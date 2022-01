Edmundo Bal: "En manos de Sánchez, los fondos de la UE serán una peligrosa arma electoral"

Cuando le preguntas, a bocajarro, si su partido como dicen sus adversarios, apoyará al Gobierno en la reforma laboral como "una tabla de salvación" en el difícil momento que le auguran las encuestas, niega la mayor. "La reforma laboral solo saldrá adelante sin tocar una coma de lo que han pactado los agentes sociales. Nuestro interés no son nuestras siglas sino, el interés general", señala.

Edmundo Bal Francés (Huelva, 1967) es posiblemente el político que más ha ascendido y en tiempo récord en un partido nacional. Pasó de ser el jefe de penal de la Abogacía del Estado –por cuyas manos pasaron casos de relumbrón como la Gürtel, la famosa lista Falcciani, el cuadro de Jaime Botín o los escándalos financieros de Ronaldo y otros famosísimos acusados por fraude fiscal–, a figurar como número dos de Ciudadanos en el Congreso en las elecciones generales y ahora portavoz del partido y vicesecretario general de la formación naranja.

En su despacho de la carrera de San Jerónimo tiene siempre una agenda de vértigo y es casi imposible encontrar un hueco libre a lo largo de la semana, pero no se queja. Esta acostumbrado a ir a los sitios "ligero de equipaje" tal vez porque es un deportista nato, al que le gustan los maratones y un motero empedernido que disfruta de la naturaleza para relajarse.

Dice que esperan y desean ser decisivos para que se apruebe la reforma laboral, pero que "la pelota está ahora en manos del Gobierno" y cree que Bildu, ERC, la CUP y BNG con sus propuestas "quieren hundir a las empresas españolas". Afirma que Yolanda Díaz está en una campaña de autopromoción personal y tiene una actitud infantil e irresponsable. Califica de disparate la reforma de Escrivá sobre los autónomos "pretende hundirlos" e insiste en que el Gobierno mira hacia otro lado con la inflación y el recibo de la luz. "Busca culpables en Europa para no asumir nunca su responsabilidad", sentencia.

¿Finalmente su partido va a ser la clave para que se apruebe la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios o no?

Nosotros esperamos y deseamos que Ciudadanos sea decisivo para que se apruebe la reforma laboral consensuada con los agentes sociales. ERC, Bildu, el BNG y la CUP dicen que no la van a aprobar si no se introducen los cambios que ellos quieren imponer, y ahora la pelota está en el tejado del Gobierno. Nosotros aun reconociendo que no es nuestra reforma laboral, que haríamos modificaciones más ambiciosas que incluyeran las recomendaciones y la financiación de la UE, estamos dispuestos a no tocar una coma de lo que han pactado empresarios y sindicatos. La reforma laboral sólo saldrá adelante sin tocar una coma de lo que han pactado y ojalá no impongan sus condiciones los partidos que no piensan en el interés general de España.

¿Y si la reforma sale adelante qué cosas deberían abordar en el futuro que ahora no se han contemplado?

Para el futuro se debería profundizar más para adaptar el marco normativo al siglo XXI haciéndose necesariamente con el acuerdo de los agentes sociales. Nos gustaría que se avanzara más en la reducción de la temporalidad y hemos reclamado que se fuera a un solo contrato único e indefinido con una indemnización proporcional. También profundizaríamos en la llamada mochila austriaca, que según el propio Gobernador del Banco de España tendría unos costes de transición de entre unos 8.000 y 9.000 millones de euros, que podrían ser financiados por la Unión Europea. La mochila austriaca es un sistema contra la precariedad laboral de los jóvenes. Además, seríamos más ambiciosos en el contrato para la formación, y en realizar incentivos a la contratación de determinados colectivos, bien porque son vulnerables, bien porque son trabajadores de alta capacitación.

¿Por qué dice usted que ERC, Bildu, la CUP y el BNG lo que quieren es empeorar la reforma laboral? ¿a qué se refiere?

