al escenario más adverso. Este Gobierno, sin embargo, dice que no. Aquí Sánchez dice que 'no' a las nucleares. Se pelea con Argelia. Pero es que los proyectos de energía renovables tampoco los actualiza. Muchos proyectos están paralizados en su tramitación. Por eso, de qué, cómo, cuándo. Ese es el problema. La gente está así, porque no ve ningún plan ni a medio ni a largo. No hay plan. Sánchez no tiene plan. Es como Zapatero. No hay nada. España no puede dar mensajes tan contradictorios... No podemos cambiar las reglas del juego sobre la marcha. En países como Francia, hay planes en materia de energía nuclear. Aquí no hemos hecho un pronunciamiento claro. Aquí hay un almacenamiento de residuos. Hay una inversión importante. Está prácticamente redactado el proyecto y, según nos contaban, quedaban 15 días, cuando el 1 de julio llegó la moción de censura. Quince días de desarrollo de ingeniería. Podía empezar ya. Y es una de las necesidades para el tema de residuos en materia de energía nuclear. Por eso, nuestra pregunta es, ¿frente a esta situación, qué medida estamos encontrando? En materia de los Next Generation, por qué en vez de hacer un sistema tan administrativo y burocrático, no permitimos una deducción fiscal que agilice este procedimiento: por ejemplo, para que la gente ponga en sus casas placas fotovoltaicas.

-El IEE acaba de hacer una fotografía a la economía española con un 3,9% de crecimiento para este año y un déficit del 5% para 2023

Lo que pasa es que el país no está analizando esa senda fiscal, aunque sea a medio plazo, como pide la AIReF. Y hemos incrementando la deuda el doble que la media de la UE, con lo cual, si le sumamos la inflación, que ya es un riesgo, al inversor, y al ciudadano de a pie, antes de comprarse una casa o un coche, le hace dudar. Cuando uno oye al sector del automóvil, comprende que, hay que ir al vehículo eléctrico. Nadie lo discute, pero lo cierto es que en España se adquieren entre 25.000 y 30.000 vehículos eléctricos al año aproximadamente. Y sin embargo, hay vehículos, que hoy, de consumo de diesel, consumen menos que un diesel de 10 o 14 años. Luego, si es así, hagamos una transición ordenada y guardemos la ideología. No fastidiemos a los sectores. Nadie va a asumir riesgos empresariales si tienen un Gobierno que cambia las reglas, sube impuestos o pone etiquetas de malos a quienes quieren hacer algo.

P- El Gobierno dice que no va a reducir el gasto público. Que lo que ustedes plantean es el chocolate del loro

Pues cualquiera que nos lee, seguro que en su casa ya ha hecho una acción de ahorro del gasto. Recientemente leía un informe en el que se decía que, el 75% de españoles ha dejado de hacer algo como consecuencia de la crisis; del miedo, de la incertidumbre. Y el Gobierno, ha dejado de hacer algo por resignación. Dicen que son gastos menores. Bueno, es gasto menor apagar la luz cuando sales de la cocina, y todos los españoles lo hacen. Se puede considerar menor apagar el aire acondicionado cuando sales de tu casa, pero todos los españoles lo hacen y, la suma de muchos pocos al final hacen. Entonces, reducir subvenciones que la propia AIReF dijo que eran improductivas, en algunos casos incontroladas; reducir los ministerios que tenemos al Gobierno más caro de la historia de España, dejarlo en 13, 14, 15 ministerios. Y tu dices, y eso arregla el problema. Sí. Algunos lo cifran en 700 millones de euros. Creo que no es menor. Setecientos millones de euros le cuesta mucho a la gente de ganar.

-Los datos, el INE, el BdE ¿Qué está pasando con estos organismos?

Lo que está haciendo el Gobierno es no respetar las instituciones. No las está poniendo en valor. Si el dato no les interesa, entonces no les vale. La dimisión del INE ha hecho saltar la voz en de alarma en España. Eso hace también que nuestros centros de suministro de datos independientes pierdan credibilidad; lo vemos en el CIS; en el ámbito judicial Es decir, por desgracia en este país lo vemos en muchos sitios. Esto no responde a un país que presume de democracia y de órganos independientes. Además de situaciones que nunca se ha dado.

P- Qué puede hacer el PP al respecto

Claro. Tenemos que intentarlo. Eso una de las prioridades que ha dicho Feijóo, y dijo que era respetar y volver a poner en su sitio a las instituciones. Y si tu has visto el plan que ha presentado Feijóo, a través de Esteban González Pons para el ámbito judicial, lo que lleva es eso. Que alguien que se ha dedicado a la política no pueda a ocupar cargos de máxima responsabilidad en el ámbito judicial; que haya una independencia, que para acceder al Tribunal Supremo no tengas menos de 25 años de prestación de servicio. Son cosas de lógica, igual que la AIReF tiene un sistema de protección, de un mandato de cinco años, pues habrá que hacer algo así para evitar que, gobiernos como éste puedan poner en duda o provocar situaciones de este calibre. Lo hemos visto en la Guardia Civil, por ejemplo, con el famoso coronel Cobos

P- Qué puede pasar con las pensiones y su sostenibilidad. Ese examen será muy importante

En efecto. La sostenibilidad es lo que nos pide Europa. Que busquemos un sistema que permita que sea sostenible. En segundo lugar, lo que se decida lo tenemos que hacer en el Pacto de Toledo; en tercer lugar estamos hablando a mucha gente hablar de la necesidad de incorporar un pacto de rentas o pacto de esfuerzos, de todos. Lo que no podemos es utilizarlo manera partidista. Eso está claro. A partir de ahí, tenemos que tomar decisiones, y las decisiones son hacer lo máximo posible. Pero sobre todo, haciendo un análisis temporal para que el pensionista no pierda capacidad económica. Pero ojo, en las pensiones, también hay que tener un concepto, la justicia intergeneracional. Estamos haciendo un esfuezo a los más jóvenes, que muchas veces están cobrando el SMI, para pagar nuestras pensiones. Tenemos que hacer un sistema sostenible para que, en el medio y en el largo plazo, esos jóvenes tengan asegurada su pensión el día de mañana, porque si no, corremos el riesgo de esa quiebra intergeneracional, que no somos capaces de dar respuesta

Se está haciendo con la deuda, con las pensiones, restando oportunidades en el ámbito laboral. Los jóvenes se merecen que les dejemos un país en condiciones.

Europa nos pide un análisis del conjunto del sistema y el Gobierno no lo está haciendo. Europa pide explicaciones, y España las tiene que dar. Ahí corremos el riesgo de que se produzca una congelación de algún tramo de los fondos europeos.

P- ¿Que hay que hacer en este país?

Lo que hay que hacer en este país es acabar con la pobreza, no con la riqueza. Hay que acabar con pobreza e intentar que la gente gane más, que las empresas ganen más, que tengan mejor resultado y que todo el mundo le vaya mejor. Hay una obsesión con acabar con el que le va bien.