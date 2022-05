Estos son los impuestos y gastos que deberás pagar al comprarte una casa

El mercado inmobiliario es uno de los que más impulso ha tomado en el último año y esta fuerte demanda ha provocado un encarecimiento de las casas en España.

Según Idealista, el metro cuadrado cuesta de media 1.853 euros en todo el país, un 3,3% más que hace un año. En este contexto, buscar piso entre los diferentes portales inmobiliarios puede ser un tedio, pero es que además a las cifras de oferta que anuncian las viviendas habrá que sumar diversos costes que inflarán aún más el precio del apartamento.

Estos gastos extra vendrán por el lado de la compraventa (transacción) y por el lado de la contratación de la hipoteca (si se contrata)

Gastos añadidos de la compra

- Notaría

La escritura pública de la vivienda en la notaría es obligatoria. Además, habrá que pagar los honorarios de la gestoría. En conjunto, pueden suponer unos 1.000 euros, aunque depende del precio de la vivienda.

- Registro

Registrar la propiedad del inmueble tiene un coste administrativo obligatorio y unos honorarios para la gestoría. En total, puede costar menos de 600 euros, aunque depende del valor del inmueble.

- Impuestos

Como todas las transacciones, cuando se compra una vivienda hay que pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), aunque si se adquiere un inmueble de segunda mano, ese impuesto se sustituye por el Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales (ITP).

En 2022, el IVA es del 21% sobre el precio de venta de la vivienda, salvo en Canarias, donde se rebaja al 6,5%.

El ITP varía según la Comunidad Autónoma, y oscila entre el 6% y el 10% del valor catastral del inmueble.

- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Es el impuesto que grava el incremento del valor de un terreno desde que un propietario compra una vivienda hasta que la vende, por lo que es el vendedor el que tiene que hacerse cargo de su pago. Aunque es posible que por acuerdo le traslade el pago al comprador de la casa.

No obstante, en las ventas en las que no se pueda demostrar este incremento de valor del suelo no podrá cobrarse, así que para calcular su cuantía lo mejor es acudir a la calculadora de impuestos de cada ayuntamiento.

Gastos añadidos a la hipoteca

La mayoría de gastos hipotecarios corren a cargo de los bancos desde la reforma de la ley hipotecaria de junio de 2019, concretamente los de notaría, gestoría y Registro. Aun así, el comprador tendrá que hacer frente a ciertas cantidades.

Tasación de la vivienda

La tasación de una vivienda es obligatoria para pedir una hipoteca y su coste corre a cargo del comprador. Esta operación suele costar entre 300 y 500 euros.

Comisión de apertura de la hipoteca

Algunas hipotecas incluyen el pago de una comisión cuando se firma el préstamo, que suele variar entre el 0,1% y el 1% del dinero prestado. Este pago depende de cada banco, ya que hay entidades que no cobran la comisión. Aun así, el cliente no abona esta cantidad de golpe, sino que se divide entre todas las mensualidades de la hipoteca.