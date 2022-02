Comienza Momad, la feria que reúne a toda la industria de la moda con el horizonte en la recuperación del sector en 2022

elEconomista Madrid

Con la mirada puesta en la definitiva recuperación del sector durante este año, la industria de la Moda y la Confección vuelve a reunirse desde el 4 hasta el 6 de febrero en Momad, el Salón Internacional de Moda, Textil, Calzado y Accesorios, organizado por Ifema Madrid. El encuentro constituirá uno de los más importantes y decisivos de los últimos años, ya que coincide con el comienzo de un ejercicio en el que todas las marcas y empresas redoblarán sus esfuerzos para impulsar de nuevo la actividad y el negocio.

Una prueba de la importancia de esta edición de Momad, es el objetivo de contribuir a relanzar la industria de la moda, es el número de marcas nacionales e internacionales que presentarán sus colecciones de moda y estilo en la Feria, y que se sitúan alrededor de 330 empresas y marcas llegadas de más de 12 países diferentes entre los que se pueden destacar Grecia, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, India o Turquía.

Las principales marcas presentes en Momad mostrarán las últimas tendencias y propuestas en una superficie de 15.800 metros cuadrados, en el pabellón 8 de Ifema Madrid. Además, la Feria contará con la plataforma digital Lifestyle LIVEConnect, que permitirá, de forma paralela a la celebración del Certamen, el contacto y relación entre expositores y visitantes compradores, potenciando así, la estrategia comercial y el desarrollo del negocio de todos los agentes que participan en esta industria de la moda.

Otro de los elementos de visibilidad para los expositores y marcas de esta feria será la pasarela Momad, que contará con un amplio programa de desfiles de firmas expositoras

en Momad, Bisutex y Madridjoya, como Martina K, Fresh Cotton Clothing, Eñeypunto, Dolcezza, Polita, Mujeres Brillantes, Asociación. Ada, CLP, Escuela de Calzado y Piel La Torreta, Exe Shoes, Aazdesign, Ever Sassy, Anisa, España Única, Adlib Moda Ibiza.

El gran escaparate de la moda, tendencias y lifestyle

MOMAD vuelve a celebrarse en coincidencia con los salones de Intergift, Bisutex y Madridjoya, que en conjunto constituirán el gran escaparate comercial para la moda, tendencias y lifestyle. Así, Madrid volverá a convertirse en epicentro de las novedades en las colecciones en moda, textil, calzado y accesorios; y en decoración, regalo, joyería, bisutería y complementos.

Momad reunirá un gran elenco de marcas nacionales e internacionales procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional como Vilagallo, Pame Carrioni, Alba Conde, Don Algodón, Compañía Fantástica, JVC, Pisonero, Anna Mora&Brunella, Elisa Cortés, Meryfor, Dina&Dess, , Surkana, Mele Beach, Viriato, Laura Bernal, Carla Ruiz, Peletería Campoy, Hemper, Pepa Loves, entre otros, mientras que en el plano internacional, figuran marcas como Rinascimento, Lion of Porches, Leo&Ugo, Camelot, Christina Felix, SMF, Kayakstorm, Dolcezza, Zamback, Fuchs Schmitt, Raffaello Rossi, Grupo Bestseller con 11 de sus marcas danesas, Cinzia Rocca, Hubert Gasser, Zerres, Unbreakable, Pozzi, Exquise, Flo&Clo, Fuego, Calatura, Paola Burani, Lindas, Starevolution, Six months for two o Beaumont, que acudirán desde Grecia, Francia, India, Portugal, Italia, Holanda, Turquía, Canadá, Polonia, Alemania, Dinamarca y Reino Unido.

Como en anteriores ediciones, Momad contará también con una importante presencia de los sectores del calzado y los complementos, que constatarán así mismo la recuperación de estos segmentos de la moda, que están volviendo a impulsar su actividad y sus exportaciones. Entre las más destacadas marcas nacionales e internacionales de este ámbito que participarán en la Feria se encuentran 4ccccees, Audley, Azarey, United Nude, Flower Mountain, Mireia Playà, Bohonomad, Calmas By Paz Mas , Calzados Victoria, Daniela Shoes, Etika Shoes, Exe Shoes, Fabrizio Chini, Francisco R. Pomares, Italfrance, Kayakstorm, La Strada, Laura Vita, Luzete Shoes, M.B.S., Mascaró, Pons Quintana, Pretty Ballerinas, Unum Eyewear, Hemper, Innbamboo The Original, Italmind, Ivan Basile, Kontessa, Mr. Boho, Mundosona, Rik&Me o Rossomenta Firenze.

Colecciones sostenibles

En línea con el ODS de producción y consumo responsable en Momad exponen empresas que presentan colecciones fabricadas siguiendo los criterios y parámetros de sostenibilidad, comprometidos con la sociedad, el crecimiento económico y el cuidado medio ambiental.

Recuperación del sector en 2022

El sector de la moda y la confección espera su recuperación definitiva en 2022, según las previsiones de los principales expertos y profesionales de esta industria. El inicio de esta recuperación comenzó ya durante los últimos meses de 2021, con un incremento de las ventas en octubre del 6,3%, en noviembre del 9,7% y en diciembre del 3,2%. Por su parte, las exportaciones se incrementaron hasta octubre un 26,9% con respecto al 2020, teniendo como principales clientes a Francia, Italia y Portugal; además, Polonia ha elevado sus importaciones de moda española de 822 a 1.255 millones. Aunque las prendas textiles ocupan el primer lugar entre los productos de moda más exportados, son los de joyería y cosmética los que más han ayudado a mejorar las cifras, con un 15,3% y un 10,8%, respectivamente.

Todos los profesionales que formen parte de esta feria, además, podrán tener acceso a Lifestyle LIVEConnect. Una plataforma digital de comunidad especializada en los sectores de la decoración, el regalo, la bisutería, los complementos, la joyería, la moda y el calzado diseñada como un espacio de networking y promoción, donde generar contactos y oportunidades de negocio entre los diferentes sectores.