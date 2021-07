La Unión Europea "pecó de ortodoxia económica" durante la anterior crisis

El portavoz y director general de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, afirmó en Servimedia que la Unión Europea "pecó de ortodoxia económica" con las medidas de reducción del déficit y la política de austeridad que aplicó durante la anterior crisis y destacó el cambio de comportamiento durante la pandemia de Covid-19.

Así lo afirmó durante una entrevista a Servimedia en la que explicó que la flexibilidad con el déficit adoptada para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia obedece a que "se ha aprendido de lo que funcionó y lo que no funcionó en la crisis anterior".

Duch señaló que "las famosas medidas de reducción del déficit, de la política de austeridad", al final se vio que "lo único que hacía era dañar todavía más las economías y sobre todo la situación social en los países que más sufrieron esa crisis, por ejemplo, España".

En la misma línea, subrayó que "seguramente la Comisión Europea, la Unión Europea, no tanto el Parlamento que tenía otras ideas al respecto, pecó de ortodoxia económica", al adoptar tales medidas, y con la Covid-19 "quedó claro que no se podía repetir esa experiencia". Por otra parte, la pandemia "toca a todos los estados miembros más o menos por igual", aunque al principio no lo parecía".

La extensión de la pandemia ayudó "a concienciar", según Jaume Duch, y aquellos países que exigían políticas mucho más conservadoras, por ejemplo, de la reducción del déficit, "esta vez no han insistido en esos parámetros". Recordó que "una de las primeras medidas que se tomaron prácticamente entre marzo y abril, fue la suspensión de la cláusula de exceso de déficit del pacto de estabilidad y fue también la política que, a partir de ese momento, adoptó el Banco Central Europeo".

En opinión del portavoz del Parlamento Europeo, ese planteamiento "ha sido muy bueno porque ha permitido precisamente que el dinero circule de otra manera y que empecemos a recuperarnos a una rapidez que ya nos habría gustado tener hace siete u ocho años", apostilló.