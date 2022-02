El espía informático que evita incumplir la reforma laboral

La nueva normativa derivada de la reforma laboral implica una complejidad añadida para los responsables de recursos humanos que no sólo deberán conocer qué pueden y qué no pueden hace a la hora de contratar; también deberán estar muy pendientes de no incumplir en el día a día las nuevas reglas que se introducen con la reforma, especialmente en las contratos temporales, de formación y los fijo-discontinuos.

José Antonio Sisí, director de operaciones de Coprava, empresa tecnológica especializada en productos destinados a la gestión del capital humano, incide en que el principal riesgo de la reforma laboral no serán las sanciones, que también se han introducido, sino muy especialmente una posible cascada de conflictos con los trabajadores por ciertos incumplimientos legales que pueden derivar en un aumento de la litigiosidad.

Mayor control

Requerirá, pues, de un mayor control por parte de los departamentos de recursos humanos. Sin embargo, el responsable de productos de Coprava incide en que el conflicto se puede producir principalmente por el desconocimiento de los jefes de departamentos que, teniendo bajo su gestión a determinados trabajadores –especialmente temporales, en formación o fijo-discontinuos– desconozcan aquellas limitaciones ligadas al contrato de estas personas bajo su cargo, aunque también las obligaciones derivadas de los nuevos contratos que se pueden incumplir.

Automatizar los procesos

Sisí defiende que la solución es automatizar los procesos de todos y cada uno de los empleados de una empresa con una herramienta que alerte cuando se va a incurrir en alguna irregularidad legal. En el caso de la reforma laboral, los mayores conflictos se pueden derivar de los contratos en prácticas que imponen un máximo de horas que deben ser controladas de forma digital, pero también las obligaciones contractuales respecto al tutor que se debe asignar a estos trabajadores.

Puede darse el caso de que este tutor –por lo general otro trabajador del departamento– no sepa cuáles son su obligaciones o se le olvide realizarlas, pero igualmente, podría ponerse de baja y el responsable de la sección tendría que ser consciente de que debe sustituirle por otro.

O, también, las nuevas obligaciones que se derivan de los contratos de sustitución que conllevan una alta carga administrativa por sus peculiaridades y se debe ser previsor con estos contratos. En las modalidades temporales por causas de producción –prevista o imprevista,– los controles deberán fijarse en el fin de los contratos, algunos no más de 90 días que puede derivar en una contratación indefinida.

No obstante, la herramienta automatizada de Coprava no se limitan a alertar de los nuevos riesgos derivados de la reforma laboral, sino de cualquier otra, como el máximo de las horas extraordinarias establecidas por cada convenio. De hecho, en opinión del director de operaciones pueden aumentar en un 20% las alertas actuales. De hecho, se han limitado a actualizar la que ya tienen en el mercado.

Sisí recomienda hacer una auditoría de los contractos actuales y recuerda que hay un periodo transitorio que acaba el 31 de marzo.

Avisos por la reforma laboral

Según el historial de contratación de la empresa, futuro encadenamiento de contrato.

Tipo de contrato obsoleto (como el de obra y servicio).

Tutor asignado a un trabajador con alguno de los dos nuevos contrato de formación cambia de centro, turno o puesto.

Duración máxima de periodo de prueba para contratos de prácticas.

Se ha asignado un trabajo nocturno a un empleado con un contrato de formación en alternancia.

Se han asignado Horas extra o complementarias en contrato en formación (no lo permite la nueva regulación).

Exceso en planificación, se supera el XX% de jornada en contrato temporal según fijado por convenio.

Inactividad en trabajador fijo discontinuo superior a XX meses.

Planificación de Formación. No se alcanza duración mínima para formación en alternancia.

Se ha alcanzado el limite de XX% para los tipos de contrato temporal.

Otros temas jurídicos

Superado el límite de horas por empleado al mes.

Superado el límite de horas por empleado al año.

Superado el límite de horas especiales de un tipo determinado para el año.

Denuncia recibida a través del canal denuncia.

Alerta reiterativa. Falta documentación solicitada a la persona. Riesgo legal.

