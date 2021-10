El precio del gas cae a mínimo de un mes tras la orden de Putin de rellenar las reservas en Europa

Segunda jornada de fuertes caídas del precio gas en Europa. Ayer el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a Gazprom, la compañía energética rusa, que aumente el bombeo de gas el próximo mes para rellenar las reservas europeas. Los datos de inventarios en Europa demuestran que sin los almacenes de Gazprom, los niveles de existencias europeas de gas estarían en una situación cómoda.

La cotización de los contratos de futuros de gas retroceden hasta un 9%, cayendo a niveles de hace un mes, tras la nueva intervención de Putin sobre el suministro de gas ruso. El presidente dio la orden al jefe de Grazprom de forma televisada para que aumente los inventarios de gas en sus instalaciones de Alemania y Austria a partir del 8 de noviembre, una vez que las reservas rusas hayan alcanzado su nivel máximo para afrontar el invierno. "Tendremos una situación más favorable en el mercado energético europeo", dijo en la escena televisada.

El precio del gas ha bajado por primera vez de los 80 dólares en un mes. Esta no es la primera vez que el presidente ruso consiguen bajar los precios del gas. Ya lo hizo, hace unas semanas, cuando dijo que iba aumentar la distribución de gas hacia si la Unión Europea lo pedía. Las declaraciones de Putin se producen en el marco de la aprobación por parte de Bruselas de la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, que lleva gas ruso a Alemania, pasando por los países bálticos.

Desde que comenzó la crisis de precios con el gas, que está empujando al alza al resto de energías, hay dudas sobre si Putin está utilizando el suministro de Gazprom como moneda de cambio, ya que muchos expertos dudan que la compañía tenga suficiente capacidad para abastecer a Europa. También hay que tener en cuenta que pese a que Rusia cumpla sus palabra de rellenar las reservas europeas, el gas sigue estando en manos, en los tanques, de Gazprom.

El porcentaje de almacenamiento de gas en Alemania, donde Gazprom tiene varias instalaciones, están llenos en un 71%, según datos de Gas Infrastructure Europe. La situación con las instalaciones de propiedad y copropiedad del exportador ruso varía: del 83% en Jemgum al 9,5% en Rehden.

Los precios del gas están disparados al encontrarse los inventarios en su nivel más bajo en más de una década justo cuando comienza la temporada de invierno. Pese a la fuerte necesidad de abastecimiento Rusia ha mantenido los suministros limitados y los cargamentos de gas natural licuado se están desviando hacia Asia para satisfacer la creciente demanda. El aumento de reservas no significa necesariamente que Rusia esté cediendo a la presión para rescatar a Europa. Las reservas se almacenarán en las propias instalaciones de Gazprom, justo cuando la producción rusa aumentará de todos modos.

"El mes pasado hubiera dicho que Rusia está dando prioridad a abastecer sus propias reservas, ahora que tienen el añmacenamiento casi lleno, no hay nada que impida aumentar los suministros a Europa", explica Cuneyt Kazokoglu de Facts Global Energy.

Las reservas europeas estarían en niveles adecuados si se excluye los almacenes de Gazprom

La utilización de los suministros de gas para hacer chantaje es una sombra que persigue a Putin. Muchos expertos apuntan a que no habría problemas con las reservas en Europa si Grazprom no hubiera vaciado sus inventarios de forma alarmante, según se desprende de los datos de Gas Infrastructure Europe. "Los mayores déficits se están dando en los almacenes de Gazprom", asegura Domenicantonio De Giorgio de la Universidad de Milán al Financial Times.

En la anterior intervención de Putin, en la que acusó a Europa de ser la culpable de la actual crisis energética por no anticipar el bajo nivel de sus reservas, aseguró que Gazprom siempre había cumplido con los contratos y suministros. "Es cierto, pero a costa de quedar desabastecida", asegura el experto. En países como Francia e Italia, donde Gazprom no tiene almacenes el volumen de inventarios es normal en esta época del año. Si se excluye de los datos de almacenamiento las existencias de la compañía rusa, el nivel de reservas se situaría entre el 85% y el 95%, que es el promedio de los últimos cinco años.

La instalación de almacenamiento de gas natural de Rehden, propiedad de Gazprom en Alemania, que representa casi una quinta parte de la capacidad de almacenamiento del país, está llena a menos del 10%, habiendo estado llena en octubre de 2019, según datos de Gas Infrastructure Europe.