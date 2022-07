El presidente en funciones de la patronal de Badajoz, Javier Peinado, se atrinchera en su cargo

Las organizaciones sectoriales más importantes de la provincia de Badajoz, APAG-ASAJA y Aspremetal, se oponen al actual presidente en funciones de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Badajoz, Javier Peinado, al no convocar elecciones durante el año que lleva en el cargo.

Tanto APAG-ASAJA como Aspremetal son de las organizaciones sectoriales con mayor peso dentro de la confederación, tanto por el número de socios como por la importancia de sus sectores en la economía provincial. La primera con 5.000 socios y ganadora de las elecciones del campo y la segunda con 800 socios y con un peso, el del sector del metal, en el PIB extremeño similar a las regiones más industrializadas empleando a 14.874 personas.

Ambas llevan tiempo denunciando la situación de "interinidad" en la que está la patronal pacense, puesto que las últimas elecciones a la Confederación de Empresarios de la Provincia de Badajoz COEBA se realizaron hace más de 7 años, y hace un año que Javier Peinado (el también secretario general de la CREEX, Confederación de Empresarios de Extremadura) ocupa la presidencia en funciones tras la jubilación de su anterior presidente, Emilio Doncel.

Una presidencia en funciones que adquiría sin fecha fija para la convocatoria de elecciones y no fue hasta noviembre cuando Javier Peinado puso un plazo en el horizonte, el primer trimestre de 2022, según se hicieron eco los medios de comunicación regional. En esa misma fecha, nacía la Plataforma Nueva Coeba, formada por varios empresarios de las asociaciones pertenecientes a la patronal provincial para pedir el cese del presidente en funciones y su comité ejecutivo para convocar elecciones.

A la cabeza de esta nueva plataforma estaban las organizaciones APAG-ASAJA, Aspremetal; y CEAL (la Confederación de Empresarios de Almendralejo), quienes interpusieron una demanda judicial para obligar a Javier Peinado, presidente en funciones de COEBA, a convocar elecciones de forma urgente, una petición que ahora está en manos de la Justicia puesto que según afirman esta plataformas, Peinado no tiene "ninguna voluntad" de hacerlo.

APAG ASAJA

El presidente de APAG-ASAJA, Juan Metidieri, afirma que la demanda judicial se presentó hace ya 7 meses para "instar al presidente en funciones a convocar elecciones", pero denuncia que "no llegan", por lo que "están esperando a que se resuelvan judicialmente". Denunciando que Peinado "no tiene voluntad democrática" para convocar elecciones. Los acusa de "hablar de democracia" y cuando les atañe directamente "no se la aplican".

La actual Junta Directiva lleva desde abril de 2015, hace ya 7 años, por lo que "no hay excusa" para no convocar elecciones, denuncia que el presidente en funciones "sólo quiere adueñarse de lo que no es suyo", destaca Metidieri.

Acusa a la confederación de empresarios de falta de transparencia "se han blindado y nadie sabe ni las cuentas", declara Metidieri afirmando que de esta situación ya se dieron cuenta hace un año y que por ello han puesto la demanda judicial.

Según la demanda "se solicita las elecciones y que se respeten a todos los socios miembros, sean asociaciones o individuos, sin adulteración en el proceso", afirmaba Metidieri a El Economista.

Aspremetal, otra organización firmante en la demanda

El presidente de Aspremetal, Francisco Pantín, destaca que llevan "7 meses esperando y sin elecciones", por lo que tiene "pocas esperanzas" en que se celebren en un corto plazo, pero destaca que lo más frustrante es "tener que esperar a que la Justicia con sus tiempos marque la democracia en una organización", porque con el diálogo "no lo han logrado", afirmaba.

Pantín destaca que nunca esperaron estar en esta situación, las elecciones a la Cámara de Comercio de Badajoz se van a celebrar pronto y "nunca imaginaban que tanto tiempo después seguirían así", podría darse el caso de que COEBA concurra a las elecciones de la Cámara de Comercio sin celebrar sus propias elecciones "por lo que si esto pasa, tendrán que decidir su posición" porque en estos momentos, afirma Pantín, "no nos sentimos representados".

Afirma que con la demanda lo que pretenden es "cumplir con los estatutos de COEBA" y que celebren una Asamblea para convocar las elecciones.

