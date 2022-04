Feijóo escuchará a Sánchez el jueves, pero pedirá que baje impuestos como firmó en La Palma

Colaboración, sí, pero sumisión y entreguismo, no. Así se puede resumir el nuevo espíritu que imbuye al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, respecto a sus relaciones con el Gobierno. Precisamente este lunes, y en el estreno del Comité Ejecutivo prácticamente reseteado, el equipo de Feijóo abordó cómo va a plantearse el encuentro que mantendrá el jueves en Moncloa con el presidente del Gobierno. En ese sentido, fuentes del PP señalan que el dirigente gallego escuchará las propuestas de Pedro Sánchez, pero también recordará el serio compromiso que éste adquirió en la Declaración de La Palma, en cuyo documento -al que ha tenido acceso eE- se recoge un plan para "desarrollar e intensificar, entre otras medidas, nuevas rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas".

Feijóo ya ha cogido el relevo de Pablo Casado, y con una agenda bastante apretada. Después de reunirse con la cúpula que conforma el principal staff de su equipo, el todavía presidente de la Xunta acudirá el miércoles en audiencia real al Palacio de la Zarzuela, para allí ser recibido por el Rey. Un día más tarde irá al Palacio de la Moncloa, a petición de Pedro Sánchez.

Este lunes, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, hizo alusión a esta última cita, motivo de una parte del trabajo en el primer encuentro del Comité Ejecutivo en la sede de Génova 13.

En primer lugar escuchará a Pedro Sánchez

Como reza el protocolo, el presidente del Partido Popular ya ha anticipado que en primer lugar escuchará a Pedro Sánchez. Quiere conocer sus propuestas y los planteamientos que éste haga para después analizar.

"No hay que confundir colaboración con sumisión o entreguismo"

En ese sentido, el nuevo líder del PP ya ha subrayado este fin de semana que su formación tiene sentido de Estado, y allí estarán los populares cuando haga falta el apoyo al Gobierno en cuestiones de altura. Ahora bien -remarcó Gamarra en varias ocasiones-, "no hay que confundir colaboración con sumisión o entreguismo".

La Declaración de La Palma

Porque Gamarra sostiene que en la hoja de ruta del PP de Feijóo está la Declaración de La Palma, donde el presidente del Gobierno, junto a 17 presidentes autonómicos y los de Ceuta y Melilla, rubricaron un texto en el que se recogen medidas para intensificar las rebajas fiscales ya anunciadas hasta ahora, teniendo en cuenta que el texto data del 13 de marzo, momento en el que el Gobierno todavía no había presentado su Plan de Choque.

En este punto, los populares, no en vano, esperan de Sánchez "voluntad de entendimiento", no sin recalcar la determinación que creen debe tomar Pedro Sánchez, toda vez que, "en política seria, si asumes un compromiso, debes hacerlo".

No obstante, el nuevo presidente del PP va Moncloa un poco a ciegas, ya que no hay orden del día y tampoco sale por dónde va a salir Sánchez. Y por esa misma razón la dirección nacional del PP no se atreve a adelantar posiciones respecto a asuntos como la renovación del CGPJ, porque no saben cuál puede ser el planteamiento del presidente del Gobierno, y en todo caso si es que hace alguno. Entretanto, el PP dice no tener conocimiento de ninguna propuesta al respecto .

Sí, por el contrario, adelantó Gamarra que la organización del partido se ha puesto en marcha ya para que, por un lado las cinco vicesecretarías avancen en sus propuestas y trabajo, y para que, en concreto, el coordinador del PP y el vicesecretario de Organización, Elías Bendodo y Miguel Tellado, respectivamente, preparen un informe para dar el pistoletazo de salida a los congresos pendientes del PP, entre ellos el de Madrid. Asi que a partir de mayo se barajan fechas.

Renovación después de Semana Santa

El otro tema por concluir en la nueva dirección del PP es la renovación de un segundo y tercer nivel, donde se encuentran las secretarías de la dirección nacional, y las portavocías del Congreso y Senado, así como las presidencias de las Comisiones y los jefes de Grupo, entre otras responsabilidades. Para esta agenda, el PP de Feijoo prevé que haya movimientos tras las vacaciones de Semana Santa, manteniendo el trabajo previamente establecido en las dos cámaras.

