Feijóo sale de Moncloa con el rechazo frontal de Sánchez a bajar impuestos

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha salido este jueves de Moncloa con la negativa del presidente del Gobierno a bajar cualquier tipo de impuestos, rechazando de plano la iniciativa de deflactar del IRPF para devolver liquidez de empresas y familias.

El todavía presidente de la Xunta, que ha calificado el encuentro de cordial y respetuoso, ha asegurado que, pese a la negativa presidencial, seguirá insistiendo y enviará a Pedro Sánchez la propuesta desarrollada de esta rebaja y de otras actuaciones fiscales.

No a la economía

No al plan económico del Partido Popular. Sánchez no está dispuesto a cambiar ni una sola coma del Real Decreto Ley que recoge el Plan Nacional de Choque a las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. De hecho, al apartado económico ha sido el aspecto que menos tiempo ha dedicado Sánchez en su primer encuentro con Alberto Núñez Feijóo, ya como principal líder de la oposición.

Cabe recordar que, apenas unas horas antes de esta cita, un medio de comunicación publicaba la filtración de Moncloa del orden del día, orden del que ha tenido conocimiento el político gallego poco antes de llegar al Palacio de La Moncloa.

Después de tres largas horas, Feijóo salió con la impresión de que el presidente del Gobierno tiene los apoyos en el parlamento español bien atados, y por ende no entiende la necesidad de rebajas fiscales de ningún tipo. De hecho -relata el líder de la oposición-, "no me ha pedido el voto".

Equivocado diagnóstico

En opinión de Feijóo, el presidente y su equipo económico se equivocan con esta cerrazón al no partir de un buen "diagnóstico, previsiones y soluciones" para combatir la desbocada inflación de España, que según el líder del PP se remonta a un año atrás, y no a la guerra de Ucrania. "España tiene una situación de debilidad, los fondos europeos no llegan, y el Banco de España ya ha dicho que el impacto será del 0,3% en el PIB, es decir, 8 veces menos de lo previsto; la convertido en alarmante una situación preocupante y ha puesto al descubierto las flaquezas de España".

En el ámbito económico, la principal propuesta del PP pasa por bajar el IRPF a las clases bajas y medias, con carácter retroactivo desde enero, y cuyos efectos se podrían percibir a principio de mes. En términos exactos eso supondría entre 3.500 y 3.800 millones de euros.

En este sentido, Feijóo recuerda el informe de Funcas donde se recoge que los españoles hemos perdido 16.700 millones de euros de poder adquisitivo, y que solo en depósitos se han perdido 93.000 millones. "En este contexto -señaló- el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo".

En el ámbito de la energía, el planteamiento del Partido Popular llevado a Moncloa es el de abaratar los precios de del 10% al 4%; y del 21% al 4%, en el caso de los combustibles. Al respecto ha aclarado que es "consciente" de que para ello hace falta la autorización de la UE, pero -defendió-, ante una medida excepcional como esta solo cabe que Bruselas entienda que, "teniendo una inflación un 40% superior del resto de Europa," así no podemos trabajar. Tenemos que convencer a nuestro socios", indicó.

"España cuenta un fondo de solvencia de 1.700 millones"

Por otro lado, ha recordado que España cuenta un fondo de solvencia de 1.700 millones que no fueron ejecutados en el anterior presupuesto, y que ahora se podría recuperar para ayudar a las empresas.

En lo que ha encontrado Feijóo cierto escepticismo por parte de Sánchez, y al menos no el rechazo frontal al paquete de propuestas económicas ha sido en otra medida relativa a la gestión de los fondos europeos. Se trata de adaptar 5.000 millones de euros para que sean directamente ejecutados por los ciudadanos, vía deducciones relacionadas con la eficiencia energética. De este modo, desaparecen las convocatorias, el largo procedimiento administrativo y el intervencionismo de los ministerios, para directamente ayudar a los ciudadanos con desgravaciones fiscales en el IRPF.

Otra de las propuestas tiene que ver con los impuestos negativos, de los que no declaran, para que estos reciban ayudas directas.

Feijóo ha explicado que el impacto fiscal de las medidas sobre la recaudación es inferior a la merma de ingresos, y además su efectividad sería inmediata.

Con sabor agridulce, Alberto Núñez Feijóo remarcó que ha venido "con la idea de alcanzar un consenso, con voluntad realista y de consensuar cuestiones concretas, pero, mi prioridad era bajar impuestos a las familias, y no les puedo decir nada. No puedo dar buenas noticias", afirmó.

No obstante, el presidente del PP se ha comprometido en la rueda de prensa posterior al encuentro con Pedro Sánchez, a seguir abundando en las iniciativas fiscales, hasta el punto de enviar al completo cada una de las propuestas.

"No vengo aquí -subrayó- a convencer en la primera reunión; igual lo hago en las próximas semanas", sostuvo desde la sala de prensa de la Moncloa.