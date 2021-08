Feijóo avanza una rebaja de impuestos autonómicos para 2022 con la que espera llegar "a más del 90%" de los gallegos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificado que los presupuestos gallegos para el próximo 2022 irán acompañados de una rebaja fiscal de impuestos autonómicos con la que espera llegar --ha concretado-- "a más del 90%" de los gallegos. Con todo, el foco estará "con carácter específico y más intenso" en familias numerosas, menores de 35 años y personas con discapacidad.

En una entrevista con Europa Press, el titular de la Xunta ha dado por cerrado que habrá nuevos beneficios fiscales en los impuestos autonómicos (entre ellos el de Patrimonio y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) y ha reivindicado la apuesta, en un marco condicionado por la pandemia, por hacer "una política expansiva de gasto".

"Y eso es dejar a la gente gastar un poco más y, para eso, necesitamos que tengan que contribuir o tributar un poco menos. Pensamos que si lo hacemos de forma ordenada, no habrá una bajada sustancial en recaudación de impuestos y se va a reactivar el consumo. Lo que vamos a dejar de ingresar por transmisiones, actos jurídicos documentados y patrimonio, creo que lo podemos recuperar a través del IVA", ha dicho.

Al tiempo, ha reivindicado que en los últimos diez años el Ejecutivo gallego ha bajado impuestos "por valor de 1.100 millones de euros".

"Hemos puesto esa cantidad en los bolsillos de los gallegos para que puedan consumir o llegar mejor a fin de mes. Y ahora, para reactivar el consumo, entendemos que estamos en condiciones de hacer algún ajuste más a la baja en los impuestos autonómicos", ha apostillado el mandatario gallego.

Barreras y Alcoa

Sin abandonar el ámbito económico, sobre los 23,6 millones que el Gobierno acordó liberar a Barreras para saldar deudas con la industria auxiliar, ha esgrimido que "esa partida no es para el futuro" del astillero vigués sino "para el pasado".

A su juicio, "lo primero" que necesita Barreras es "una gobernanza que quiera seguir operando el astillero" y considera también que, si presenta "un proyecto de viabilidad, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) debe entrar". "Y la Xunta va a estar, por supuesto, como ha estado siempre", ha garantizado.

Y en cuanto al futuro de Alcoa en Cervo, ha criticado la conducta "opaca" de la compañía, pero también ha esgrimido que la clave para el futuro de la fábrica es que en España haya "un precio eléctrico competitivo" para este tipo de compañías.

"Alcoa tiene que aclararse y el Gobierno tiene que establecer un marco energético, lo demás es proseguir con esta situación de vértigo en la que viven miles de familias en la Mariña lucense. No se merecen esta falta de rigor por parte de Alcoa y del Gobierno central", ha avisado.

Asimismo, en vista de los últimos datos económicos en lo que respecta a la evolución del desempleo en la economía y en España, ha reconocido el importante papel que juegan para la recuperación económica las ayudas europeas y la deuda emitida por el Banco Central Europeo.

"¿Qué hubiese ocurrido si el BCE no emite deuda y España tuviese que acudir a los mercados para colocar las necesidades de deuda para pagar pensiones, ERTE y el amumento de gasto en sanidad o educación? Prefiero no pensarlo. (...) ¿En el futuro? El BCE nos ha dicho que guardemos las facturas", ha apuntado, para concluir que los españoles saldrán de la pandemia "muy endeudados" y esa deuda "hay que pagarla".

Atención Primaria

A las "incertidumbres" de la pandemia para los próximos meses, que preocupan al presidente, se suma la situación de la Atención Primaria, que el propio conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, definió como "preocupante" en su comparecencia en el Parlamento de esta semana.

Sobre si no hubo falta de previsión en Galicia, Feijóo ha respondido que lo que sucedió es que "falló el sistema". "Todos los servicios de salud teníamos que elegir en la época en que no podíamos sacar a oposición todas las vacantes. Lo que ocurría es que un MIR, si no optábamos por jubilación obligatoria a determinada edad, no tenía plaza en el sistema y tuvimos que elegir", ha relatado, ante un modelo especialmente ajustado durante el mandato de Mariano Rajoy.

En todo caso, ahora sostiene que "el problema solo se va a solucionar con más médicos" --apunta en concreto a las especialidades de medicina familiar y pediatría--, y ve necesaria una convocatoria extraordinaria inmediata MIR en otoño.

"Hay 6.000 personas que se presentaron al MIR y no tuvieron plaza en la última convocatoria. Seguro que la mitad o el 30% a lo mejor no la tuvo por dos o tres preguntas en el test. Deberíamos hacer una convocatoria extraordinaria de MIR inmediata. Si es posible este otoño, no dejarlo para el invierno", ha recalcado.

¿Reforma del Estatuto en Galicia?

Y en el ámbito político, tras sus reiteradas quejas sobre la "relación privilegiada" de comunidades como Cataluña o Euskadi con el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez y preguntado sobre si una reforma del Estatuto gallego que refuerce el autogobierno mejoraría su posición negociadora, Feijóo ha replicado que no vincula esta situación con la carta estatutaria autonómica.

"El Estatuto de Gernika no ha tenido ninguna reforma", ha ejemplificado, antes de matizar que, en todo caso, "no" se opone a "mirar qué cosas se pueden reformar o mejorar" en la carta estatutaria gallega, aunque duda de que haya un marco propicio por el acuerdo con el BNG --que reivindica desde hace años un nuevo marco estatutario-- y el PSdeG --aunque su líder, Gonzalo Caballero, ha situado recientemente entre sus prioridades políticas una reforma estatutaria--.

"Yo no me opongo a mirar qué cosas podemos reformar y mejorar en el Estatuto, por supuesto", ha señalado, pero ha asegurado que "desconoce" cuál es la propuesta de Caballero, al tiempo que ha rechazado la del BNG, "un Estatuto de nación". "Ni ERC ni Bildu van a orientar la reforma del Estatuto gallego", ha advertido, convencido de que "la mayoría de los gallegos" no comparten ese planteamiento.

Así, ha afeado al BNG su "obsesión por copiar el modelo independentista catalán y vasco" mientras "degrada el modelo gallego", pese a que es "mucho mejor". "¿Por qué los nacionalistas gallegos no quieren un poco más a Galicia y no se sienten un poco más orgullosos de lo que somos capaces de hacer?", se ha preguntado, antes de defender que cuando sale por la comunidad percibe interés por el modelo que funciona en Galicia en ámbitos como el lingüístico o el económico.

"Creo que somos una comunidad que no necesita copiar ningún modelo", ha sentenciado, convencido de que, a lo sumo, si algo puede necesitar Galicia es "perfeccionar el propio".

Reacio a hablar de su futuro

Durante la entrevista, preguntado sobre la situación del PSdeG y si se sentiría más cómo con otro líder al frente de la formación, como el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, ha rechazado hacer "valoraciones orgánicas" pero sí considera que el PSdeG "tiene un problema de falta de personalidad". "El PSdeG ya no se cree que es alternativa al PP, sino solo un socio de acompañamiento del BNG", ha dicho, reacio a abordar su propio futuro.

Así, ciñe su compromiso con el PPdeG a trabajar para mejorar posiciones en las próximas elecciones municipales y ayudar a su partido a llegar a La Moncloa en las generales. Pero no se ata a optar a una quinta mayoría absoluta autonómica en 2024. "Si hace un año estaba en mi cuarto examen, ¿cómo voy a estar pensando en presentarme al quinto? Si ni siquiera conozco el temario, no tiene sentido, ni importancia", ha zanjado.

