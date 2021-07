UGT denuncia la ilegalidad en la que incurren las aplicaciones de pago anticipado de salarios

UGT ha publicado este viernes un comunicado en el que advierte sobre "los costes ilegales" que suponen las aplicaciones de pago anticipado de salarios y señala que estas empresas "están obteniendo un lucro ilegal al facilitar el abono adelantado de los salarios".

Según apunta el sindicato, "en los últimos meses están surgiendo empresas, apps y webs que, bajo diferentes denominaciones como 'salario en tiempo real' o 'salario bajo demanda', están obteniendo un beneficio ilegítimo e ilegal aprovechándose del desconocimiento de los derechos que asisten a las personas trabajadoras".

"Tal adelanto del salario es un derecho gratuito amparado por la legislación vigente"

Para el sindicato, "estos chiringuitos financieros, en silente colaboración con las empresas empleadoras, están ocultando el coste real que se cobra, cuando tal adelanto del salario es un derecho gratuito amparado por la legislación vigente". Se refieren al artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, que afirma que "el trabajador y, con su autorización, sus representantes legales, tendrán derecho a percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado", por lo que en ningún caso pueden suponer un coste adicional para la persona solicitante.

Y es que, advierte de que "estas empresas afirman que no ofrecen 'préstamos' ni 'créditos', pero no informan adecuadamente del coste de cada transacción, que varía entre 3 y 2 euros por cada solicitud de adelanto de la nómina". Es más, "incluso llegan a afirmar, con una desfachatez rayana en el delito, que 'los empleados no tendrán que pedir un préstamo en caso de tener alguna urgencia o gasto imprevisto'", subraya.

El sindicato reprocha que estas empresas ocultan que el coste que cobran supone un "elevadísimo porcentaje de interés subyacente", especialmente para aquellos colectivos "más vulnerables y precarizados, que tiene más dificultades para llegar a final de mes y para comprender las consecuencias de este tipo de pagos adelantados con sobrecostes".

"Curiosamente", termina el comunicado, "las empresas que comercializan estos productos obtienen milmillonarias rondas de financiación desde los mismos fondos de inversión que dan cobijo a las plataformas digitales de reparto y cuidados". Un "capitalismo salvaje que desde una supuesta modernidad mal entendida siguen intentando perpetuar la precarización, la codicia y el abuso de las personas más vulnerables".

UGT denunciará estas prácticas ante los organismos competentes tanto laborales (Inspección de Trabajo o juzgados de lo social) como financieros (CNMV, Banco de España) y ha advertido a las empresas que están contratando este tipo de soluciones "que están siendo cómplices de un expolio a sus plantillas, y por ello también se les hará corresponsables de incumplir los márgenes que marcan la ley vigente".