Contribuyentes en el 'limbo' por la nueva plusvalía: las notarías reciben hoy un aluvión de citas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) no ha resuelto hoy las dudas sobre la transitoriedad en la reforma del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la llamada plusvalía municipal. Se cumplen así los pronósticos de los juristas, que alertaron de un problema en este sentido. Al no decir nada la normativa, para muchos especialistas significa que las operaciones entre el 26 de octubre y hoy quedarán exentas. Y todavía está la duda con aquellos devengos anteriores al 26 de octubre pero que el plazo reglamentario y el pago de la liquidación no se hubiera efectuado.

Esta situación ha provocado hoy un aluvión de visitas a las notarías para firmar las compraventas e intentar evitar así el pago del impuesto. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas ha emitido esta mañana una nota de aviso en la que sostiene que "la norma no tiene efectos retroactivos, por lo que el impuesto no parece que se pueda exigir a hechos imponibles devengados desde el 26 de octubre hasta el 9 de noviembre de 2021". Asesores fiscales consultados por elEconomista han confirmado las consultas de muchos clientes y su interés por firmar hoy mismo la compraventa. En Madrid, muchos están buscando notarios fuera de la capital, puesto que es festivo y la mayoría de notarías permanecen cerradas.

¿Se van a poder librar?

Todos los juristas consultados por este periódico ven un problema legal en la exigencia del pago de las operaciones firmadas entre que el Tribunal Constitucional tumbó el cálculo del tributo y mañana, cuando entra en vigor, según el BOE, el nuevo impuesto. Sin embargo, no está claro que, aun si consiguen firmar hoy, vayan a evitar el pago. Esta situación ha generado un problema grave, porque para acceder al Registro de la Propiedad es obligatorio presentar la liquidación del impuesto. Esto lleva a que los registradores hayan detenido durante estos días la tramitación de las escrituras.

Si en la escritura aparece una fecha posterior al 9 de noviembre, es posible que las haciendas locales quieran cobrar el impuesto. En cualquier caso, los contribuyentes no quieren esperar y han decidido firmar hoy en masa para evitar un pago que puede suponer miles de euros.

Los juristas ven un riesgo de inconstitucionalidad en la nueva regulación

Por otra parte, la norma nace con un nuevo problema de inconstitucionalidad al ser aprobada a través de un Real Decreto-Ley. Los juristas ven un riesgo de inconstitucionalidad en la nueva regulación de la base imponible de la Plusvalía municipal aprobada el lunes por el Consejo de Ministros, al diseñar uno de los elementos esenciales del tributo prescindiendo de una ley ordinaria.

También, los especialistas consideran que la nueva metodología de cálculo tergiversa el hecho imponible del tributo. Creen que este sistema está asimilando la plusvalía al IRPF, por lo que ven otro problema más de constitucionalidad.