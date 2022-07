Meloni amenaza las reformas y el dinero italiano del plan de recuperación

Giorgia Meloni es la única líder que puede celebrar el estallar de la crisis política italiana. Eso porque fue la única también en no participar en el Gobierno de "unidad nacional" presidido por Mario Draghi, aumentando su consenso con una oposición anti-europeísta. Ahora las encuestas otorgan a su partido ultraderechista, Hermanos de Italia, un 22% que le convertiría en la primera fuerza del Parlamento tras los comicios anticipados del próximo 25 de septiembre.

Además, sumando los votos de sus aliados de derecha -Silvio Berlusconi de Forza Italia y Matteo Salvini de la Liga- Meloni tendría la mayoría de los escaños tanto en el Senado como en el Congreso, abriéndose el camino hasta la presidencia de Gobierno. El acuerdo que está vigente en la derecha italiana es que, en caso de victoria, sea primer ministro el líder del partido que tenga más votos. Salvini y Berlusconi están estudiando fusionar sus formaciones para parar los pies a Meloni y arrebatarle el liderazgo de la coalición, pero según los sondeos la presidenta de Hermanos de Italia saldría ganando en todo caso.

El verdadero problema para la líder de la ultraderecha italiana no es ganar los votos, sino obtener la legitimidad para gobernar el país. Los cargos de Gobierno en el país transalpino de hecho tienen que pasar por el visto bueno del Presidente de la República que puede vetar ministros incompatibles con los compromisos internacionales de Italia.

Sergio Mattarella, por ejemplo, en 2019 se opuso al nombramiento como Ministro de Economía de Paolo Savona, académico que había elaborado un plan para la salida del país del euro. Meloni, que en 2014 también defendía la salida de Italia de la eurozona, ha matizado con los años sus posiciones sobre la moneda única pero sigue siendo muy crítica con la Unión Europea.

Una actitud que promete generar tensiones con Bruselas sobre la agenda de reformas previstas por el plan de recuperación europea. Italia se ha asegurado fondos por 190.000 millones entre préstamos y subsidios: el país ya obtuvo 21.000 millones con las primeras reformas y espera otros 19.000 millones en 2022. Quedan 150.000 millones que ganar cumpliendo con los requisitos de la Comisión.

Meloni estaría pensando en dar a su Ejecutivo un perfil menos político y más tecnócrata

En junio Meloni detalló su pensamiento político durante un acta de apoyo a Macarena Olona, candidata de Vox en Andalucía. "No hay mediaciones posibles, o se dice sí o se dice no" anunció la líder ultra italiana enumerando sus posiciones sobre familia, derechos civiles e inmigración. Finalmente sobre la política europea Meloni gritó, entre los aplausos de los presentes: "Sí al trabajo para nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas".

Los rumores filtrados por la prensa italiana indican que, a pesar de todo, Meloni estaría pensando en dar a su Ejecutivo un perfil menos político y más tecnócrata: circulan ya los nombres de posibles ministros con una larga experiencia política, como Giulio Tremonti, titular de Economía en todos los Gobiernos de Berlusconi; Marcello Pera, que fue presidente del Senado; el magistrado Carlo Nordio que fue candidato a la presidencia de la República.

Según los analistas la presidente de Hermanos de Italia conseguiría así dar un mínimo de seguridad al presidente de la República y a Bruselas evitando que su Gobierno tropiece en muy poco tiempo con la desconfianza de las instituciones europeas y la oposición de los mercados.