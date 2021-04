Enrique Ruiz-Escudero: "Madrid tiene capacidad para poner medio millón de vacunas semanales"

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, número dos en la lista del Partido Popular que encabeza Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid, analiza para elEconomista el momento actual que vive la Sanidad madrileña, los problemas, los retos y las cifras con las que sus adversarios políticos critican su gestión. Pausado, metódico, este médico de profesión despoja de literatura las actuaciones del Gobierno de Madrid, y explica que, a falta de vacunas, la Comunidad está preparada para administrar hoy mismo 500.000 vacunas por semana.

La administración de vacunas está suponiendo un problema. ¿Qué propone la Comunidad de Madrid?

Nosotros hemos planteado seguir la ficha técnica autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Janssen y AstraZeneca sin límite de edad y poner las segundas dosis de AstraZeneca a aquellos que ya se han vacunado. Hay un estudio del sistema sanitario inglés con datos a 31 de marzo que dice que, tras 20 millones de dosis administradas, 15 de primeras dosis y 5 de segundas dosis, y los efectos secundarios de AstraZeneca son prácticamente testimoniales. Es decir, no hay efectos secundarios con la segunda dosis. Hay que basarse en la evidencia científica para tomar decisiones. A día de hoy se han puesto límites de edad, pero nosotros no sabemos en base a qué

¿Qué opina del ensayo de Sanidad de mezclar las vacunas de AstraZeneca con Pfizer?

Si combinas dos vacunas, efectos sobre la inmunidad va a tener. La clave es que tengas el efecto boom que tiene la segunda dosis de producción grande de anticuerpo. Son medidas para tratar de justificar lo que no han hecho, que es autorizar AstraZeneca desde el primer momento. Tengo esa sensación y me parece un error. Hay experiencias con 20 millones de vacunas en Inglaterra y seis millones de Janssen en Estados Unidos. El porcentaje es que el beneficio de la inmunización es 10.000 veces superior. Es 10.000 veces más probable tener un trombo tras haberte contagiado que tras ponerte la vacuna. En un entorno de pandemia la decisión está clara. Nosotros siempre hemos dicho que las vacunas, sea la que sea, se tiene que aplicar con la ficha técnica aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Los datos que se han dado, los efectos adversos, tanto en Astrazeneca como en Jansen no deben condicionar ni que se tope por edad, ninguno ni por encima de 60, y menos con ese cambio de criterio que primero se hacía menores de 55, y luego mayores de 60, con lo cual, la confusión es todavía mayor.

"El Zendal tendrá actividad de hospital y además también rebajará las listas de espera"

¿Se está generando un alarmismo excesivo?

Claro, y luego el hecho que el Ministerio ha cambiado cuatro veces de criterio con AstraZeneca. Primero menores de 55, luego paramos, luego de 60 a 65 y al final de 60 a 69. Pero, ¿en base a qué? A mí si me dicen, oye, que es según el criterio de un estudio que dice esto, pero es que no aportan nada. Nosotros tenemos un equipo que está analizando continuamente todas las publicaciones y no nos tienen en cuenta.

En principio, el 9 de mayo se acaba el estado de alarma y el Gobierno no ha adelantado todavía un Plan B. ¿Qué medidas tiene pensadas las Comunidad de Madrid?

Madrid tendrá que actuar conforme a la legislación autonómica. Realmente no tenemos más capacidad. Nosotros pedimos en su momento, como el PP a nivel nacional, establecer pequeñas modificaciones sobre la legislación ya existente, en la Ley de Cohesión, la Ley General de Sanidad y la de Salud Pública para permitir en estas situaciones de pandemia poder tomar decisiones, en ese entorno de pandemia, sobre movilidad, restricciones, confinamientos Algo que permitiese tener esas herramientas que a día de hoy no tenemos. Lo que pasa es que el Gobierno siempre ha querido tenernos cautivos bajo ese estado de alarma y ahora, si es verdad, aunque es capaz de cambiar de criterio, que el 9 de mayo decae el decreto del estado de alarma, nosotros podremos actuar conforme a nuestra legislación autonómica, no hay más. Es decir, no se pueden decretar ni confinamientos ni toques de queda.

