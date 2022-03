Cuca Gamarra: "No habrá cheque en blanco a un Gobierno intervencionista"

Ha sido la encargada de liderar el PP de forma interina, y estar en el puesto de mando como coordinadora general hasta que Alberto Núñez Feijoo sea elegido este fin de semana presidente del partido. Además, ha continuado como portavoz parlamentaria y en su presencia da la sensación de que el cargo le viene como anillo al dedo, a pesar de las dificultades que supone lidiar en el Congreso con cualquier grupo, sobre todo en "tiempos revueltos" para los populares.

Es una persona amable y educada que hace honor, por la precisión de sus reflexiones, a su profesión de licenciada en Derecho especializada en jurídico económico por la Universidad de Deusto. Amante del deporte, "intento correr todas las semanas y de vez en cuando hacer alguna maratón, cosa que jamás pensé que podría lograr", no se pierde un concierto de U2 y disfruta de las pequeñas cosas de la vida especialmente de sus sobrinos.

Se llama Concepción Gamarra Ruiz Clavijo (Logroño, 1974), pero todos la llaman Cuca "porque mi madre y mi abuela se llaman igual y me llamaron así para diferenciarnos", señala. Ha formado parte del equipo "pata negra" de Pablo Casado. Fue la encargada de coordinar la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 26-A, tal vez porque lo ha sido todo en el ámbito local desde concejala en el ayuntamiento de Logroño, a alcaldesa de esa ciudad entre el 2011 y 2019.

¿Van a apoyar las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno para abordar la crisis energética porque no hay bajada de impuestos como ustedes querían?

Desconocemos el contenido del Real Decreto-ley que ha aprobado el Gobierno pero por lo poco que sabemos las medidas se quedan cortas y son insuficientes. Además, no incluye medidas para racionalizar el gasto público ni bajadas de impuestos como hemos solicitado y, en este último caso, el propio presidente del Gobierno se comprometió con todos los presidentes autonómicos en la Declaración de La Palma. Tendremos que esperar a que el BOE publique el RDL y analizarlo detenidamente porque nuestra disposición es la de apoyar medidas eficaces que permitan a los españoles afrontar esta crisis, pero no dar cheques en blanco a un Gobierno que genera problemas en vez de ofrecer soluciones eficaces.

"Las medidas se quedan cortas, Moncloa prefiere intervenir los mercados"

¿Son suficientes 16.000 millones en ayudas y que se bonifique 20 céntimos por litro la gasolina para todos?

Evidentemente, no es suficiente. Refleja que Sánchez hace mucho tiempo que ha perdido el pulso de la calle y desconoce la extrema situación que están viviendo cada día más sectores económicos y familias. Además, de esos 16.000 millones, la mayor parte, 10.000 millones, son créditos y ni las pymes ni los autónomos ni las familias españolas puede endeudarse más.

Pues aprovechando esto Podemos ha conseguido topar la subida del alquiler al 2% y prohibir los despidos...

El Gobierno podría haber aparcado la ideología y haber optado por bajar los impuestos y racionalizar el gasto público, pero prefiere intervenir mercados, como el laboral o el inmobiliario, con medidas como el tope del alquiler que, según parece -porque insisto que no conocemos el alcance de las mismas- afectarán a todos los propietarios, muchos de los cuales son personas que han destinado sus ahorros a una vivienda en alquiler para completar sus ingresos o pensiones, por lo que esta medida agravará su situación. Y lo ha hecho además sin dialogar ni escuchar a los sectores y a los agentes sociales implicados, y debilitando la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria, justo lo contrario de lo que necesita la economía española.

¿Es un éxito que Pedro Sánchez haya logrado que la UE reconozca un tratamiento específico para atajar la crisis energética de España y Portugal, la Excepción Ibérica?

Los españoles podrían estar pagando un 20% menos del recibo de la luz desde hace meses, si el Gobierno hubiera escuchado y aceptado la propuesta del PP de bajar los impuestos de la factura y de sacar de la misma los gastos impropios, como el déficit de tarifa, porque hablamos de un problema que arrastramos desde hace un año, como la inflación disparada. Esto sí hubiera sido un éxito para los españoles. Sin embargo, Sánchez quería liderar "un cambio en la política energética europea", esperando que Europa le resolviera la papeleta, como hace siempre, pero Europa dijo no y lo único que ha logrado es la excepcionalidad ibérica, que no se pondrá en marcha hasta finales de abril. En cambio, los demás países europeos han ido adoptando medidas en los últimos meses para dar respuesta a las necesidades de los hogares y del tejido productivo.

¿La huelga de transportistas se podría haber evitado si el Gobierno no hubiera minusvalorado el poder de los convocantes?

Este Gobierno está sobrado de soberbia y falta de empatía. Ha tratado como apestados a los transportistas, y se aleja de la sociedad española en un momento de grandes problemas. No sólo lo ha hecho con el trasporte, sino con los agricultores, los ganaderos, los regantes, el sector de la pesca... Todos ellos fundamentales para la economía española. Se ha limitado a criminalizarlos en vez de buscar soluciones, como han hecho el resto de los países europeos.

