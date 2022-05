¿Cuánto cuesta alquilar un caza durante una hora? Esto pagó Tom Cruise

Tom Cruise ha dado un paso más en su obsesión con rodar personalmente las escenas más arriesgadas de sus películas, y esta vez lo ha hecho subiéndose a un caza del ejército de Estados Unidos.

Según Bloomerg, cada hora de rodaje en un FA-18 Super-Hornet, uno de los cazas más potente del mundo, ha costado a la productora 11.374 dólares (10.615 euros). Esta hazaña para el rodaje de Top Gun: Maverick no ha salido especialmente cara a Paramount Pictures, teniendo en cuenta que el coste global de la película ha rozado los 160 millones de dólares.

Para poder grabar en este escenario hiperrealista, Cruise tuvo que someterse a un entrenamiento de piloto militar en un campamento intensivo con la marina. E incluso tuvo que aprender a sus 59 años cómo eyectarse de un avión y cómo sobrevivir en el mar tras un accidente. Según Bloomberg, el actor terminó volando una docena de veces, aunque en ningún caso pudo conducir el vehículo.

Como el rodaje se hizo en terreno militar –en una base de California y en el portaviones USS Abraham Lincoln- Cruise tenía prohibido manejar ningún arma de fuego por ser un civil, de manera que tuvo que conformarse con ir en la parte trasera del caza.

Josep Kosinksi, director de la película, explicó en una entrevista con IGN que el rodaje fue especialmente complejo al incluir os cazas, pero que era la esencia central de la película: "Al verla, realmente sientes lo que es ser un piloto. La fuerza G no se puede fingir, tampoco la vibración. No se puede recrear cómo es volar en un caza de combate".

Pero la idea no fue solo del director, también fue el propio Tom Cruise el que propuso rodar las escenas en el interior de un caza real e incluso el que diseñó el entrenamiento para soportar las condiciones extremas para él y el resto del casting.

Glen Roberts, el representante de medios y entretenimiento del Pentágono, reconoció en Bloomberg que el guion de la nueva entrega de Top Gun no representa precisamente los valores de los pilotos estadounidenses, ya que más que fanfarrones y egocéntricos, son estudiosos y disciplinados. No obstante, la película cuenta con el visto bueno de la armada, y por ello colaboraron en el rodaje. "La película no tiene que ser una carta de amor al ejército, pero sí tiene que defender su integridad". También reveló que los directores de esta clase de películas deben aceptar que el Pentágono revise el guion si quieren contar con su ayuda.