El BCE detecta un cambio de tendencia en el mercado laboral de la Eurozona aunque cree que podría ser temporal

El Banco Central Europeo (BCE) observa que desde enero ha caído la tasa de participación en el mercado laboral y ha aumentado el número de trabajadores desalentados que dejan de buscar empleo porque creen que no lo van a encontrar. Este preocupante giro, no obstante, podría ser producto del impacto de ómicron en el mercado laboral en enero, cuando los casos se dispararon y se implementaron nuevas medidas restrictivas.

En un artículo de su próximo boletín económico, publicado este lunes, el BCE dice que "la tasa de participación en la fuerza de trabajo, que es la proporción de la población en edad de trabajar que trabaja o busca trabajo de forma activa, ha repuntado desde enero del año pasado". Sin embargo, los últimos datos muestra un cambio de tendencia, que por el contrario podría ser solo temporal y quedar en un susto.

Los datos de enero de este año muestran una caída de la tasa de participación y un aumento de los trabajadores desalentados que ya no buscan empleo porque creen que no hay puestos apropiados o que todavía no han comenzado a buscar empleo.

El BCE añade que esta caída se ha producido debido a la medidas de confinamiento por la pandemia de la covid-19 y por factores estacionales que reducen la demanda durante los meses de invierno.

Tasa de paro a la baja

Pero la tasa de desempleo ha caído desde enero de 2022 y se sitúa 2,4 puntos porcentuales por debajo en comparación con el pico más elevado alcanzado durante la pandemia, según datos de su encuesta de expectativas de los consumidores (Consumer Expectations Survey, CES) .

En general, el BCE considera que las dinámicas del mercado laboral son positivas, aunque la pandemia todavía afecta al ritmo de recuperación .

Durante el 2021 el número de empleados en la fuerza laboral repuntó, al mismo tiempo que bajó el número de empleados desalentados y la tasa de desempleo. La oferta laboral ha respondido rápidamente al fortalecimiento de la demanda.

Más gente ha cambiado el trabajo, revisado al alza sus expectativas de ingresos y esperado mejores condiciones laborales, lo que sugiere un mercado laboral dinámico, según el BCE.