Finalmente el Gobierno acordó un descuento de 20 céntimos en el combustible y medidas por valor de 1.000 millones de euros, pero aun así el sector no se ha dado por satisfecho...

No es normal que los trasportistas estén pagando por trabajar, y el Gobierno, dándoles la espalda, ha provocado esta crisis. Se deberían de haber planteado hace tiempo ayudas directas y bajadas de impuestos. Hace mucho tiempo que deberían haberse tomado medidas, porque la situación del transporte en España no es nueva. Se viene arrastrando desde mucho antes de la guerra de Ucrania, y ahora se ha convertido en insostenible. El Gobierno primero les insultó llamándoles de extrema derecha y luego se les ofrecieron migajas. El desprecio y la criminalización a la que se ha sometido a los trasportistas ha provocado todo esto.

Según el Gobierno, una rebaja del IVA no supondría un beneficio para el sector, porque el tipo que se aplica está ya en los mínimos que permite Bruselas...

Evidentemente al sector del trasporte no le afectaría una bajaba del IVA porque es un IVA repercutido, y tiene que haber unas medidas más concretas, pero la realidad es que la subida en el precio de los hidrocarburos afecta a toda la economía de nuestro país. Si se baja el IVA estamos garantizando que se pueda amortiguar la subida del precio del carburante. Y lo mismo ocurre con el impuesto del hidrocarburo. El único objetivo del Gobierno es seguir recaudando, y con la subida de los precios evidentemente se produce un incremento de la recaudación. La obsesión recaudatoria de Pedro Sánchez está llevando a los ciudadanos a la ruina.

"Hay margen para bajar el IVA del carburante al 4%, el Gobierno elige seguir recaudando"

¿Habría margen para bajar, como piden ustedes, del 21% al 4% el impuesto de la gasolina y el gasoil?

Claro que habría margen para bajar al 4%, como han hecho en otros países, y también para bajar el impuesto de los hidrocarburos. Por cada euro del precio final de la gasolina, entorno al 50% son impuestos, y se podría haber amortiguado esa subida renunciando a recaudar tanto. Se podría haber hecho con esto y también con el precio de la luz. Nosotros creemos que también se puede deflactar el IRPF porque la inflación va a tener un enorme impacto en la economía de las familias. En este sentido hemos presentado una proposición de ley para que se lleve también a cabo ese ajuste.

También los agricultores y el mundo rural están en pie de guerra, y se los llamó "terratenientes y señoritos". ¿El PP fue la mano que meció la cuna de esa manifestación, como dijo el Gobierno?

No es cierto que el PP haya sido la mano que movió la manifestación del mundo rural. Nosotros apoyamos las reivindicaciones que consideramos justas, y apoyamos al sector como el campo, pero que no se equivoque el Gobierno, es el medio rural, los agricultores, los ganadores, los regantes, los cazadores, y el mundo de la pesca, quien se levanta y se moviliza ante una situación insostenible. Sánchez y su Gobierno han dejado de ser útiles hace mucho tiempo para los españoles, viven fuera de la realidad.. El presidente no tiene los pies en la tierra, desconoce absolutamente la realidad de la sociedad, y no le preocupa el malestar creciente. Se ampara en causas externas para no hacer nada y huye de los problemas para no afrontarlos.

Sea como fuere, lo que se ha convertido en papel mojado son los prepuestos, con una inflación disparada que ensombrece el horizonte, ¿no?

Estos presupuestos ya eran papel mojado antes de su aprobación, y ahora no sirven para nada. No son los que España necesita y de hecho ninguna autoridad nacional e internacional respaldó el cuadro macroeconómico de la vicepresidenta Calviño. El Gobierno sólo piensa en recaudar. Es un error no afrontar una bajada de impuestos para garantizar el poder adquisitivo en la clase media española, y es un error no analizar las cuentas públicas para gastar estrictamente lo necesario.

"En las Cuentas hay un margen de 60.000 millones de euros de gasto ineficiente"

¿Y hay margen para ese ahorro?

Claro que hay margen para reducir el gasto superfluo. Tal y como ha publicado el Instituto de Estudios Económicos, en los Presupuestos Generales del Estado hay un margen de 60.000 millones de euros de gasto ineficiente, de los que se podría prescindir sin afectar en ningún caso ni al gasto social ni al educativo ni al sanitario. Desde el PP, además de reconsiderar esos presupuestos, pedimos racionalizar el gasto porque los españoles no podemos permitirnos caprichos. Un gobierno responsable, ante una escalada de precios como esta, tendría que bajar los impuestos ya. Tenemos el peor gobierno posible en el momento más difícil.

