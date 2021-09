Montero recorta un 11% la financiación de las CCAA de cara al próximo año

Carmen Obregón Madrid

La reforma del modelo de financiación autonómica aún tendrá que esperar. También la idea de crear un fondo compensatorio, como esta semana pedían los presidentes Ximo Puig y Juan Manuel Moreno Bonilla. Y es que de momento, el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero no contempla esta media. Lo que sí explicó la ministra es que en el próximo ejercicio presupuestario, es decir, en 2022, las previsiones son que las CCAA reciban 15.000 millones de euros menos que en 2021. Por tanto, para el próximo año, las entregas a cuenta previstas se quedan en 112.213 millones de euros, además de un plus de 7.000 millones que corresponden, por un lado a la liquidación negativa que no tendrán que reintegrar -concretamente 3.900 millones-, y por otro, a 3.100 millones, dinero que se debe a estas administraciones en concepto de IVA desde 2019, y que por la demora, lleva un recargo de intereses de 600 millones de euros.

De este modo, en porcentajes, las previsiones del Gobierno para las CCAA son de un 11,15% menos de financiación respecto a 2021. Hay que tener en cuenta que, este año, las autonomías han recibido 113.700 millones, además de 13.486 millones de un fondo extraordinario. Asimismo, a estas partidas se ha añadido 7.000 millones de euros en ayudas directas para pymes y autónomos. Por cierto que, el Ejecutivo ha tenido que variar recientemente las condiciones de esta partida para que mayor número de empresas reciban ayudas.

Ahora, a la espera de que el Gobierno aborde la financiación autonómica -pendiente del informe del criterio de población ajustada para noviembre, y de las conclusiones de la comisión de expertos sobre financiación, para febrero-, Montero recuerda que existen tres corrientes de modelos opuestas, a pesar de las coincidencias ideológicas. Por un lado los que quieren el actual sistema (Galicia, Asturias, La Rioja y C-La Mancha, entre otras); por otro los que demandan un modelo que nivele las diferencias (Andalucía, Valencia) y, por último, los que son partidarios de un modelo de ordinalidad en la nivelación como Madrid y Cataluña.

Moncloa dice que Sánchez ha dado un 36% más recursos que Rajoy

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo un balance de los recursos económicos que el Gobierno ha utilizado en la pandemia, remarcando que, "con Pedro Sánchez", las comunidades autónomas han recibido "un 36% más" de dinero que "en los últimos cuatro años de Gobierno de Mariano Rajoy", con el viento económico a favor, subrayó. Montero aseguró que este despliegue ha supuesto un incremento en la financiación de 129.000 millones de euros. La titular de la cartera de Hacienda dijo también que este desembolso ha supuesto un brutal aumento del gasto debido a la caída de ingresos de las CCAA.