Este es el dinero que necesitarás todos los meses para pasar la jubilación sin apuros

Tras una vida de trabajo y muchos años buscando la jubilación, cuando llega ese momento no cesan las preguntas. En el instante del retiro, el jubilado debe saber con qué recursos ha de contar para poder pasar esa etapa sin estrecheces y de forma cómoda. Aunque también puede hacerse esta pregunta cuando sigue siendo un trabajador y pensar, así, en cómo garantizarse esos recursos que necesitará en el futuro.

El blog 'Finanzas para todos' del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) explica cuál es la cantidad más recomendable con la que los jubilados tendrían que afrontar la etapa post-trabajo. La referencia que se toma es disponer de entre el 70 y el 90% de los ingresos que se tenía antes de la jubilación.

Para hacer este cálculo, se parte de la premisa de que en la etapa de la jubilación existen menos gastos porque es probable que la vivienda ya esté pagada y que, en paralelo, se gaste menos en otros aspectos como ropa, viajes e impuestos, además de no tener que afrontar otros costes relacionados con el trabajo (como el transporte, por ejemplo).

Aplicando esta teoría, significaría que, de contar con unos ingresos mensuales de 1.500 euros, en la jubilación se ha de disponer con entre 1.050 y 1.350 euros al mes. Hecho este cálculo, el trabajador ha de proyectar cuál será la cuantía de su pensión de jubilación y comprobar si le llega con ella o, por el contrario, le será insuficiente.

Con todo, existen casos en los que esta teoría "no es necesariamente válida", ya que los "gastos totales no varían mucho e incluso pueden subir". En uno u otro caso, si el jubilado no va a tener suficiente con lo que perciba de su pensión, deberá pensar en cómo compensar ese déficit.

La opción más habitual es usar parte del colchón de ahorro acumulado durante años, pero el trabajador puede anticiparse antes de la jubilación e intentar ganar recursos extra con depósitos a plazo fijo u otro tipo de herramientas financieras similares.

¿Qué necesito cubrir en mi jubilación?

A la hora de tener claro los gastos que tendremos en la jubilación, es preciso hacerse una serie de preguntas que nos ayudarán a saber cuánto dinero necesitaremos mes a mes:

-¿A qué se dedicará en la jubilación?

-¿Dónde vivirá en la jubilación? ¿Se trasladará de domicilio? ¿Necesitará una nueva casa?

-¿Cuál es su cobertura de salud? ¿Necesitará dinero si enferma o tiene familia para ayudarle? ¿Cuenta con seguro médico?

En base a las respuestas que él mismo se dé, tendrá que establecer un tope de gastos y adaptarse, en la medida de lo posible, a esa cantidad tope. Una tarea de planificación y anticipación que es clave para pasar una jubilación sin problemas.