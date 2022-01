Ana Oramas: "Sánchez tendrá nuestro apoyo si respeta la reforma laboral ya pactada"

Es la cara y la voz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, cuyo voto puede ser decisivo para que salga adelante la reforma laboral. Si no se toca el acuerdo entre empresarios y sindicatos Pedro Sánchez tendrá su voto aunque se muestra muy crítica con la gestión del gobierno, "no quiere consensuar solo que le salgan los números para sacar adelante sus propuestas cortoplacistas". Ana Oramas, Santa Cruz de Tenerife (1959), ha estado fuera de juego un par de meses tras ser operada "por una lesión antigua debido a que he hecho muchísimo deporte", pero aún así apenas se ha tomado un respiro. Es una política de raza con una amplia experiencia en la cosa pública donde ha sido de todo: desde alcaldesa de la Laguna durante once años a diputada autonómica, o diputada nacional a partir del 2007. Economista de profesión y madre de una hija es una mujer valiente y luchadora a la que no es fácil, en absoluto, doblarle el pulso con artimañas políticas y menos si hay juego sucio. Tiene fama de ser una trabajadora incansable de esas que apura todas las horas del día y habitualmente tiene una agenda de vértigo, imposible para el común de los mortales.

Es la mayor de diez hermanos y eso imprime carácter. "Dicen que por eso eso tengo tanto genio y soy tan mandona", comenta con una sonrisa amplia y franca de las que muy pocas veces se desprende. Solo tuerce el gesto cuando le recuerdas el futuro de la Palma una vez que se han apartado los focos y las luces por la erupción del volcán. "Han venido a hacerse la foto pero las ayudas no han llegado", se lamenta.

Dice que Pedro Sánchez tendrá el apoyo de su grupo para sacar adelante la reforma laboral "si se respeta el acuerdo al que han llegado la CEOE y los sindicatos". Afirma que el PP "ha perdido la oportunidad de haberle dicho al gobierno "que se ha bajado los pantalones, aceptando las normas laborales de Rajoy con pequeñas modificaciones". Acusa a las administraciones públicas de ser la responsable de haber promovido la temporalidad y la precariedad laboral en nuestro país y les invita a dar ejemplo. Apuesta por la desaparición del ministerio de consumo y afirma que Garzón debería dimitir por dignidad ya que "le ha hecho un daño reputación al un sector exportador español muy importante".

¿Al final la reforma laboral se ha quedado en una operación cosmética?

Si los que crean empleo, y los que defienden los derechos de los trabajadores, es decir, la CEOE y los sindicatos, le dan el visto bueno a un documento, hay que apoyarlo, y nosotros lo hacemos. Hay tres aspectos de esta reforma importantes: atacar la temporalidad, la retroactividad de la negociación colectiva, y el tema de la subcontratación que, en parte, está resuelta. Esos temas nadie los discutía porque eran necesarios, y así se ha quedado.

Pues el PP no les va a dar su apoyo. ¿Eso que supone?

El PP ha cometido grandes errores en este asunto. Primero, ha dejado que el PSOE y Podemos se apuntaran el éxito de los ERTES como si lo hubieran inventado ellos, cuando esa fue la fórmula que adoptó la reforma de Rajoy. Además, no han destacado que Podemos y el PSOE llevan dos años hablando de que se debía derogar la reforma laboral, porque suponía una explotación de los trabajadores, y un abuso de los gobiernos del PP, y al final se han limitado a mantenerla con tres modificaciones en las que todos coincidíamos. En el PP han perdido la oportunidad de haber dicho que el gobierno se ha bajado los pantalones aceptando las normas laborales de Rajoy con pequeñas modificaciones.

Al final, si no hay variaciones, el voto de su partido puede ser decisivo.

Será la Ejecutiva de mi partido quien tome la decisión final, pero efectivamente, si se respetan los acuerdos podemos ser decisivos y necesarios para que salga adelante la reforma laboral. Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que han planteado sindicatos y empresarios. Si se produce cualquier modificación a lo que los agentes sociales han planteado, entonces reconsideraríamos nuestro voto.

Vamos, que Pedro Sánchez tendrá su apoyo...

Sí, Pedro Sánchez tendrá probablemente nuestro apoyo si se respeta la reforma laboral pactada entre la CEOE y los sindicatos.

Al final, de las dos ministras, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, ha sido la primera la que se ha llevado el gato al agua, ¿no?

No creo que el éxito de esta reforma sea de Yolanda Díaz, pero tampoco de Nadia Calviño. Esta reforma ha sido un éxito del diálogo social y no tiene nada que ver el Gobierno. La CEOE tenía claro que era preferible llegar a un acuerdo a que se hiciera una reforma laboral con los socios actuales del Gobierno, y los sindicatos también sabían que, sin un acuerdo con la CEOE, ante un cambio de gobierno en las elecciones, esta reforma laboral dudaría un telediario. Al haber sido pactada entre sindicatos y empresarios tiene una garantía de continuidad en el tiempo.

