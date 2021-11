Aitor Esteban: "Si el Gobierno resuelve la reforma laboral por decreto podríamos votar en contra"

Es la cara y la voz de los nacionalistas vascos y, tal vez, el socio más estable del Gobierno, al que sus adversarios agradecen que siempre vaya de frente, sin tapujos. Tiene una justa fama de hablar claro, sin concesiones a la galería y poniendo negro sobre blanco las posiciones de su grupo parlamentario el PNV, caiga quien caiga. Además, tiene un gran sentido humor. Es de verbo fácil y con un discurso nacionalista en estado puro. Suele hablar sin papeles cuando sale a la Tribuna , lo cual es una excepción. Cuando a Aitor Esteban (Vizcaya, 1962) -licenciado en Derecho por Deusto, portavoz del grupo Vasco en el Congreso de los Diputados y conocido cinéfilo- la periodista le pide que ponga un titulo a la situación del país, inicialmente se niega afirmando que "se van a enfadar" y luego añade un "Aquí no hay quien viva" sonoro y expansivo dispuesto a entrar en harina sobre los Presupuestos. Dice que la derogación de la Reforma laboral es imposible "porque habría un vacío legal". Cree que el gobierno "hará una modificación parcial y que su partido no dará su apoyo incondicional" a una reforma que no sabemos en qué va a consistir". Augura que finalmente se agotará la legislatura e insiste en que las connivencia del PP con Vox a ellos les alejan del partido de Casado. "Hoy por hoy no tiene ningún atractivo, y lejos de gustarnos nos asusta", sentencia.

¿La condición del PNV para dar su apoyo al gobierno en los presupuestos ha sido que el ingreso mínimo vital se gestione en Euskadi y qué más?

La verdad es que ha sido una negociación un poco inusual, o no habitual. Pero es cierto que la gestión del ingreso mínimo vital -que era un tema que estaba ya comprometido con el Gobierno y el ministro José Luis Escrivá se negaba a reconocerlo- al final se consiguió desbloquear en el primer trámite de la enmienda a la totalidad. Ahora estamos negociando otros temas y la tramitación sigue.

¿El precio del acuerdo del gobierno y del PNV se puede calcular en 30 millones de euros y la incorporación de 41 enmiendas? Admita que no está mal para la representación de su grupo parlamentario, ¿no?

El montante no es una cantidad fija porque hay cosas como el inicio del canal de Añarbe que son obras muy importantes para la zona de San Sebastián. Van a comenzar a licitarse y tendrán continuación durante varios años y supondrá entre 20 y 30 millones. Es verdad que llevamos 41 enmiendas aprobadas e importantes inversiones como el incremento en la línea de Cercanías y otros asuntos de infraestructuras.

¿Qué dice a quienes afirman que el precio que se ha pagado al PNV es muy alto porque primero el Gobierno les cedió la gestión de las cárceles de Martutene y Basauri, y después la partida para el Ave?

Cuando se hacen acuerdos con otros partidos se dice que es patriotismo, y cuando se trata de hacerlos ahora se afirma que es un precio inaceptable. ¿En qué quedamos? Sobre el tema de las cárceles, es un asunto que se incluyó en el estatuto de autonomía desde que se aprobó, y no se ha desarrollado. Y sobre el Ave, Euskadi ha pagado el 6,24% de los gastos de todas las obras de alta velocidad que se han hecho en España y ahora ya nos toca a nosotros, ¿no? Además, es un eje europeo que se está financiando con fondos europeos, y si no se desarrolla se pierde mucho dinero. Hay que acabar el AVE a Euskadi porque, además, es para todo el occidente peninsular, no sólo España sino también Portugal.

¿A usted qué le parece la alternativa que ha presentado Bildu para un nuevo recorrido del Ave?

Bildu siempre se ha opuesto al Ave, y eso ha provocado atentados terroristas y asesinatos. Además ha puesto todos los obstáculos posibles para impedir su llegada desde sus ayuntamientos, en el Parlamento, convocando manifestaciones en las calles, etc. Curiosamente en los últimos presupuestos había también partidas para ello, y votaron a favor. Ahora no sé cuál es exactamente el planteamiento que tiene porque cada día es cambiante.

El PNV tiene más porcentaje y más escaños que nunca en el Parlamento vasco. Es cierto que el mundo de Bildu está recuperando todo lo que había perdido frente a Podemos, porque cuando ellos llegaron se dieron un batacazo de cuidado. Pero sinceramente ni yo ni nadie ve al PNV en una situación de debilidad ni de descenso, ni siquiera creo que haya una aproximación peligrosa de Bildu.

¿Qué le pareció la afirmación de Otegi de que aprobarían los presupuestos a cambio de la excarcelación de 200 presos de ETA?

Bueno, Otegi hizo una performance pública y luego se vio lo que de verdad piensa cuando habla delante de los suyos.