Modas las reformas que plantea Bildu, ERC, la CUP y BNG están pensadas para hundir a las empresas españolas, que son las que crean riqueza y financian con sus impuestos el Estado de bienestar. Los independentistas vascos y los catalanes piden la primacía del convenio autonómico sobre el convenio nacional, lo cual es una herejía jurídica, y rompen el mercado laboral en 17 trozos. Ellos plantean volver a las indemnizaciones de 45 días de salario por año trabajado y piden la vuelta a un sistema de burocracia y de falta de flexibilidad. Quieren que desaparezca cualquier vestigio de país, y hacen todo lo posible para que las empresas no tengan ninguna flexibilidad de adaptarse a las circunstancias concretas. Cuanto peor les vaya a las empresas españolas, mejor para ellos en su ilusorio camino a la independencia.

¿Ustedes se fían del Gobierno para llegar a un acuerdo o les están utilizando como dice el PNV?

Nosotros hemos negociado con este Gobierno, en muchas ocasiones, y lo hemos hecho con absoluta lealtad por ambas partes. Cumplimos la prórroga del estado de alarma, y también en la ley de presupuestos del año pasado, aunque finalmente el gobierno decidió arrojarse en los brazos de los independentistas por imposición de los populistas de Podemos, pero mientras se negoció, hubo seriedad. Cuantas veces hemos votado sí a las propuestas del gobierno, lo hemos hecho pensando en el interés general de los españoles. No votamos a favor del gobierno, sino de los españoles, y si ellos se acercan a nosotros con intereses espurios tendrán que explicarlo. Ciudadanos antepone el interés general al interés de las siglas, siempre. Ya veremos lo que hacen otros.

Ortúzar ha dicho que un acuerdo con Cs dinamitaría la legislatura, que le están tendiendo la mano al Gobierno porque es su única tabla de salvación al estar tocados de muerte...

Yo le preguntaría a Ortúzar, el presidente del partido católico, conservador y nacionalista vasco, que explicara por qué ha unido su suerte al bloque de izquierdas cuando el Partido Nacionalista Vasco tiene como lema "Dios y leyes viejas". Yo le preguntaría a Ortúzar qué le parece que se reduzca la temporalidad de los contratos, el contrato temporal por circunstancias eventuales de aumento de producción, qué le parece que solamente en materia salarial prime el convenio colectivo del sector sobre el convenio de empresa. Que responda eso y se mire al espejo sin sonrojarse si se atreve. Un político que entiende que un acuerdo entre empresarios y sindicatos que se ha gestado durante 9 meses, con esfuerzo, y renunciando cada parte a muchas cosas, no merece salir adelante sólo porque Ciudadanos va a votar que sí, debería abandonar la política por irresponsable. Que eso lo digan él y Yolanda Díaz es inadmisible.

¿De verdad que Yolanda Díaz también esta impidiendo que esta reforma laboral salga adelante? porque ha puesto mucho empeño para conseguir el consenso...

Yolanda Diaz está en una campaña de autopromoción personal, que es lo único que le importa. Quiere aparecer como la que consigue los consensos con los agentes sociales, y luego dice que ella no votaría con Ciudadanos. ¿En qué quedamos? Si no quiere que la reforma consensuada salga adelante que haga concesiones a los independentistas como viene haciendo el Gobierno de España durante toda la legislatura, humillando a nuestro país, y estableciendo diferencias inasumibles entre territorios. Si lo hace, los sindicatos y la patronal no firmarán la reforma. ¿Es eso lo que quiere? A ella al final parece que lo que menos le importa es la reforma laboral, sino el proyecto político que está gestando. No he visto en mi vida una actitud más infantil y más irresponsable en un dirigente político que la que mantienen el señor Ortúzar y la señora vicepresidente del Gobierno.

¿Y el acuerdo con ustedes puede dinamitar la legislatura o no?