Admita que hablar de temporalidad es señalar con el dedo acusador a las Administraciones. ¿No deberían ser las primeras en aplicarse el cuento?

Efectivamente las que han promovido la temporalidad y la precariedad principalmente en nuestro país son las Administraciones públicas. Coalición Canaria fue la primera fuerza política que llevó el tema de los interinos al Congreso en la época de Iceta, y se me dijo de todo, que no tenía ni idea, que era una demagoga y cosas peores. La mayoría de los empleos precarios en nuestro país, también ahora en la pandemia, tiene el nombre de una Administración pública. Para acabar con la temporalidad y los abusos, la Administración tenía que cumplir lo que les exige a las empresas privadas. Son las Administraciones quienes tendrían que dar ejemplo aplicando todo lo que se ha aprobado sobre temporalidad.

Oiga, ¿a usted qué le parece la polémica de Garzón por sus declaraciones sobre la calidad de la carne que exportamos?

De entrada, no debería haber un ministerio de Consumo cuando son temas cuya competencia es de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. El ministro Garzón está ocioso y aburrido y se dedica a dar titulares absurdos. Comparto totalmente las declaraciones del ministro de Agricultura y Alimentación: en España no hay macrogranjas no sostenibles, porque no estarían abiertas, que nadie duda de la calidad y la seguridad de los productos españoles y que en la producción intensiva hay diferentes calidades, pero todas ellas son altísimas. El daño reputacional que Garzón ha hecho a un sector fundamentalmente exportador y del que dependen miles de puestos de trabajo es intolerable. El PSOE se ha dado cuenta de que como hay elecciones en Castilla y León mantener y avalar como ha hecho otras veces las sandeces de ministros de Podemos le puede suponer un coste electoral muy importante. Esa es la diferencia.

Pero ante eso hay dos opciones, que le cesen o que dimita, ¿no?

El señor Garzón debería dimitir, por dignidad y porque le ha hecho un daño reputacional a un sector exportador español muy importante, o el señor Sánchez le debería haber cesado fulminantemente. Si no lo ha hecho es porque su prioridad es mantener el gobierno de coalición. Aquí todos aguantan lo que sea. Y el presidente no tiene interés en abrir una crisis de gobierno.

De entrada, Sánchez ha conseguido sacar adelante los presupuestos, aunque ustedes no le han apoyado. ¿Por qué?

Estos son unos presupuestos fantasma, basados en unas predicciones económicas que han quedado desfasadas. En ellos no había ni una sola partida presupuestaria para La Palma. Se nos dijo que podríamos llegar a un acuerdo sobre eso y solo una hora antes, por sorpresa, se nos comunicó que no había acuerdo posible. Pero lo importante es que La Palma está en una situación terrible. Su tejido económico, productivo, anímico y psicológico están arrasados. Necesita un proyecto de reconstrucción global de la isla, que al menos va a durar 8 años, y pretendíamos que esas partidas se recogieran en estos presupuestos para no estar al albur de cambios de gobiernos ni de elecciones. Desgraciadamente unos presupuestos que no tienen una sola partida para La Palma, nosotros no los podemos apoyar.

¿En qué situación ha quedado la isla? El riesgo al olvido una vez que se han apagado los focos es alto, ¿no?

La situación es tremenda. Hay 7.000 personas desalojadas, y solo 1.500 han podido regresar a sus casas. Hasta la fecha se han entregado 30 viviendas, y la gente sigue estando hacinada sobreviviendo en cuartos de aperos, en locales comerciales, y en terribles condiciones. Las ayudas de emergencia para las familias no han llegado. Las indemnizaciones que tenía que dar Interior no se han recibido, y el Gobierno se ha limitado a hacer un aplazamiento en los impuestos y una moratoria de los préstamos de 5 meses, cuando ya no quedan ni empresas ni industrias ni nada. Toda la zona turística está bajo la lava. Se ha perdido todo y destruido el tejido económico de la isla.

Usted se quejaba de que ha habido dinero en los presupuestos para que en Netflix se hagan traducciones al catalán, o para formaciones en el País Vasco.

Este gobierno sólo busca tener la suma de apoyos para para aprobar las cosas, pero no negociarlas, y eso tiene un precio. Para Sánchez es más prioritario gastar dinero en traducir las series de Netflix al catalán que poder dar ayuda a los miles de jóvenes palmeros que van a tener que abandonar sus estudios porque no pueden pagar el alquiler del piso compartido, el bono o la comida. Han ido a La Palma muchas veces a hacerse fotos, pero aquí no se trata de hacerse fotos o de dar titulares, el Gobierno de España debería haber atendido las necesidades urgentes y no lo ha hecho. Es paradójico que haya dinero para hacer carreteras y e infraestructuras en Cataluña y en el País Vasco, y se escatimen 5 millones de euros para reparar las carreteras de La Palma. Todo esto es inexplicable.

A largo plazo tal vez tenga razón la ministra de Turismo cuando afirmó que el volcán puede terminar siendo un reclamo turístico para la isla...

