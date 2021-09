Sánchez promete que en 2021 se pagará en luz una "cuantía semejante" a 2018

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha mostrado este domingo su compromiso a que los consumidores "con un consumo medio" paguen en el conjunto del año en concepto de electricidad "una cuantía similar y semejante a la que pagaron en 2018".

Así lo ha aseverado en una entrevista concedida al diario El País, donde ha explicado que este compromiso sólo puede pasar por "amortiguar" el encarecimiento del precio mayorista del mercado de la energía. En el corto plazo, eso pasa por "revisar los sobrebeneficios que tienen las eléctricas": "Hemos detraído 650 millones de euros que iban a ir a la cuenta de las eléctricas para volcarlos en los consumidores".

Además, el presidente del Gobierno ha insistido en que su Ejecutivo está llevando a cabo una serie de reformas estructurales, como "una apuesta decidida por las energías renovables", la rebaja del IVA en la factura de la luz al 10% y "la protección de los consumidores más vulnerables con el escudo social".

En cuanto a las medidas por venir en este sentido, Sánchez afirma que tienen "en proyecto definir un consumo mínimo vital precisamente en el ámbito de la electricidad y la energía" y que está en tramitación parlamentaria "un fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico". Además, ha recordado que en el Congreso se va a crear una comisión parlamentaria para recabar más propuestas a este respecto.

Lo que no parece estar entre su conjunto de medidas es la propuesta de Unidas Podemos de crear una empresa pública de electricidad: "No forma parte del acuerdo de coalición. Por tanto, el Gobierno no se siente concernido por esa propuesta", ha señalado.

Entretanto, el precio de la luz sigue cerca de máximos y este domingo se pagará a 128,7 euros por megavatio hora, seis euros menos que el sábado. Aunque se trata del tercer día consecutivo de caída, volverá a triplicar el precio de hace un año, situándose como el domingo más caro de la historia en lo que al coste de la electricidad se refiere.

Los fondos UE, para "más empleo" y "mejores salarios"

Por otra parte, Pedro Sánchez ha señalado que los fondos para la recuperación económica provenientes de la Unión Europea deben trasladarse "al día a día de las personas" en forma de "más empleo, de mejores salarios".

En este sentido, ha aseverado que se han ejecutado ya el 16% de los fondos, que "van a ser gestionados por pymes, por la economía social, por los autónomos", aunque ha defendido que habrá otros proyectos que necesitarán de la participación de las grandes empresas.

En otro orden de cosas, Sánchez ha mostrado su voluntad de aprobar en los próximos meses los segundos Presupuestos Generales del Estado de su mandato, si bien no están previstas más modificaciones a nivel de impuestos: "El Gobierno ha puesto en marcha una comisión de expertos para una reforma fiscal que hay que hacer; nos hemos comprometido a desarrollarla durante los próximos seis años".