Denuncia que desde Junio de 2019 no hay ni una Asamblea, "por lo que lo que se ha hecho desde el Comité sólo lo sabe el Comité", acusando una "falta de transparencia". Denuncia que llevan "dos años sin rendir cuentas a nadie", Pantín reconoce el gran peso que tiene COEBA en CREEX, y recuerda que esta organización se sustenta en gran parte con fondos públicos regionales.

Tanto APAG-ASAJA como Aspremetral han declarado que con esta demanda se busca celebrar las elecciones, como marca la democracia interna de esta asociación, porque lo único que pretenden es conseguir una patronal unida que trabaje por su organización y con transparencia. El único objetivo es "unir y poner en orden" esta situación.

Porque según afirma Francisco Pantín, el problema no es COEBA sino la gestión que se hace desde ella. No buscan "quitar para poner" sino ejercer la democracia, elegir a sus representantes para sumar y crecer.

Cámara de Comercio

COEBA fue la candidatura que ganó las elecciones de las últimas elecciones a la Cámara de Comercio de Badajoz hace ahora 4 años, pero su presidente, Mariano García Sardiña, también se desmarcó de la Confederación de Empresarios de Badajoz, al solicitar más transparencia y exigir del mismo modo las elecciones, las reacciones fueron inmediatas y Mariano García Sardiña fue expulsado del Comité de COEBA.

Actualmente en el Pleno de la Cámara de Comercio de Badajoz, dé un total de 30 plenarios, apenas quedan 11 que pertenezcan a COEBA, y no todos ellos están de acuerdo con la deriva que ha tomado la actual presidencia en funciones. COEBA, que en el año 2015 aglutinaba a más de 90 asociaciones empresariales y hoy en día apenas cuenta con una veintena, de las cuales la mayoría son contrarias a la actitud de su presidente.

CREEX la patronal regional también acusada de falta de transparecencia

Según afirma el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, en esa fecha "yo mismo, como miembro de la Junta Directiva llevaba dos años solicitando a la CREEX (la patronal regional) sin éxito, la publicación de sus cuentas anuales, así como el listado de sus proveedores y el importe del salario de su Secretario General (Javier Peinado, el también presidente en funciones de COEBA)".

Mariano García afirma que en estas organizaciones hay que ser "muy escrupuloso con la transparencia de la organización y del cargo que uno representa, porque hay que tener en cuenta, que la Creex se financia íntegramente con subvenciones públicas, principalmente de la Junta de Extremadura". Todas las peticiones de transparencia fueron infructuosas, y como respuesta, "el presidente de la Cámara de Comercio fue expulsado del Comité Ejecutivo de COEBA y de la Junta Directiva de la Creex". Hay que tener en cuenta que el 50% de la patronal regional, CREEX, está sustentado por la patronal provincial.

COEBA

A preguntas del Economista sobre este tema la directiva de COEBA, remiten a la nota de prensa que emitieron el 25 de marzo, afirmando que la confederación tomará las "decisiones oportunas" respecto a la convocatoria de elecciones, una vez que los juzgados se pronuncien sobre la solicitud de celebración de estos comicios planteada por una plataforma de empresarios.

Afirman que "con la relajación paulatina de las restricciones a lo largo del otoño de 2021, se decidió retomar la idea de las elecciones, en la creencia (que luego se reveló errónea) de que la crisis, al menos la pandémica, había pasado, y se podría celebrar un proceso casi normal. Así, el 30 de noviembre el presidente de COEBA anunció que durante el primer trimestre de 2022 se convocarían las elecciones" dice el comunicado.

Pero según destaca ahora "nos encontramos, pues, en un escenario en el que se ha judicializado la convocatoria de elecciones, y con el máximo respeto a la tutela judicial, los órganos de gobierno no quieren interferir con un proceso paralelo que sometería a la organización a una tensión interna innecesaria".

Según COEBA, en este punto, "quienes acusan a la actual dirección de COEBA de incumplir los estatutos deberán demostrarlo, pues en nuestro ordenamiento jurídico la carga de la prueba recae sobre el que acusa, y tiene que demostrarlo sin inventar artículos inexistentes como se ha hecho en declaraciones a los medios de manera reiterada".