"Es inmoral que con la situación que tenemos se mantengan 22 ministerios"

¿Es verdad, como ustedes denuncian, que el Gobierno ha aumentado en 108 millones el gasto de altos cargos?

Sí es cierto que el gasto de nombramientos a dedo y de asesores se ha disparado con este Gobierno. Es inmoral que con la situación que tenemos se mantengan 22 ministerios, y esa cantidad de asesores y altos cargos. España tiene el gobierno más numeroso y más caro de su historia. Mientras los españoles no llegan ni a mitad de mes, el Gobierno se niega a apretarse el cinturón, cuando Pedro Sánchez sabe perfectamente que se podría funcionar con un gobierno mucho más reducido como ocurrió con Mariano Rajoy.

Al menos el PIB ha crecido más de lo previsto en el 2021, pero se ha quedado aún a un 1,4 puntos por debajo de la previsión del Gobierno. ¿El fantasma de la estanflación sigue ahí?

España es el país cuya economía más se resintió en la pandemia. Hemos crecido más que el resto porque habíamos caído mucho más que todos los demás, pero eso no es para sacar pecho ni para sentirse satisfecho. Antes de la guerra de Ucrania la previsión es que España fuera el último país del ámbito europeo en recuperar la situación prepandémica. Y los organismos internacionales la situaban en el 2023. Ahora con la guerra de Ucrania y sin tomar las medidas adecuadas todo esto empeora. Estamos en una situación peor que el resto de las economías europeas. Hay un riesgo de estanflación, y en eso debería estar centrado el gobierno para impedir que ocurra.

"Estamos en una situación peor que el resto de la mayoría de las economías de la Unión Europea"

Al menos su partido donde sí apoya al Gobierno es en las políticas de defensa, aunque Sánchez les reclama a ustedes un "patriotismo europeo"...

En política exterior y en política de defensa el mejor aliado que ha tenido el Gobierno ha sido el PP, que es un partido de Estado, y un partido de gobierno, y que por tanto sabe estar a la altura de las circunstancias. Hemos sido mucho más leales con sus planteamientos sobre la guerra de Ucrania que sus socios, y lo seremos en todo lo que tenga que ver con este asunto.

¿Dígame, ¿el congreso del PP que se celebrará este fin de semana será el de la refundación o el del reinicio?

El PP para resolver nuestra crisis interna ha planteado una solución rápida, y de este congreso de Sevilla, saldremos fuertes y unidos, para ofrecer soluciones a la sociedad española en un momento tan difícil como estamos viviendo. España necesita al PP más que nunca, y este partido va a estar a la altura de las circunstancias.

"Del congreso de Sevilla saldremos fuertes y unidos, Feijóo viene a cerrar heridas"

¿Feijóo será capaz de cerrar las heridas que ha abierto la destitución de Pablo Casado y Teodoro García Egea?

Feijóo viene a cerrar heridas, va a conseguir unificar al PP. Lo va a hacer desde la experiencia y con solvencia, y todos hemos manifestado nuestra intención de arrimar el hombro. Nadie en España cuestiona la experiencia de Alberto Núñez Feijóo. Ha demostrado sobradamente que sabe gestionar y eso es una garantía para los españoles.

Vamos, que ustedes le ven en la Moncloa en las próximas elecciones...

Alberto Núñez Feijóo va a ser el presidente que España necesita, y la garantía que necesitan los españoles en este momento. España es un gran país que, cuando tiene un buen liderazgo y un político serio al frente, con experiencia y con solvencia, sabe salir adelante, aunque haya muchas dificultades. A Núñez Feijóo va a ser la respuesta que están pidiendo en este momento los españoles.

¿Su partido estaría preparado para un adelanto electoral si llega el caso o Pedro Sánchez completará la legislatura?

Hablar de futuribles es absurdo porque sólo Pedro Sánchez conoce lo que va a hacer. De todos modos, el PP es mucho PP, somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos, y estamos siempre preparados para cualquier cita electoral. Los españoles pueden tener la tranquilidad de que la alternativa está lista y preparada cuando se convoquen las elecciones. Necesitamos de estabilidad política, económica y social, y eso con el PP está garantizado.

¿Qué le ha parecido el cambio de criterio con el tema del Sáhara, una de las banderas de la izquierda, a la que ahora han renunciado?

España es un país serio, y ningún presidente del Gobierno había roto una norma aceptada por todos de consensuar esos temas. Pedro Sánchez se comporta como un líder autocrático y es incomprensible que haya roto una política de Estado que todos apoyábamos. Nadie puede entender sus bandazos y que no cuente ni con el respaldo interno dentro del Gobierno ni que haya buscado respaldo en el propio Congreso de los Diputados. Que la sociedad española se entere a través del reino de Marruecos de un cambio de política es increíble. Nos parece muy lamentable cómo se ha gestionado esta situación, y que el presidente no haya buscado alianzas.

Relacionados Feijóo creará una Oficina Económica externa al PP para recoger ideas de personas independientes