El presidente del Gobierno quiere aguantar la legislatura, o al menos es lo que dice. Mi grupo político no tiene ninguna capacidad de dinamitar la legislatura, y es el presidente del Gobierno quien decide cuando se convocan elecciones. Será Podemos, ERC, el BNG, el PNV, y Bildu, quienes tendrán en su mano dinamitar la legislatura si ellos quieren.

¿Qué van a hacer respecto a la ley de vivienda después de que el Consejo General del Poder Judicial haya advertido que invade competencias autonómicas?

El CGPJ en su informe, que es preceptivo con respecto a este tipo de leyes, cuestiona efectivamente la invasión de competencias. Nosotros evidentemente no vamos a apoyar ninguna medida de intervención de los precios del alquiler. ¿Sabe por qué los precios del alquiler han bajado un 9% en Madrid? porque el equipo de Begoña Villacís ha aumentado la oferta, y va a terminar la legislatura con 4.119 viviendas más de protección oficial y 2.500 viviendas más que van a ser cedidas en su derecho de superficie. Con esto aumenta el parque de viviendas y baja el precio del alquiler sin necesidad de intervenir los precios. Ese es el camino.

Supongo que tampoco estarán muy de acuerdo con la subida de las cuotas de autónomo prevista en la reforma del Gobierno, ¿no?

La reforma que propone Escrivá, y el momento en el que lo hace nos parece un disparate de gran calibre. Lo hace cuando la mayor parte de los autónomos están a verlas venir, afectados duramente por la pandemia, y con negocios muy precarios. En vez de establecer medidas de apoyo y de estímulo a sus trabajos, en vez de ampliar el plazo de devolución de los créditos ICO, el señor Escrivá lo que pretende es prácticamente hundirlos. Defendemos que en la contribución al régimen especial de trabajadores autónomos debe existir progresividad, pero no la progresividad asfixiante que el ministro Escrivá plantea con unas curvas radicalmente desproporcionadas. No permite deducción ni tiene en cuenta que ese incremento de la cotización pueda ser voluntario. Nos oponemos radicalmente a esta reforma porque nos parece un disparate.

¿Están a favor o en contra de la nueva subida del salario mínimo que pretende Yolanda Díaz?

La última subida del Salario Mínimo Interprofesional se hizo sin el acuerdo de la patronal, lo cual es muy negativo. Nosotros creemos necesario un informe técnico sobre cómo impacta en la economía una nueva subida del SMI, no vaya a ser que al subirlo se aumente el paro y se lastre la productividad de las empresas, como siempre denuncia Bruselas. Si los agentes sociales la aprueban y se dan estas condiciones, estaríamos a favor de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, como no.

Oiga, ¿una inflación del 6,5% hace que se enciendan las luces rojas?

La inflación, que es el impuesto de los pobres, debería haber encendido ya todas las alarmas. No negamos que este sea un problema no solamente español, pero España siempre es la que sale peor parada y la que acusa mas el golpe en todos los parámetros. Estamos en los peores datos europeos en crecimiento, en paro juvenil y en inflación, y el Gobierno, lejos de poner medidas, mira hacia otro lado. Lo hace con todo, con el recibo de la luz, y con lo que haga falta. Busca culpables en Europa para no asumir sus responsabilidades.

¿Usted cree que el recibo de la luz será el talón de Aquiles de Pedro Sánchez?

Nos parece inasumible que el Gobierno esté mirando hacia otro lado, y se haga el remolón con lo que Bruselas dice con respecto a una serie de medidas como las centrales nucleares. Si Bruselas nos dice que la energía nuclear es verde, y se puede prorrogar la vida útil de las centrales, con el impacto que eso puede tener en la tarifa de la luz, ¿por qué el gobierno hace oídos sordos? En el tema de la energía nuclear actúa con dogmas y mantras de una izquierda trasnochada y perjudica a los ciudadanos. La factura de la luz será el talón de Aquiles de Pedro Sánchez porque no sabe cómo abordar el tema. Ha hecho el ridículo más espantoso diciendo que "la luz no ha subido si le descontamos la inflación", insultando a la inteligencia de los españoles, y tratándonos como a niños. Es vergonzoso que nos trate de engañar así.