¿Ustedes le dan un cheque en blanco al Gobierno para que acabe la legislatura?

Las alternativas políticas que se plantean al actual Gobierno para nosotros no tienen ningún atractivo. En una negociación presupuestaria no íbamos a tragar con ruedas de molino, pero al final ha sido fructífera. A partir de ahí, veremos cómo se desarrolla la legislatura. Nos gustaría que se pudiera acabar con normalidad, porque últimamente parece que hemos entrado en una fase de ludopatía electoral y algunos están echando los dados continuamente para realizar convocatorias electorales. Ahora que se están negociando los fondos europeos y que se necesita efectividad para que el país funcione es lo más nefasto que puede ocurrir. Es verdad que hay una estabilidad muy inestable porque algunos de los socios del Gobierno no actúan como se esperaba, pero es un error.

¿Me está diciendo que tal vez al final sea la coalición del Gobierno la que dé por concluida la legislatura?

Vamos a ver cómo van los vaivenes internos de la coalición del Gobierno, y yo no sé si se van a mantener hasta el final. Pero, me imagino que intentarán estirar la legislatura todo lo que puedan teniendo en cuenta que acaban con una presidencia de la Unión Europea.

¿Se puede hacer una reforma laboral sin consenso y dejando a la patronal al margen? y ¿qué va a haber, una derogación completa o solo una reforma parcial?

Derogar la reforma laboral es imposible porque habría un vacío legal. Creo que el Gobierno está más por hacer una modificación parcial, y no una reforma total. Hace 4 años teníamos consenso suficiente para sacar adelante en los mismos temas que hoy se están discutiendo y se ponen en cuestión. Aquí algunos se entretienen hablando de quién va a liderar el tema, si Yolanda Díaz o Nadia Calviño, pero de los contenidos y las discrepancias que plantean las dos se conoce muy poco. Por otro lado, el Gobierno se ha tomado la mesa social como si fuera el Parlamento, que es quien tiene que aprobar esa reforma. Nosotros tenemos claro lo que queremos y no nos vamos a mover.

¿Cuáles son las líneas rojas que ponen ustedes a la reforma laboral que se debate?

Nosotros somos muy partidarios de la ultraactividad y de ahondar en el tema de los convenios colectivos. Luego hay temas, como el de la subcontratación, en el que se ha llegado a un acuerdo de todas las partes. Nosotros lo apoyamos, pero exigimos que se ponga negro sobre blanco una reforma laboral que tiene que resolverse antes de finde año. Si el Gobierno tiene la tentación al final de resolver este tema con un Real Decreto, puede que para nosotros sea una línea insalvable y votaríamos en contra. No tenemos información, y sin ella el Gobierno no tendrá nuestro apoyo.

Vamos, que el Partido Nacionalista Vasco no da en absoluto su apoyo incondicional a la reforma laboral del gobierno...

El PNV no da su apoyo incondicional a una reforma laboral que no sabemos en qué va a consistir. Aquí el Gobierno está dando por sentado muchas cosas, sin saber si va a haber acuerdo. De hecho, hay algunos temas que, aunque se tomen en la mesa social, si a nosotros no nos gusta votaremos en contra, así de claro.

Donde sí se ha roto el diálogo social es en el tema de las pensiones...

Está claro que la reforma del sistema de pensiones hay que hacerla, pero una vez más, el problema es que el Gobierno no nos da un dibujo final, y a nosotros nos incomoda mucho posicionarnos sin saber exactamente cómo quedan las cosas. Creo que lo que ha impedido un acuerdo en la mesa del diálogo social es que se presentaron las cosas a última hora, sin margen para la negociación. Escrivá está convencido de que una vez que se solucione el asunto del baby boom la curva volverá de nuevo a la normalidad y el sistema será sostenible, pero es muy preocupante dejar todo abierto a 10 años vista. Dicho esto, la propuesta que hay encima de la mesa tiene un acuerdo parcial y nosotros vamos a tirar para adelante.

Hombre, las cosas en País Vasco van bien. Para el año próximo está previsto un aumento de la economía del 6,7 y para el siguiente del 5,7. ¿Eso les da un respiro?

Para nosotros eso es un reto porque no sé si el Gobierno español se está tomando el tema de la economía en serio. Nosotros tenemos un Concierto económico, y si nuestra economía no funciona nos hundimos. Tenemos una serie de retos de la readecuación industrial y si no se afrontan el tren nos pasa por encima y el Gobierno de España no se inmuta. Nosotros somos una pequeña potencia en empresas de energía, y muchas de ellas tiene que reconvertirse de cara al 2040-2050. Sinceramente que el Gobierno no quiera afrontar ese tema es muy preocupante.

¿El precio de la energía puede ser el talón de Aquiles de Pedro Sánchez?

