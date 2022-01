Así se debe hacer un préstamo a un amigo o familiar sin tener que rendir cuentas con Hacienda

En un 2021 muy marcado por la crisis económica en muchas familias españolas, el pedir un préstamo de dinero a un conocido se ha acrecentado por contra de opciones bancarias o de entidades de crédito. Sin embargo, conviene saber que Hacienda vigila siempre estos movimientos con motivo de que no caigan en una operación de blanqueo de capitales.

Tanto para evitar problemas futuros con devoluciones que no llegan según lo acordado así como para no tener que rendir cuentas a la Agencia Tributaria, todo préstamo entre familiares, amigos o conocidos debe llevar un contrato de por medio. Así se aconseja si se quiere tener la mayor seguridad posible así como que no suponga gastos extra, tanto para la persona que presta el monto como para la que la recibe.

Y es que el dar dinero sin un argumento legal de por medio está considerado por Hacienda como una donación. Por ello, debería pasar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por lo que habría que pagar ciertas cantidades según el dinero prestado.

De esta forma, con un contrato de por medio, dos particulares pueden acometer un préstamo de forma legal y sin tener que pasar por una entidad bancaria. Un método que, eso sí, debe estar bien argumentado dejando claro en todo momento las clausulas al respecto.

Estos son los apartados que debe llevar todo contrato de un préstamo entre particulares

Partiendo de lo imprescindible, datos identificativos de ambas partes, además, el contrato tiene que especificar la cuantía de forma concreta, quién la recibe, su finalidad y su forma de pago. También es fundamental incluir cómo será la devolución y si conlleva intereses de por medio.

Un último apartado que también resulta clave ante Hacienda ya que los intereses entre particulares no conllevan impuestos de por medio, sí que deben quedar registrados en la Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Esto debe ser llevado a cabo por una de las dos partes y en el plazo de un mes desde la fecha del contrato.

Aspectos todos que deben ser tenidos en cuenta en este tipo de operaciones y que tanto para futuros problemas entre ambas partes como de cara a Hacienda, conviene que haya un contrato de por medio. Un sistema de préstamo que se ha visto aumentado en los últimos meses y que eso sí, la Administración siempre vigila de cara a un posible blanqueo de capitales.

