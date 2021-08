Estas son las peores opiniones de los 'negacionistas' del teletrabajo: escasa productividad, poco control...

El teletrabajo parece no haber sido capaz de encontrar un punto de equilibrio en las opiniones que despierta. A lo largo de estos meses, muchos se han posicionado defendiéndolo a toda ultranza por sus beneficios para la conciliación, y otros a denostarlo, arguyendo muchas veces que precisamente afecta para mal a la conciliación al unir hogar y puesto de trabajo.

Lo cierto es que cada vez más informes nos dicen que, lo que está claro, es que aunque sea de forma híbrida, la pandemia ha cambiado la forma de trabajar para siempre, aunque seguramente el experimento del teletrabajo forzoso no se haya dado en las mejores condiciones materiales o de contexto para muchos por la propia emergencia sanitaria.

¿Pero hasta qué punto hay empresas y responsables de recursos humanos que se sitúan totalmente en contra del teletrabajo?

La SHRM (Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos), una organización sectorial, ha publicado una nueva investigación que revela las percepciones negativas del trabajo a distancia, con supervisores que expresan su preferencia por la contratación de personal in situ y trabajadores a distancia que expresan sus reservas sobre la pérdida de oportunidades para establecer contactos y progresar en la empresa.

En pocas palabras, el compendio definitivo de los opuestos al teletrabajo.

Por qué el teletrabajo es perjudicial, según aquellos que no lo quieren

Más de dos tercios de los reclutadores encuestados por la SHRM, en concreto, el 67%, admiten que consideran que los trabajadores en remoto son más fácilmente reemplazables que los trabajadores in situ en su organización, el 62% cree que el teletrabajo a tiempo completo es perjudicial para los objetivos profesionales de los empleados y el 72% dice que preferiría que todos sus subordinados trabajaran en la oficina.

Aunque la mayoría de los empleados están de acuerdo en que el trabajo a distancia es beneficioso y aumenta el rendimiento, más de la mitad afirma que trabajar a distancia de forma permanente disminuiría las oportunidades de establecer contactos (59%), haría que las relaciones laborales se resintieran (55%) y les exigiría trabajar más horas (54%).

"Con el COVID-19 forzando el salto al trabajo a distancia en muchos sectores de nuestra economía, y las organizaciones luchando por determinar las mejores estrategias de fuerza de trabajo después de la pandemia, hay un hecho que no puede ser ignorado: el trabajo a distancia no es ideal para todos", dice en una nota de prensa de la entidad Johnny C. Taylor, Jr., presidente y director ejecutivo de SHRM.

"El trabajo a distancia puede ofrecer beneficios, pero los empleadores deben examinar más de cerca si los trabajadores a distancia y los que están en el sitio tienen las mismas oportunidades y si los gerentes tienen las herramientas que necesitan para ser líderes eficaces".

Hasta 500 euros de gasto por teletrabajar

Otros resultados clave del estudio afirman que el 51% de los trabajadores remotos dice haber gastado entre 100 y 499 euros en el equipo o mobiliario necesario para trabajar a distancia.

Además, el 61% de los trabajadores remotos que gastaron dinero en equipos o mobiliario lo pagaron de su bolsillo.

Por su parte, el 67% de los supervisores dicen que pasan más tiempo supervisando a los trabajadores remotos que a los trabajadores in situ y el 42% de los supervisores dicen que a veces se olvidan de los trabajadores remotos cuando asignan tareas.