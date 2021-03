Fran Hervías: "Tras el giro de Cs, Arrimadas debe valorar si tiene que dimitir o no"

Cuando le preguntas si es el gran muñidor del trasvase de altos cargos de Cs al PP, el que fuera nada más y nada menos que secretario de organización de Cs y senador por Andalucía ni confirma ni desmiente, aunque insiste en que el partido donde siempre ha militado se ha convertido en una muleta del sanchismo: "Somos marionetas de Pedro Sánchez" puntualiza. Francisco Hervías, de padres granadinos y casado con una sevillana , nació en Tossa de Mar (Girona) en 1983 y creció en Cataluña en una Casa Cuartel de la Guardia Civil. Licenciado en Geografía por la universidad de Girona, y con varios cursos de especialización obtuvo el CAP de profesor en Ciencias Sociales por el Instituto de Ciencias de la Educación de Josep Pallach.

Es un apasionado de la meteorología y estuvo en el servicio meteorológico de Cataluña ejerciendo de "hombre del tiempo". Precisamente su profesión viene al caso para definir la tormenta política que vive nuestro país. "Estamos en una ciclogénesis explosiva en ciudadanos y Filomena se queda corta con la tormenta política que vive España", señala. Ha sido uno de los fontaneros de Albert Rivera, promocionó el ascenso de Arrimadas y tuvo que ver no solo en la designación del líder de Cs en Andalucía sino en la conformación de los Gobiernos de coalición de Murcia y de otros territorios donde hubo acuerdos de centro derecha. Por eso su figura es tan importante en la opa hostil que el PP está lanzando contra Cs y de ahí que el partido de Casado le haya fichado para integrarle en el área de organización.

¿Usted ha sido el muñidor del traspaso de altos cargos de Cs al PP?

De momento el único que se ha ido al PP soy yo. Hace ya bastantes meses que trasladé a la dirección de Cs que el giro estratégico, que en realidad es un giro ideológico, no era el camino correcto. Les dije que seríamos parte del problema, y no de la solución. Nacimos para aglutinar el centro político, y con un proyecto regenerador y renovador y no para ser muleta del sanchisno y aquellos que quieren destruir España. La defensa de los valores liberales de la igualdad, la solidaridad, la libertad, y la unión y la unidad de España son cuestiones que están en el ADN de Cs, y ahora nos hemos convertido en marionetas de Sánchez.

"El único que puede echar a Pedro Sánchez de la Moncloa es el Partido Popular"

De entrada, hay otros dirigentes y senadores y diputados, como Toni Cantó, que se han marchado? ¿Terminarán en las filas del PP?

Lo hay son numerosos cargos de Cs que están muy descontentos con la marcha del partido. El ejemplo de Toni Cantó lo están siguiendo otros, y habrá una desbandada en desacuerdo con el rumbo y la ideología que pretenden imprimir. Lo que tenemos que hacer todos que queremos echar a Sánchez de la Moncloa es aglutinar esfuerzos, y el único partido que puede echar a Sánchez de la Moncloa es el PP. Hay que aglutinar esfuerzo para echar a Sánchez y que Pablo Casado sea el presidente de España.

Pues Edmundo Bal dice que hay una trama de corrupción para comprar voluntades. ¿A usted le han comprado, como insinúa el portavoz parlamentario?

Yo no me voy a rebajar al nivel de Bal y no le voy a contestar. Es muy decepcionante que alguien como él se meta en el barro, y opte por el politiqueo barato basado en insultar, calumniar e injuriar de esta forma. No voy a abrir la Caja de Pandora ni voy a contar qué condiciones pusieron algunos para ir en las listas electorales bastante bochornosas.

¿Está diciendo que las condiciones que puso Bal en su día para fichar por ustedes fueron escandalosas?

Eso que lo explique él. No voy a entrar al trapo contra las personas que me insultan.

Bueno, a usted le están llamando traidor, y no es poca cosa

Quien ha traicionado a todos es Cs. Yo he demostrado marchándome que no estoy dispuesto a traicionar mis principios. Lo que he hecho es irme al PP para trabajar. Era senador, y lo más fácil hubiera sido agotar la legislatura, pero he dejado mi acta y todos mis cargos orgánicos. No me he ido a ninguna lista, ni para ocupar ningún cargo en la dirección. Me he ido para trabajar porque realmente creo que Pablo Casado es la persona que puede aglutinar al centroderecha español para plantar cara al sanchismo. Lo he hecho convencido de ello. Para mí los intereses de España están muy por encima de los colores y las siglas. Cuando tu partido cambia sus valores te tienes que ir a tu casa.

¿Quién le ha 'fichado' a usted, Teodoro García Egea?

Yo con García Egea tengo una relación de amistad desde hace mucho tiempo. Tuve varias reuniones con altos dirigentes de Cs y, lejos de aproximarse al PP, insistieron en una estrategia de acercamiento al sanchismo. Han optado por seguir siendo su muleta. En la vida pensé que Cs se iba a convertir en una alfombra roja de Pedro Sánchez y que le terminarían dando un cheque en blanco, y no sólo con la prolongación del estado de alarma, sin ningún control parlamentario, sino en los Presupuestos y en muchos otros temas.

Pero ¿exactamente qué cargo le han ofrecido dentro de la organización del PP? ¿Está en el núcleo duro?

