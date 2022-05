El aviso del Banco de España: esto es lo que te puede pasar si abandonas tu cuenta bancaria

Cuando una persona tiene una cuenta bancaria a su nombre lo habitual es que esté al tanto de toda la información que la rodea: el saldo disponible, los movimientos y domiciliaciones, los posibles gastos y comisiones...pero en algunos casos, y con indiferencia de la causa, estas cuentas pueden quedar abandonadas por la ausencia de movimientos con ellas. Algo que, sin embargo, no queda sin consecuencias.

El Banco de España ha explicado en su página web qué es lo que sucede con las cuentas bancarias abandonadas que los clientes dejan de usar. Esto puede ocurrir con cuentas en las que ya no se domicilia la nómina o las facturas, o incluso cuentas que se heredaron en un momento dato y que después no tienen una mayor utilidad para cl cliente.

En todo caso, la premisa número uno que da el Banco de España es que la posesión de una cuenta bancaria que no se use no exime al cliente de ciertas obligaciones y responsabilidades. O dicho en plata: tener una cuenta, aunque no se utilice, implica seguir pagando costes de mantenimiento.

Estos costes se irán cargando en la cuenta, cuyo saldo se irá descontando poco a poco según se vayan aplicando de forma sucesiva sin que el cliente ejecute acción alguna. Esto solo se dejaría de hacer en un caso: cuando el cobro de las comisiones implicase que el saldo de la cuenta quedase en negativo (o lo que es lo mismo, un descubierto). Con todo, esto significaría que el abandono de la cuenta por parte del cliente la dejase sin saldo.

El Banco de España explica que durante todo ese tiempo "la entidad te debe seguir remitiendo los extractos y otros documentos informativos" y que, si se diese un descubierto, "reclamarte periódicamente el saldo pendiente para evitar la sorpresa de cantidades pendientes desconocidas".

Cuándo se queda el Estado con una cuenta bancaria abandonada

Si el cliente no usa esa cuenta bancaria durante mucho tiempo se puede llegar a una situación extrema: que el Estado se quede con la cuenta bancaria y el saldo que la misma contenga. Solo sucederá cuando se acredite un abandono continuado de 20 años, y antes de que llegue ese momento se debe avisar al dueño o dueña de que ese plazo se acerca y que, si no hay respuesta, se procederá a esa adquisición por parte del Estado.

Si quedase dinero en esas cuentas, esos saldos "se destinarán a financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad", tal y como explica la Ley 33/2003, de 3 de noviembre publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Cómo cerrar o traspasar una cuenta abandonada

Para evitarse problemas, el ciudadano siempre tiene la opción de solicitar a su banco el cierre de la cuenta que tiene abandonado y sin usar. El Banco de España recomienda ponerse en contacto con la entidad bancaria para proceder al cambio con toda la seguridad necesaria.

En caso de que se desee, por el contrario, el traslado a otra entidad bancaria el cliente solo tendrá que solicitarlo y hacer uso del servicio de traslados de cuentas para la facilitación de esas gestiones.