Madrid ha llevado una política de cierres distinta al resto de CCAA, sin embargo es la región con más casos

Si utilizamos el término de casos en números absolutos, lógicamente es así. Madrid tiene una población de 6.600.000 millones de habitantes y una densidad muy alta. También es cierto que es una de las comunidades con más cantidad de pruebas diagnósticas realizadas. Yo creo que hay que mirar a otros parámetros, como la incidencia acumulada y después al análisis del dato cuando se produce de forma cuantitativa. Nosotros, desde que salimos de la primera ola, lo que hicimos fue no solo mirar el número de casos sino dónde se producían esos contagios y en la franja de edad. A partir de ahí, tomar decisiones. Nosotros lo que hacemos es analizar permanentemente esos datos y a partir de ahí tomar decisiones con mayor restricción allá donde se producen esos contagios. Hay que mirar el entorno donde se producen: colegios, universidades, comercio, hostelería. Voy a un caso práctico. Ahora mismo, la incidencia acumulada de Navarra y País Vasco es superior y estas dos comunidades llevan con todo cerrado desde el mes de septiembre.

"Quedó demostrado que Illa utilizó el estado de alarma para su promoción en Cataluña"

¿Los cierres perimetrales aumentan los contagios?

Hay estudios que dicen que la densidad de población influye directamente en el incremento de contagios. Si en Madrid, con la densidad de población que hay y con el aeropuerto abierto si hace un cierre perimetral, lógicamente la movilidad interna se incrementa. Nosotros sabíamos que en Semana Santa se iba a producir ese incremento de movilidad interna y lógicamente estamos ahora, en fase de meseta, recogiendo esos contagios de la Semana Santa. También lo comprobamos en el puente del Pilar, en el de la Constitución. Siempre hemos dicho que, en Madrid, perimetrar perjudica el control de la pandemia. Se lo hemos transmitido el Ministerio, pero es muy difícil. Parece que es una competición de haber quien cierra más, en lugar de una competición de haber quién controla, evalúa y analiza más sus casos.

¿Van a llegar a acuerdos con las CCAA a partir del 9 de mayo?

Sinceramente, la experiencia nos dice que ha habido una clara estigmatización de la movilidad de los madrileños, tanto en Castilla y León como en Castilla-La Mancha. Con sinceridad, ni nos lo hemos planteado. Ni siquiera sé si habrá perimetraje autonómico porque realmente no tenemos competencia para hacerlo.

Si alguien tiene una segunda residencia en Castilla-La Mancha o Castilla y León, ¿podrá ir?

Sí, una vez decaiga el Estado de alarma sí. Se pueden tomar decisiones sobre la actividad en relación al cierre de comercios y demás, pero sobre movilidad, las comunidades autónomas a día de hoy no tenemos competencias para hacerlo.

¿Cuántas vacunas hay ahora mismo para los madrileños?

