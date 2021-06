Cuidado con las multas por poner televisión en terrazas para ver la Eurocopa

Ya ha empezado la Eurocopa de fútbol y, con ella, el interés del tejido empresarial en sacar rédito económico del evento. La hostelería lleva esperando meses este acontecimiento, ya que podría ser la oportunidad de recuperar gran parte de la facturación pérdida durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

No obstante, los bares no solo tienen que cuidarse de respetar las nuevas normas establecidas tras la pandemia; si no que también deben tener en cuenta las vigentes antes del coronavirus. En este sentido, la pregunta que muchos negocios se hacen es si podrán colocar un televisor en su terraza para atraer a más público.

¿Puedo poner una televisión en la terraza para que mis clientes vean la Eurocopa?

La respuesta es clara, no. Si bien es cierto que en algunas regiones la Administración permitió este tipo de prácticas durante esta clase de eventos deportivos, la normativa vigente no permite que los bares coloquen una televisión en sus terrazas. Aunque siempre hay que recurrir a la norma municipal, ya que son estos las que toman la última decisión.

Por otro lado, al tratarse de un espacio público cedido para uso privativo concreto, existen varios elementos que no se pueden incluir en la terraza y deberán estar dentro del local. En primer lugar, queda prohibida la instalación de cualquier tipo de máquina, como expendedoras, recreativas o de juegos de azar, entre otras; así como mesas de billar, futbolines o cualquier otro de estos elementos de entretenimiento.

Por otra parte, se prohíbe cualquier equipo de amplificación sonora o audiovisual. En este apartado entrarían las televisiones pero, además de ello, tampoco se podrán instalar altavoces, cañones o cualquier otro tipo de dispositivo sonoro.

Tampoco se podrá hacer uso de la terraza para actuaciones en directo ni como emplazamiento publicitario.

Hasta 3.000 euros de multa por poner una televisión en la terraza

La prohibición de colocar una pantalla en la terraza del bar responde a la tranquilidad y descanso de los vecinos. Por este motivo, las sanciones corresponderán a las acarreadas por una infracción leve. Algunas de estas infracciones, sumadas a la ya mencionadas, son:

- Producir molestias a los vecinos o transeúntes.

- Ocupación de superficie mayor a la autorizada de hasta un diez por ciento.

- Encadenar mobiliario de terraza a elementos de urbanización, vegetación o mobiliario urbano.

- No presentar el documento de autorización para la terraza o el plano de detalle a las autoridades que lo requieran.

Todo puede variar en función del municipio; no obstante, las multas por este tipo de infracciones pueden variar entre los 750 a 3.000 euros. Cabe destacar que si la infracción es persistente podría aumentar la cuantía de la sanción en función de todo el beneficio recaudado a través de la infracción.