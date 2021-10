El Gobierno propone una subida del 2% del sueldo de los funcionarios en 2022

El Gobierno ha propuesto este martes llevar a los Presupuestos Generales del Estado una subida del 2% del salario de los empleados públicos para el año 2022 así como elevar la tasa de reposición por encima del 100% en todas las plazas.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública que dirige María Jesús Montero ha convocado este martes una reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas a la que estaban llamadas CCOO, UGT y CSIF, así como los directores generales de Función Pública de las comunidades autónomas, representantes de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). CCOO ha sido el único ausente al negarse a acudir ante el "desprecio del Gobierno" en la forma apresurada y "sin documentos" de enviar la convocatoria.

Según han confirmado fuentes de la reunión a este medio, la propuesta verbalizada por la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, no cumple con las expectativas de los sindicatos, que consideran que no compensa la inflación, actualmente en el 4%. "No está a la altura y la dedicación de los empleados públicos en esta pandemia", apuntas esas fuentes.

La subida fue del 0,9% en 2021, mismo nivel al que se revalorizaron las pensiones, quedará por debajo del incremento de los precios, previsto en el 1,9%. El 2% planteado para 2022, en línea con la senda acordada entre Gobierno y CSIF antes de la pandemia y con el objetivo de IPC del Banco Central Europeo (BCE), elevaría el poder de compra entre 0,5 y 0,7 décimas el próximo año si el IPC medio del próximo año se sitúa entre el 1,3% y el 1,5%. Sin embargo, los sindicatos dan por caducadas las cuentas precovid y consideran que la subida no garantiza un poder adquisitivo ajustado y exigen que la subida supere la inflación en punto y medio para, además, compensar las pérdidas incurridas desde 2010.

El aumento del 2% planteado por el Gobierno coincide con el que inicialmente se introdujo en el presupuesto del Congreso de cara a la subida salarial de los diputados pero la Mesa del Congreso aprobó el 21 de septiembre su Presupuesto para 2022 eliminando por unanimidad la partida de 294.000 euros que había previsto para aumentar en un 2% el salario de los diputados.

Si finalmente los Presupuestos Generales del Estado de 2022 contemplan esa subida para todos los empleados públicos, este sí se aplicará al personal de la institución.