Quitando las que están en stock, que son muy pocas, esta semana hemos recibido 220.000 vacunas, el número de dosis de administradas ronda el 1.800.000 y con doble dosis estamos en 460.000. Eso significa que tenemos algo más del 8% de la población diana con inmunidad. Eso es una cifra, para haber empezado el 27 de diciembre, muy baja. Lo cierto es que no se han recibido vacunas suficientes, esta semana, además, se han enviado menos que la semana anterior. Parece que la siguiente vamos a tener más, principalmente por el aumento de la producción de Pfizer, porque el resto de vacunas son muy erráticas. Nosotros lo que hemos hecho es dimensionar nuestro sistema sanitario, lo que es puramente Servicio Madrileño de Salud, para administrar vacunas. Hemos decidido tres niveles de vacunación: El primero es el Wizink Center y el Wanda, que los lleva el Summa, y el Zendal que lo lleva el propio personas del hospital. Luego viene el segundo nivel, que son los hospitales, que está a un nivel muy bajo por la poca cantidad de vacunas que han llegado, y el tercer nivel, la atención primaria que está a un alto nivel de ejecución de vacunas que aproximadamente está poniendo el 60%. LA primaria tiene una capacidad de 30.000 vacunas al día. El Wizink y el Wanda podrían estar sin problemas en las 6.000 diarias y el Zendal, con la mitad del módulo, está vacunando 12.000. Madrid tendría capacidad, ahora mismo, para poner medio millón de vacunas semanales, y eso sin utilizar la red de hospitales privados y sin utilizar las mutuas.

"Sin estado alarma, no se podrá perimetrar ni ordenar el toque de queda"

El presidente del Gobierno dio hace unas semanas su calendario de vacunación. Pero, qué es lo que sucede realmente?

Bueno, pues vamos viviendo muy al día. Es verdad que desde hace 4 semanas es más estable la recepción de Pfizer, pero el resto no tenemos una certeza. Lo cierto es que siempre que reclamamos vacunas sale el presidente del Gobierno diciendo que vamos a recibir no sé cuántos millones de vacunas, y la realidad es que no las recibimos. Si uno juega con las emociones al menos que responda para conseguir apaciguar esas expectativas.

¿Tiene la sensación de que las autoridades está haciendo pagar a AstraZeneca los incumplimientos de contratos?

A veces tenemos esa sensación. Y lo digo con absoluta franqueza. No entendemos por qué con una vacuna astrazeneca, porque ahora mismo con una enfermedad, además el ejemplo es muy claro, cuando el porcentaje que tiene sobre el número de dosis administradas es que es 10.000 veces inferior si uno se contagia de la enfermedad.

Las terrazas, criticadas y alabadas, mientras la prensa extranjera habla del milagro de Madrid.

Ha sido motivo de análisis por muchos medios extranjeros. Últimamente, de los cuatro canales de la TV italiana, Zapatero y yo hemos estado con todos. Es verdad que todos hablan del milagro de Madrid. Yo no hablaría de milagro. Yo hablaría de trabajo, de planificación, de estrategia. Hemos mantenido que, desde que Madrid ya no tuvo mando único... hemos tenido momentos que han sido especialmente buenos, que fue cuando se tomó la decisión de utilizar la estrategia del test de antígenos, que fue la que nos ayudó; luego también el análisis de aguas residuales que complementa ese trabajo de toda la atención primaria de los hospitales, y luego la monitorización de los datos; y sobre todo de si sabes dónde se producen los contagios, haz que esos entornos sean seguros. Por ejemplo, los colegios. Con la vuelta del colegio fuimos muy criticados. Pero se ha demostrado que el colegio, si está ordenado, no es un foco de contagio, igual que las universidades, igual que la hostelería. Si la hostelería cumple con las medidas que ha ordenado la Comunidad de Madrid no tiene porque ser... Es decir, si hacemos entornos seguros, porque permanentemente tenemos que cerrarlos. Por qué estigmatizar la hostelería. Es algo que no llego a entender. Si uno pone normas, restricción en barra, comensales por mesa, distancia entre asientos, ventilación cruzada, uso de mascarilla; si uno toma este tipo de decisiones, y nos consta que los hosteleros son los primeros preocupados en que se respeten esas decisiones, ¿hay que cerrar la hostelería? ¿pOR Qué si uno cumple con los requisitos, por qué tiene que estar cerrado, si uno detecta que el porcentaje de contagios es del 2,3%. Donde más se producen los contagios es en la hostelería, que es de un 80%. Esto parece una competición. Hay CCAA con incidencias bajísimas, que además cierran los interiores de los locales. No lo entendemos. Si uno restringe la hostelería y no lo convierte en lugar seguro, lo que ocurre es que la gente se va a las casas.

