Elvira Rodríguez (PP): "Calviño mete en una guerra inútil al INE, que daña la imagen de España"

Elvira Rodríguez, exministra de Medio Ambiente, presidenta de la Comisión del Mercado de Valores, exvicesecretaria de Economía del Partido Popular, y entre otros cargos, hoy vocal de la Comisión de Hacienda y Función Pública, en el Congreso de los Diputados, ha conversado para los lectores de elEconomista.es de dos de los puntos más candentes de la actualidad política: el INE e Indra

En efecto, en su entrevista, Rodríguez aborda el INE, y la situación en la que se queda con la marcha de su presidente -Juan Rodríguez Poo- y el deseo del Gobierno de implantar un PIB diario a la estadística tradicional y homologada por Eurostat y, los movimientos en Indra, con ceses, dimisiones, y la sombra de una OPA camuflada en una operación de la que aun no se ha dicho la última palabra.

¿Qué está pasando en el INE?

No lo sabemos bien. Sabemos que el presidente del INE ha dimitido, después de oír durante días rumores de cese. Y por otra parte, conocemos que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, desde que los datos macro van mal, lleva tiempo diciendo que los indicadores no miden bien la realidad de la situación; que va a acelerar indicadores más adecuados, que precisamente son los que hace el ministerio, y que son los indicadores diarios.

Pero el INE depende de Eurostat

Sí. Por eso la situación es muy preocupante, porque el INE está sometido a homologación, y por tanto depende de Eurostat, que es la institución que homogeneiza y regula Europa. Además, el INE es una institución básica en cualquier país que se preste de ser democrático, porque garantiza la transparencia de los datos que reflejan la situación en la que estamos. Pero bueno, ya sabemos que, cuando un gobierno adolece de seriedad y no le gusta que se sepan las cosas cómo pasan, toca su instituto de estadística. Yo, en una reciente interpelación urgente le dije a la vicepresidenta que no podemos ser un país que se gobierne como gobernaba el matrimonio Kirchner, en Argentina, donde se fulminó su instituto de estadística.

Se habla de purga en el INE

Querer negar la evidencia es usar la técnica del avestruz, no sirve para nada, porque al final, el león se acaba comiendo al pájaro. Las cosas son como son. No es una buena noticia para España que se ponga en tela de juicio el INE.

¿En qué consiste el PIB diario?

El Ministerio va cogiendo indicadores y datos que va siguiendo día a día cómo evoluciona la economía. Este PIB diario siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho este tipo de trabajo. Lo que ocurre es que nunca se le ha dado la importancia que ahora le quiere dar la vicepresidenta. Porque al final, salga lo que salga, lo que debe contar es el dato de fin de mes. Pero ahora ella quiere salvar que las cosas van mejor. Y puede ser verdad, ya que ella tiene una información que no tememos los demás; pero claro, luego llega el fin de mes, y el INE certifica lo contrario. Sin ir más lejos: no hay nada más que ver qué ha pasado en el primer trimestre, en donde la vicepresidenta económica dijo que las cosas no eran como aparecían en el indicador adelantado. Pero luego llega el INE, y lo rebaja un 33%. Porque una décima nos puede parecer poco; pero cuando se baja del 0,3% al 0,2, eso es un 33% de rebaja. Además, también tenemos que ser conscientes, de que la media de crecimiento de la UE ha sido del 0,4%, y nosotros estamos en el 0,2%. Y esto confirma una brecha con los países europeos, de manera que nos estamos separando cada vez más de los países de nuestro entorno.

¿Cree que el Gobierno optará por un nombramiento tipo Tezanos en el CIS, o Delgado en la Fiscalía?

No sé lo que van a hacer, y no quiero prejuzgar. Pero lo que tengan que hacer, lo tienen que hacer pronto porque no pueden tener ese organismo descabezado. De todos modos, tenemos que recordar que la Contabilidad Nacional emana de Eurostat. Los criterios emanan de Eurostat. Y Eurostat controla a los países. Son asuntos con los que no se puede jugar. Y la verdad, es que todo esto no se entiende mucho.

¿Se puede utilizar un PIB diario?

La vicepresidenta podrá decir que es tan alta como la ministra de Ciencia e igual de morena, pero no lo es. Los criterios los da Eurostat.

Eurostat también calcula el PIB de España

Sí. Pero lo hace con los datos del INE, del Banco de España y la Intervención General del Estado, que son unos organismos estadísticos y homogeneizados para hacer la Contabilidad Nacional. Por tanto, el Gobierno va a tener que pedirles sus criterios y no se los van a poder inventar. Vale que Calviño diga que el PIB no mide nuestro estado de satisfacción –que por cierto, si lo midiera el PIB, les iba a salir mucho peor, porque la gente está que trina-. A mi me parece que Calviño se ha metido en una guerra muy improductiva que además perjudica a nuestra imagen de país. No podemos parecer una república tercermundista. No podemos estar como los países bananeros. Somos un país serio, que pertenece a Europa, que cumplimos con los estándares.

¿Cómo ve el nombramiento de Israel Arroyo para el cargo del INE?

Lo conozco como secretario de Estado de Seguridad Social. Y también lo conocía cuando tenía responsabilidades en la AIReF. Es un profesional de los números, de las estadísticas, de las matemáticas financieras y de la informática de la Seguridad Social. Técnicamente está considerado su prestigio. De todos modos, es que no sé. Todo esto es muy raro. Lo que está pasando no es nada bueno.

¿Cómo valora lo que está ocurriendo en Indra?

Desde fuera, y como presidenta que fui de la CNMV, me pregunto qué pasa en Indra. Hay una decisión del consejo muy rara, donde cesan a todos los consejeros independientes -que son la espina dorsal de la gobernanza de las compañías cotizadas- e, inmediatamente después se van otros dos consejeros, y con todo esto, se juntan los minoristas mayoritarios. El principal minorista mayoritario es la SEPI, que es una institución pública, y luego otros minoristas que tienen participación, y el fondo de capital, que toman una decisión, que no se entiende porque no se suele dar. La pregunta es si hay acción concertada, y esa acción concertada ahora tiene que contestar por qué se hizo esto, y para qué. Y el para qué es el gran interrogante. Solo con eso la CNMV tiene que ver si hay algo que distorsiona. Porque no olvidemos, además, que los nuevos consejeros tienen que tener el visto bueno de la CNMV. Así que, ahora hay que dejar que trabaje la CNMV y llegue a donde tiene que llegar.