Largas colas en gasolineras de Reino Unido: la falta de suministro golpea el sur de Londres

Segundo ministro de Boris Johnson que sale a la palestra para pedir calma y no caer en compras compulsivas. Esta vez ha sido a raíz de imágenes de largas colas en gasolineras tras el cierre de estaciones de BP y un pequeño número de estaciones Tesco Alliance, propiedad de Esso. La falta de conductores de camiones está provocando desabastecimiento de combustible en el país.

El ministro de Transporte de Reino Unido, Grant Shapps, ha tenido que salir en la BBC a pedir calma a los ciudadanos británicos ante las imágenes de largas colas para echar gasolina. Es la segunda vez en esta semana. Ayer fue el ministro de Pymes para asegurar que no iba a haber desabastecimiento de alimentos en los supermercados por los problemas que atraviesa la industria alimentaria.

Don't think people got the memo ????????#fuelshortage #petrolshortage pic.twitter.com/kylGtqpDNu