Sí, puede ser su punto débil. Yo le advertí en el Parlamento que pusiera los pies en el suelo, y algunos lo interpretaron como que nos íbamos a cargar el Gobierno, pero no es así. La factura de la electricidad le puede salir muy cara al Gobierno, no sólo por su subida sino por lo que supone de encarecimiento en todo, la inflación que provoca y el colapso. Los ciudadanos lo van a notar en primera persona, y ahí es donde un gobierno se puede tambalear. Mas vale que Pedro Sánchez se ponga las pilas cuanto antes con este asunto. Hay que actuar y todavía hay margen, y sobre todo hay que seguir insistiendo a pesar de la última bofetada que nos ha dado la Unión Europea por la caradura de los alemanes.

¿A qué se refiere exactamente?

Pues al mix alemán, donde el 35% es carbón y ha aumentado en el último año, y como a ellos no les afecta no tienen ningún interés, Por eso digo que el Gobierno tiene que seguir presionando a Europa, y todavía hay margen para hacer cosas.

¿Es cierto que ustedes obligaron a Teresa Ribera a que suavizara las condiciones respecto a las eléctricas y rebajara el hachazo que pretendía darlas?

Con Teresa Ribera hablamos mucho. Es la vicepresidenta, y una persona clave en los temas que a nosotros nos importan. Ella se dio cuenta que tenía que recortar lo que usted llama hachazo a las eléctricas porque estaba produciendo unos efectos no deseados. Pero aquí hay que repartir responsabilidades para muchos . Hay que darle transparencia al sistema, cosa que no ha hecho ningún Gobierno, ni el de Rajoy, ni el de Aznar, ni el de Zapatero, ni éste, y además pedir responsabilidad a las empresas eléctricas que han tenido y tienen un gran oscurantismo. Hay que dar claridad a todo el sistema.

Cambiando de asunto, ¿cree que Urkullu se equivocó al acusar a Ayuso de dumping fiscal?, porque eso ha provocado que a ustedes les acusen de tener muchos privilegios con el Cupo y el Concierto

Ese tema Íñigo Urkullu no lo abordó. Simplemente le preguntaron y tal vez se metió en un jardín. Nosotros no tenemos privilegios, nuestra obligación es que funcione la economía, y para eso debemos conseguir una buena recaudación. Por eso nos sorprende que en otros lugares se bajen los impuestos de forma general tal como están las cosas.

¿Ayuso hace o no dumping fiscal?

Yo lo que digo es que Madrid es una aspiradora de inversiones internacionales y eso además de la capitalidad crea un gran dinamismo. Es verdad que esa Autonomía tiene capacidad para bajar los impuestos, y si lo hace no incumple nada. Pero otros, como nosotros, no podemos porque si no recaudamos nos hundimos.

Una curiosidad, ¿ustedes descartan cuando termine la legislatura cambiar de pareja de baile?, porque según dicen se están recomponiendo sus relaciones con el PP...

Nosotros cumplimos con todos nuestros acuerdos. Y hoy por hoy para nosotros el PP no tiene ningún atractivo. Sinceramente lo que transmite Casado, a nosotros más que gustarnos nos asusta y nos aleja. Sus connivencias con Vox se lo ponen muy fácil a Pedro Sánchez.

¿Y Podemos no ha blanqueado a Vox?, ¿qué diferencia hay entre un gobierno de izquierdas PSOE - Podemos y uno de derechas con el PP y Vox?

Hay muchas diferencias, para empezar Vox a nosotros nos quiere ilegalizar, y Podemos no. Con Podemos perfectamente podemos acordar algunas políticas, y con Vox tendríamos muchos problemas. Ellos son los que quieren recortar nuestras competencias. El objetivo de Vox claramente es eliminarnos y hacernos desaparecer del Parlamento, así que no tiene ni punto de comparación con Podemos.

Oiga, ¿piensa como Podemos, que hay que juzgar a Martin Villa si se aprueba la nueva ley de memoria democrática?

Nosotros intentamos hacer política práctica y no hacer farándula. En la ley de memoria democrática hemos propuesto enmiendas que son asumibles, razonables, y entendibles.

¿Y con la ley mordaza también lo han hecho?, porque hay mucho malestar en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con este asunto...

Nosotros lo único que pretendemos con esta ley es dotar de un mayor equilibrio entre derechos. Está claro que en estos momentos esa ley está desequilibrada y lo que pretendemos es equilibrarla de acuerdo a los estándares de un país democrático. Los derechos individuales hay que protegerlos, y también los de los Cuerpos de Seguridad.

Pues los Cuerpos de Seguridad dicen que con ello se beneficia a los manifestantes violentos y a ellos se les deja desprotegidos...

Bueno, aquí cada uno lo ve desde su propio punto de vista, pero los derechos individuales hay que protegerlos. Yo todavía cuando veo a la Guardia Civil suelo cambiar a otra acera. En otros sitios no pasa, pero a nosotros nos sigue pasando.