¿Que el paro haya bajado en 616.000 personas el año pasado y la tasa se cierre en un 13,3% no es un buen dato?

Sí, es una buena noticia, y ahora al Gobierno le toca explicar por qué dijo hasta la saciedad que la reforma de Rajoy no creaba empleo sino precariedad, cuando esos datos son gracias a esa reforma. Nosotros siempre hemos querido reformarla porque había que adaptarse al siglo XXI, pero el Gobierno debe retractarse de algunas cosas. Por su parte, el PP también está en el cuanto peor, mejor, porque quiere llegar a la Moncloa. De todos modos, con las cifras de paro que hemos estado manejando durante la pandemia, los ERTES y otros efectos lesivos, lo raro es que los datos del paro no mejoraran. Y la cosa irá a mejor.

Oiga, ¿apoyan al Gobierno en el tema de Ucrania? porque sus socios de coalición se han instalado en el "no a la guerra"...

Esos son los mantras de la izquierda antigua y rancia. ¿Qué quieren decir, que los que apoyamos al Gobierno queremos la guerra? Nadie quiere la guerra, ojalá que no haya guerra, pero lo que no podemos hacer es permanecer impasibles ante las bravuconadas de Putin, que no es precisamente un defensor de los derechos fundamentales: envenena a sus opositores, mete en prisión a sus adversarios y quiere invadir un país extranjero y arrasar los derechos fundamentales de los ucranianos. En la alianza atlántica, donde quiere ingresar Ucrania, tenemos la obligación jurídica por el convenio, por el tratado de la OTAN, y también por ética y moral de realizar una política de disuasión frente a Putin.

Una curiosidad, ¿ qué le ha parecido que Pablo Iglesias tenga información privilegiada del CIS?

Eso puede ser un delito. No sabemos si la información la ha dado Tezanos o no, pero él es el responsable y el custodio de que esa información esté a buen recaudo. Ha sido negligente en el cumplimiento de sus obligaciones y solamente por eso debería dimitir. Si además se demuestra que ha filtrado esa información a sabiendas, pudiera haber incluso algún tipo de delito penal. La cosa es muy seria.

¿Si su partido pierde diputados en Castilla y León es el principio del fin de su formación? porque todos auguran una debacle...

Las encuestas que manejamos nosotros en el partido no auguran en absoluto un mal resultado. Mañueco ha convocado estas elecciones con deslealtad, con cobardía, plegándose a los designios de Casado, y faltando a la palabra dada, y a ese acuerdo de investidura que firmamos en el año 2019. Quien gobierna con Ciudadanos sabe que nosotros tenemos una serie de principios inquebrantables, sobre todo en materia de corrupción. A Mañueco le va a salir mal, no va a obtener mayoría absoluta, y nosotros somos los únicos que impediremos que gobiernen los extremismos de Podemos y Vox. La campaña electoral en Castilla y León acaba de empezar y hay mucho partido.

Por último, dígame, ¿los fondos europeos corren el riesgo de ser un arma electoral en manos del Gobierno, como dicen algunos?

Efectivamente, los fondos pueden convertirse en una peligrosa arma electoral en manos del Gobierno en vez de en una oportunidad única para nuestro país. Nosotros hemos reclamado que haya una agencia independiente que supervise de acuerdo con los criterios de eficiencia y economía el reparto de esos fondos. El Gobierno, sin embargo, quiere gastar sin ningún control y cortapisa para utilizar políticamente el chorreón de los fondos europeos, pero Europa estará vigilante. Si el Gobierno puede hacer un uso partidista de los fondos europeos es gracias a Vox, que le dio la llave para que haga lo que políticamente más le convenga.