Antes de que La Palma sea un reclamo turismo, 7.000 personas tendrán que recuperar sus casas, se tendrá que reconstruir la isla, instalar agua, luz, recuperar las carreteas, etc. Los turistas tendrán que tener un sitio donde alojarse y carreteras para poder llegar. Insisto, lo primero son las personas, y están abandonadas.

¿El precio de la luz puede ser el talón de Aquiles de Pedro Sánchez?

No creo que el precio de la luz vaya a ser el talón de Aquiles de este Gobierno. Debería haberse llegado a un acuerdo para afrontar el tema de la pobreza energética, porque esto está afectando a la gente con menos recursos. Pero ni el PSOE tiene la solución ni el PP ha planteado una alternativa de gobierno sobre energía. Últimamente ha introducido su apuesta por el tema nuclear y poco más. En cuanto a Sánchez, salvo alguna rebaja puntual de los impuestos, se ha limitado a pedir resignación. E Gobierno no tiene una estrategia del tema energético. Sánchez tiene una estrategia cortoplacista que ni siquiera ha cumplido, pero no un plan a medio y largo plazo sobre este asunto, independientemente de los acuerdos europeos.

Y si la luz no es el talón de Aquiles del Gobierno, ¿cuál es?

El talón de Aquiles de este gobierno es no tener un proyecto económico de reconstrucción del país después del Covid. No hay ni programa económico ni un equipo que lo lleve adelante. Y tampoco creo que el PP sea capaz de poner encima de la mesa el modelo que necesita España.

Todas las encuestas apuntan que la única posibilidad del PP para gobernar sería junto a Vox. ¿Ustedes darían su apoyo a un gobierno así?

Yo no apoyé la investidura de Sánchez porque creía que era un peligro para el país. No tenemos problemas para llegar a acuerdos con un gobierno socialista o del PP, pero gobernar con Podemos o con Vox supone un retraso absoluto. Se han saltado demasiadas líneas rojas. En el momento en el que el PSOE ha sido capaz de pactar con Bildu, y con ERC, se han roto las reglas del juego. Yo desde luego nunca apoyaré una investidura del PP con un partido como Vox. Ni tampoco una del PSOE con Bildu y los independentistas. La estabilidad del Estado no puede estar en manos de los que quieren salirse de ese marco constitucional.

¿El tema de la inmigración y la crisis de Marruecos que tanto afecta a Canarias ha mejorado con el cambio de ministro?

El balance del año pasado es tremendo. A Canarias llegaron 20.000 personas y 4.000 murieron en el viaje a las islas, que se ha convertido en el más peligrosos del mundo. Ahora, la situación de Mali puede agravar también el éxodo de personas hacia Argelia y Marruecos, y seguimos sin tener una normalización de las relaciones con este país.

¿Qué le parece que el gobierno esté apostando por tratar el Covid como una gripe cuando la Agencia Mundial del Medicamento advierte de que no se minimice?

Estamos en un momento terrible con las UCIS abarrotadas y los hospitales de nuevo desbordados. La Organización Mundial de la Salud dice que en las próximas 6 semanas se va a contagiar la mitad de la población, ¿eso significa que 14 millones de españoles se van a contagiar?, y , ¿qué dispositivo ha preparado el Gobierno para hacer frente a eso? El Gobierno ha mirado hacia otro lado dejando la responsabilidad en las comunidades autónomas, que con el tema de la vacunación han hecho un trabajo magnífico. Lo que peor ha gestionado el Gobierno de la crisis de esta pandemia ha sido la parte económica. Todos los países indemnizaron a su tejido empresarial, autónomos y empresas, y aquí han dejado a gente en el camino.

¿Los fondos europeos van a tener al final un reparto ideológico en vísperas de la próxima cita electoral?

Los fondos europeos ya se han convertido en un reparto interesado en manos del gobierno. Hay una falta de trasparencia absoluta. Creo que se van a usar para dopar la economía antes de las próximas elecciones, y no para reconstruir este país.

¿Y la inflación es algo coyuntural o debe hacer que se enciendan las alarmas?

La inflación no es algo coyuntural, y debería hacer que todas las alarmas económicas estén encendidas porque al final es el impuesto de los pobres. Ya han saltado las alarmas en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo.

Por último, dígame, ¿qué le ha parecido a usted la reforma de las pensiones?

Una reforma mala e irresponsable. Se tenía que haber hecho consensuada entre el PSOE y el PP, y dentro del pacto de Toledo. No se llegó a un consenso ni sindical ni empresarial, ni con las fuerzas de la oposición, y eso supone una reforma cortoplacista. Todo el mundo sabe que los números que plantea el gobierno sobre las pensiones no son ciertos. Los ciudadanos quieren certezas en el tema económico, para poder tomar decisiones en su vida personal, y este gobierno no da ninguna. Sánchez no quiere llegar a acuerdos, quiere conseguir los votos para sacar sus políticas cada semana. Su visión económica es miope y cortoplacista, y eso no augura nada bueno.