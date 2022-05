Zelenski reclama embargar activos rusos para financiar la reconstrucción

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió durante su intervención por videoconferencia en inaguración del Foro de Davos "verdaderas sanciones" contra Rusia y para ello considera necesario imponer un "embargo al petróleo ruso y un bloque total a todos los bancos, sin excepción". De esta manera, abogó también por la retirada total de las empresas extranjeras de Rusia y les ofreció seguir operando en Ucrania y participar en la reconstrucción de este país tras la guerra

"Los valores deben importar, especialmente cuando se lleva a cabo una guerra a gran escala y los mercados globales se han desestabilizado porque alguien no está respetando los valores. Todos cargaremos con las pérdidas", ha aseverado. Además, ha defendido que Ucrania ha ofrecido a todas las empresas que abandonen Rusia seguir operando en el país. "Obtendrán acceso no solo al mercado sino también al mercado común europeo y, al mismo tiempo, la posición de esas marcas se reforzarán debido al hecho de que apoyan la libertad", ha afirmado.

Asimismo, Zelenski señaló que los puertos ucranianos "están totalmente bloqueados" en el mar Negro y que las fuerzas rusas están "robando" su trigo "día tras día", impidiendo las exportaciones de cereales. Por ello, destacó la necesidad de que pueda crearse un corredor para permitir la exportación de cereales y dijo que ha hablado con líderes extranjeros, entre otros de los países bálticos, para poder establecer un corredor que dé salida a las exportaciones, de trigo y otros cereales, diez millones de toneladas.

De esta forma, y aunque agradeció la ayuda internacional que Ucrania ha recibido hasta ahora, opinó que no es suficiente. En Ucrania "ya no hay ciudades pacificas sino ruinas, y en lugar de turismo, bombas y misiles, este es el resultado si seguimos como hasta ahora", advirtió, ante la exclusiva audiencia de líderes políticos y empresariales de Davos.

"Es importante hacerlo cuanto antes, con armas, con sanciones. Por eso Ucrania necesita todas esas armas que estamos pidiendo y no solo las que nos están brindando. Y por eso Ucrania necesita financiación, cuando menos 5.000 millones de dólares al mes", afirmó.

Se oscurecen las perspectivas

Además de Ucrania, las múltiples amenazas a la economía mundial encabezaron este lunes las preocupaciones de los líderes mundiales en el foro anual de Davos, y algunos señalaron el riesgo de una recesión mundial. "Tenemos al menos cuatro crisis, que se entrelazan. Tenemos una alta inflación, una crisis energética, pobreza alimentaria, y una crisis climática. Y no podemos resolver los problemas si nos concentramos en una sola de las crisis", dijo el vicecanciller alemán Robert Habeck, según recoge Reuters.

"Pero si no se resuelve ninguno de los problemas, me temo realmente que nos adentramos en una recesión mundial con un efecto tremendo... en la estabilidad mundial", afirmó Habeck durante un panel de debate del FEM.

Por su parte, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, señaló que la guerra, las condiciones financieras más estrictas y los shocks de precios, en particular para los alimentos, claramente han "oscurecido" las perspectivas en el mes transcurrido desde entonces, aunque aún no espera una recesión. De esta manera, cuando se le preguntó en un panel si esperaba una recesión, Georgieva dijo: "No, no en este momento. No significa que esté fuera de discusión".

La directora del FMI ve empeoramiento económico, pero no espera aún una recesión

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que hablará en Davos hoy, advirtió que el crecimiento y la inflación están en caminos opuestos, ya que las crecientes presiones de los precios frenan la actividad económica y devastan el poder adquisitivo de los hogares. "La guerra entre Rusia y Ucrania bien puede resultar ser un punto de inflexión para la hiperglobalización", dijo en una publicación de blog.