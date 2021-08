Juan Bravo Baena: "Pedimos a Sánchez el 55% de la cogobernanza, no que dé más dinero"

Carmen Obregón Madrid

Natural de Palma de Mallorca, pero hijo adoptivo de Andalucía, unido familiarmente a la provincia de Jaén, Juan Bravo Baena, consejero de Hacienda y de Financiación Europea ha concedido una entrevista a eE donde explica la evolución económica y de empleo de esta región. Positivo con la gestión de la Junta Andaluza, pero sobre todo con la respuesta de los emprendedores andaluces, sostiene Bravo que esta comunidad autónoma se puede convertir en la locomotora de España". Metódico, estajanovista y apasionado con lo que hace, el también inspector de Hacienda analiza la política actual de la Junta, el punto en el que se encuentran los Presupuestos o, la intención de que la legislatura -como ha señalado Juan Manuel Moreno Bonilla- concluya el 26 de noviembre de 2022. Además, aborda para nuestros lectores las tensiones que las CCAA tienen con el Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de cogobernanza; problemas que en su opinión pueden provocar la pérdida de fondos de la UE por "una gestión centralista". Juan Bravo es claro: "No queremos que Sánchez nos dé más dinero -que también-, queremos el 55% de la cogobernanza y que nos deje decidir en qué invertimos". Y añade: pero, "antes de que Sánchez mande el dinero, prefiero que mande la fábrica de baterías eléctricas".

Andalucía es en estos momentos la CCAA que más empleo crea

Correcto. Andalucía es la CCAA que más empleo está creando. Las empresas andaluzas están creando una media del 7% frente al 4% del resto de las empresas. Si hablamos de datos de autónomos; hemos conseguido ser la CCAA con mayor número de autónomos; por encima de los 550.000, ejemplo claro de sacrificio y de trabajo, y de que se confía en Andalucía. En un reciente informe se ve que en creación de empresas estamos por debajo de Madrid, pero habiendo superado ya a Cataluña. Nosotros hace ya algún tiempo decíamos que, si hacemos las cosas bien, con el esfuerzo de los andaluces, podemos llegar a ser la locomotora de este país desde el punto de vista económico. Y ahora mismo, junto a Madrid, estamos capitaneando esa recuperación económica que es tan necesaria.

Y, ¿cuál ha sido la receta de ese cambio tan radical?

En primer lugar, el mérito es de los emprendedores en Andalucía. En segundo lugar, desde la Junta hemos tomado una decisión clara en tres vías: primero con la bajada de impuestos; en segundo lugar, con el compromiso firme de la reducción administrativa lo más laxa posible para que fuera fácil actuar en Andalucía; y en tercer lugar, el colectivo de autónomos. Hemos determinado que este colectivo es muy importante, y ya al principio de llegar propusimos la tarifa plana para el segundo año; líneas de ayuda por la pandemia; así que, yo creo que cuando tomas esas decisiones con gente muy talentosa como hay aquí, obtienes esos resultados.

Y, ¿en qué sectores o empresas se están viendo esos cambios?

Bueno, nosotros hemos hecho la Unidad Generadora de Proyectos para que esos procesos en Andalucía tuvieran un acompañamiento especial. Y en efecto, estamos notando un desarrollo muy potente en el ámbito tecnológico; todo lo que es el I+D+i, Inteligencia Artificial. Desde lo más reciente, por ejemplo, Vodafone en Málaga, o el centro de Inteligencia Artificial de Google con la Universidad de Granada. Y no solo eso. Esa mancha se empieza a extender a otras provincias y ese efecto de Málaga llega a Granada, Cádiz, llega a Jaén. Pero además del sector tecnológico está el 'agro', con el que en la pandemia nos ha permitido convertirnos en la gran despensa de Europa. Y siendo muy importante el agro, está el 'agrotecth'. No hace falta más que acercarse a Almería y ver esos invernaderos donde ya no se utilizan plásticos, sino cristales especiales que miden y valoran la entrada de calor. O, las producciones de Huelva o los frutos rojos, que han mejorado su rentabilidad. Les llegan a pagar el doble del producto si está distribuido antes de que pasen 24 horas desde la recolección. Eso supone un proceso logístico importante. Y también está la utilización de las nuevas tecnologías para mejorar los puertos. Los puertos están haciendo un gran trabajo para favorecer la entrada y la salida. Y en eso algo habrá tenido que ver nuestro proceso de exportaciones, que ha mejorado de una manera muy importante.