Y, ¿qué pasa con el tabaco? ¿Se va a poder fumar en las terrazas con la distancia exigida o va a desaparecer?

A día de hoy se iba a presentar un documento en la Comisión de SAlud Pública, y en mitad de la reunión se retiró el documento. Yo no omito opiniones, porque es una estrategia muy del ministerio, que es utilizar esa red de filtración que usa, curiosamente siempre con los mismos medios, luego lleva los documentos. Hoy nos ha ocurrido, algún documento que se nos ha presentado ya estaba filtrado a los medios, sin tener conocimiento los consejeros, lo cual me parece una práctica bastante censurable. Pero es que pasó ayer en la Comisión de Salud Pública, pero esto lleva pasando en todas las comisiones. Pero, insisto, para dar nuestra opinión tenemos que conocer el documento. Ya conocemos la estrategia de lanzar un globo sonda, todo el mundo opina y luego según la opinión, el documento lo maquillan hacia a un lado y hacia otro. Entonces, sin documento no emitimos opinión. Pero la realidad es que se lanzó un documento, y luego se retiró.

¿Tiene Sánchez manía a la Comunidad de Madrid y a Ayuso?

Parece por todas las actuaciones que ha tenido en este momento que está bastante claro. Hasta incluso entra en campaña electoral. Bueno, tiene manía al Gobierno de la Comunidad de Madrid, especialmente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que sí. Creo que la muestra ha sido bien clara. Es que de todas las propuestas que ha hecho la Comunidad de Madrid en el Consejo Interterritorial, nunca hemos tenido su aprobación. Y luego el tiempo nos ha dado la razón: el uso de las mascarillas, los test de antígenos en la farmacia, el cambio de fase, la estrategia de detención de la cepa británica,las mutuas para el test diagnóstico o de vacunación; el control de los aeropuertos.

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha dicho que Madrid tiene un riesgo de letalidad un 54% por encima del resto de CCAA

Es rotundamente falso. Una vez que se disuelve el mando único, Madrid toma las riendas de la pandemia. Y Madrid hoy es la tercera CCAA que menos letalidad tiene de España, y eso contando la población¡ y la densidad de población. De todos modos, lo más grave y sonrojante es el conocimiento que tiene el PSOE de cómo se ha comportado la pandemia. Es que no son capaces de analizar los datos del propio ministerio. Si es que le tuvo que desmentir el propio Fernando Simón.

¿A qué se va a dedicar el Zendal?

El Zendal tiene una parte que estará destinada a vacunación, que estará durante muchos meses. Y luego, dentro de su plan funcional está contemplado que realice actividad de hospitales, que por obras tengan que trasladarse allí; como puede ser el ejemplo de la Paz, que no tardará de producirse ese traslado de pacientes allí. También está pensado en contención de lista de espera. Es un hospital modular que puede cambiar su actividad de manera bastante sencilla. Desde luego, actividad va a tener, y mucha.

Siempre se ha dicho que usted tenía muy buena relación con el exministro Illa...

No confundamos la relación personal con lo que pueda ser la decisión más estrictamente política. Y desde luego, ya en en verano empezaron de manera muy importante las diferencias, y especialmente después del estado de alarma que se produjo después del puente del Pilar. Aquello nos pareció una decisión de una deslealtad increíble hacia Madrid. Y por lo tanto, ahí nosotros, lógicamente, en ese momento ya teníamos prácticamente ni relación personal, porque entendimos que hay cosas que... En un sistema nacional de salud hay que actuar con lealtad, por la cohesión. Lo que no se puede estar tomando permanentemente decisiones en contra de Madrid. Los hechos demostraron que Illa utilizó el estado de alarma para su promoción personal en Cataluña, lo cual nos pareció de una gravedad extrema.