¿En qué momento se encuentra la negociación de Presupuestos? Vox quiere ir a elecciones ya

Las declaraciones que hace Vox son públicas y no merecen nada más por mi parte. Pero sí es cierto es que desde que nosotros empezamos nuestra legislatura, a los tres meses teníamos que hacer un Presupuesto porque llegamos con el curso empezado. Entonces nos decían que nuestra legislatura iba a ser la más corta. Y conseguimos, no solo hacer un Presupuestos, sino ese y un acuerdo para el año siguiente. Al año siguiente renovamos ese acuerdo y lo hemos vuelto a sacar para el año 2021. Ahora, ¿cuál es el escenario de 2022? Pues es verdad que los últimos acontecimientos políticos han generado revuelo desde el punto de vista de mociones de censura, de tensiones entre determinados partidos, pero aquí queremos que prime el consenso y el diálogo.

¿Hay opciones de que el PSOE de Juan Espadas le apoyen?

Este año, el candidato Espadas ha planteado el ofrecimiento del Partido Socialista de apoyar los Presupuestos. Pero plantea una línea roja, a VOX. Y nosotros decimos, sí nosotros cuando vamos a Madrid intentamos defender que no se le ponga una línea roja a nadie; pues tampoco vamos a poner aquí una línea roja a nadie. Ahora bien, todo aquel que quiera venir a sumar por un presupuesto para los andaluces nosotros estaremos encantados.

¿Se puede gobernar sin Presupuestos de 2022?

Ha habido alguna CCAA que ha estado tres años con presupuestos prorrogados. Así que, si hemos tenido durante tres años presupuestos, no sería un problema gobernar con un presupuesto prorrogado. Eso no lleva a tener que convocar elecciones. Siempre hemos dicho que el objetivo que ha marcado Juan Manuel Moreno Bonilla y Juan Marín es que, salvo situaciones excepcionales que provoquen una inestabilidad en la ciudadanía que impidan que saquemos decretos, leyes, presupuestos, el gran objetivo de la Junta de Andalucía es cumplir los compromisos como hemos hecho hasta el momento y agotar la legislatura hasta el 26 de noviembre de 2022. Es decir, que la voluntad firme es agotar la legislatura.

Estos días atrás se ha celebrado una Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financieras, una reunión sectorial de Hacienda, ¿qué lectura hace de esos encuentros? ¿Han servido para algo, han esclarecido algo?

La primera reflexión general de todo esto es que nos encontramos con el Gobierno más centralista que ha habido en este país. Y es sorprendente que eso se esté produciendo en este momento, sobre todo porque al frente del Ministerio de Hacienda hay una persona que ha sido consejera de una CCAA, María Jesús Montero. Entonces, parecería que eso debería ser una ventaja. Sin embargo, se ha convertido en una desventaja. Si analizamos parte por parte los Presupuestos, la primera derivada es que se le restan a las CCAA más de 15.000 millones de financiación. Y la ministra dice: 'yo es que he dado más entregas a cuenta'. Y no, las entregas a cuenta sale de lo que los ciudadanos pagan de sus impuestos, de la parte proporcional que nos corresponde. No es que nos hayan dado nada. Es lo que nos corresponde. Si fuéramos País Vasco y Navarra, pues lo habríamos cobrado nosotros, y le habríamos dado en números redondos su 50%. Pero esto es que no es así. No es nada extra. Además, el Gobierno ha decidido que no nos nada del fondo Covid. Pero es que además nos obliga a bajar el déficit del 2,2 al 0,6; y sin embargo ellos -el Estado-, lo va a bajar del 5,1%, del cual el 1,1% era el déficit; por tanto, del 4,1% al 3,9%. Así pues, del 4,1% al 3,9%; mientras nosotros tenemos que reducir del 2,2% al 0,6%. Imagine el enorme esfuerzo que el Gobierno plantea, cuando aquí había soluciones como, desde hacer un fondo Covid -menor, porque el gasto para 2022 tiene que ser menor- o, dando mayor libertad a las CCAA en materia de déficit.

El presidente Sánchez les dijo que les dará el 55% de los fondos

El presidente Sánchez, como gran anuncio, y así se lo compró una gran parte de la prensa, dijo que nos iba a dar el 55%. Pero hace un año, en junio del año pasado, en la Conferencia de Presidentes habló del 50%. Y no creo que haya tanta diferencia entre el 50 y el 55%. Pero bien, ¿qué le hemos pedido? Pues el 55% de cogobernanza. Yo lo que le digo al presidente es que no me mande más dinero -que también-, sino que me deje decidir con él en qué lo invertimos, porque algunas de las propuestas que se están haciendo no van a salir. Y corre el riesgo, como planteamos, de que esto se pueda acabar convirtiendo en un gran 'plan E'. Y ya hemos conocido los efectos del 'plan E'. Pero mire, nos dicen que nos van a dar el 55%; pero no es verdad, porque el plan tiene 70.000 millones, y dijeron que iban a repartir a las CCAA 22.000 millones. Pero repartir, solo han repartido algo menos de 12.000 millones de euros. Así que, ni siquiera cuando nos dicen que nos van a dar el 55% es verdad. Y este es el gran problema de esto. Llevamos tiempo avisándolo: es la ejecución. Es decir, la dificultad para ejecutar. Y otro punto, para poder manejar tantos millones de euros, las administraciones públicas no están para ello. En algunos casos falta personal, y en otros, es que Europa ha dicho que el IVA no lo financia. Y si el IVA no se financia en los proyectos, va a coste de las CCAA. Y María Jesús Montero no acaba de decirnos claramente cuánto cuesta esa asistencia técnica. Nos remite a que actuemos con responsabilidad.

Pero, ¿van a llegar los fondos?

La UE va a transferir 9.000 millones ahora, y 10.000 millones posteriormente. Habrá que abrir todas las convocatorias, pero sabemos que esto es para el año 21 al 23, y principalmente para el 21 y el 22. Y el 21, ya estamos en septiembre. ¿Cuándo lo vamos a ejecutar? Y, otra pregunta que yo hice: la ministra tiene presupuestado 24.000 millones en los PGE. Es verdad que Europa le ha rebajado ya 5.000. Nuestra pregunta como Junta de Andalucía fue qué previsión tienen de esos 19.000 millones. Pero no tuvimos respuesta. Nosotros queremos saber cuánto y cómo de aquí al 31 de diciembre. Y ojo, no vayas a mandar a las CCAA, sabiendo que no se puede ejecutar, para luego hacer responsables a las CCAA de no haber ejecutado a tiempo los fondos europeos. Quizás vaya por ahí parte del problema y de la solución.

Lo que sí se sabe es que sobre la marcha se han cambiado los criterios de reparto de los fondos

El sistema de financiación autonómico para Andalucía no es bueno. Pero tampoco lo es para otras CCAA. Pero siendo malo, era el mismo para todos. Y, ¿qué ha hecho ahora la ministra, pues cambiar el criterio? Según a ella le parezca reparte por PIB, por población, por vacunados, por UCIS; ha conseguido cambiar todo, perdona liquidaciones negativas. Montero se ha cargado el sistema de financiación autonómica. No solamente no ha hecho uno nuevo, sino que se ha cargado el que había. Ha generado el peor problema que podía haber, que es que no haya un control. ¿Eso puede pasar con los fondos? También. Es decir, que no sepamos las CCAA que dinero va o no. Mire, yo para Andalucía, antes de que mande dinero prefiero que me mande la fábrica de baterías eléctricas, porque me genera empleo, se queda para siempre, me genera I+D+i, me genera actividad económica, un pool de empresas vinculadas. Eso quiere decir que con el dinero del Next Generation repartirán 22.000 millones -que a ver cómo se reparten-, pero, le quedan 48.000 millones; y 48.000 millones dan para mucho.

¿Puede ocurrir que Sánchez aborde antes la autonomía fiscal que la financiación de las CCAA?

Por supuesto. Montero no plantea la financiación, pero sí subir los impuestos. Para ella es más importante subir impuestos que arreglar el sistema de financiación. Sin duda. Es su prioridad. Y, ¡ojo!, subir los impuestos no es de izquierdas, porque en Portugal gobierna la izquierda y baja los impuestos, y el resto de Europa baja impuestos, y no todos los países de Europa están gobernados por el centro derecha.

Imagine que puede pedir infraestructuras para Andalucía

Pues si hablamos de infraestructuras, podemos pedir el Corredor del Mediterráneo, el eje central para reforzar todos nuestros puertos, y convertirnos en el eje logístico de Europa, el único del sur de Europa; también la conexión del AVE, del desarrollo de Almería, Jaén, la conexión de Cádiz, de Huelva; es decir, un mayor apoyo. Se ha dado apoyo a Teruel por un voto, para conseguir para aquellas provincias que están en una situación más complicada que al resto. Estamos de acuerdo con que le den a Teruel, pero también para Andalucía, para que este motor económico de ocho millones y medio de andaluces puedan demostrar a España que somos capaces de generar empleo.

Hechas las auditorías al sector instrumental que heredaron del PSOE, ¿cuál es el siguiente paso?

Ahora nuestro trabajo es poner orden en todo ese proceso; que personas que desarrollan funciones que no son necesarias, puedan desarrollar una actividad que realmente sea productiva. O por ejemplo, que nadie más entre a la Junta de Andalucía por tener un carné, que lo haga por tener un DNI y por un proceso de selección transparente. Tenemos que trabajar de manera conjunta la relación económica del sector instrumental, jurídica y la ordenación de RRHH. Esto no existía. Y fue eso lo que provocó los desordenes de los ERES, sentencias, procesos de contratación sin titulación. Todo eso hay que limpiarlo. No puede volver a pasar.