No me han ofrecido nada. Me han pedido que eche una mano en el área de organización y en la parte estratégica del partido. Me voy a dedicar a trabajar para conseguir que el centroderecha se aglutine, que los liberales españoles y la gente sensata y moderada se sumen al PP. Yo no necesito un cargo en el organigrama para trabajar.

¿Va a militar en el PP o les va a apoyar como independiente?

Aún no me lo he planteado, pero estoy muy cómodo con el proyecto de Pablo Casado y no tendría ningún inconveniente en afiliarme al PP. Estamos en plena pandemia, y lo que los españoles necesitan son soluciones, no problemas ni conflictos ni politiqueos. Yo estaré donde pueda echar una mano.

¿Es consciente de cómo ha afectado su fichaje a Cs en Andalucía? Fue el rival de Juan Marín y sin usted sus críticos se quedan huérfanos

Juan Marín fue candidato de Ciudadanos dos veces, en 2015 y 2018 porque yo le apoyé a nivel nacional. Es cierto que Marín desde hace un tiempo me ha visto a mí como un enemigo, algo inexplicable porque nunca he tenido aspiraciones absolutamente de nada. Simplemente me gusta que las cosas funcionen.

¿Cree que tras el fracaso estrepitoso de la operación de Murcia Arrimadas debería haber dimitido?

Yo el 10 de noviembre de 2019, hace año y medio, cuando Ciudadanos fracasó en las elecciones generales era secretario de Organizaciones y decidí dimitir de todos mis cargos y me fui. Como yo se fueron Albert Rivera, José Manuel Villegas, Fernando de Páramo, Juan Carlos Girauta porque los éxitos son de todos, pero los fracasos son de los líderes. Yo estuve entre los que apoyé que Inés Arrimadas fuera presidenta de Ciudadanos, pero me equivoqué. En este giro que ha dado Cs, los que nos sentimos liberales ya no tenemos cabida. Inés Arrimadas debe valorar si tiene que dimitir o no.

¿Finalmente la moción de censura de Murcia formaba o no parte de una gran operación para cambiar los Gobiernos de Madrid, Castilla y León, e incluso Andalucía?

Yo fui quien negocié en 2019 el Gobierno de Murcia, y allí se estaban haciendo las cosas bien, y no había ningún caso de corrupción. Lo sorprendente es que pensaran hacer una moción de censura con el PSOE, cuyo secretario general está imputado precisamente por corrupción. Luego hemos sabido por un diputado de la Asamblea de Madrid que le hicieron firmar su aceptación para una moción de censura contra Ayuso. En resumen, que lo de Murcia no era una operación aislada, sino que incluía a Madrid y posiblemente a otros lugares.

¿Cuando dice que Inés Arrimadas es una muleta del sanchismo prevé que su final será como el de Rosa Díez en su momento en UPyD?

Es evidente que Cs es una muleta del sanchismo y me daría mucha pena que acabara como UPyD. No sé si convertirse en una marioneta del sanchismo es una decisión de Inés, de Cuadrado o de Espejo. No sé quién ha sido el estratega del acuerdo con Moncloa, pero sí sé que Ciudadanos ha dejado de ser ese partido que se enfrentaba sin titubeos y sin medias tintas a aquellos que ponen en riesgo el marco constitucional. Pactando con Podemos, con Bildu y con ERC, Ciudadanos se va al abismo.

¿Cree, como muchos, que Arrimadas terminará en las filas del PSOE?

Lo desconozco. Habría que preguntarle a ella qué interés oculto esconde su apoyo a Sánchez.

"El sanchismo hará lo que haga falta para perpetuarse, aunque destroce la idea de España"

Usted ha dicho que el sanchismo es incompatible con la libertad y con España. ¿No es una exageración teniendo en cuenta que el PSOE fue fundamental en la Transición?

Pedro Sánchez ha sido capaz de sentarse en la Moncloa acordando con aquellos que han matado españoles, como Bildu, con los proetarras que no han condenado nunca el terrorismo, o con los golpistas de ERC que quieren romper la unidad de España. Nos tratan a los españoles de ladrones e incluso hacen comparativas racistas. Es evidente que el sanchismo hará lo que haga falta para perpetuarse en el poder, aunque destroce la idea de España.

¿De verdad cree que el PSOE se atrevería a romper el marco constitucional? Son palabras mayores

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez están buscando romper el marco constitucional, y no lo digo yo, simplemente es una realidad. La Ley Celáa es el claro ejemplo de cómo se recortan los derechos lingüísticos, eliminado el castellano como lengua vehicular en la enseñanza pública en Cataluña para contentar a ERC y a sus socios. Vemos cómo se humilla a las víctimas del terrorismo con ese acercamiento a presos de ETA y cómo el propio presidente da el pésame en el Senado, porque se ha suicidado un etarra. Pedro Sánchez está al lado de aquellos que quieren romper España y hay que trabajar para sacarle de la Moncloa.

¿Qué le ha parecido la decisión de Ayuso de convocar elecciones?

Ayuso se ha visto obligada a convocar elecciones, porque sabía que se estaba poniendo en marcha una moción de censura como la de la de Murcia, y que Cs estaba dispuesto a entregar Madrid a Sánchez. El tiempo le ha dado la razón y yo espero que Ayuso saque el mayor apoyo posible para seguir llevando adelante su proyecto que supone gestionar la pandemia ayudando a la economía, los emprendedores, los autónomos y a las familias. Porque es un proyecto ganador la temen tanto desde la izquierda.

"Vox tiene que decidir entre un gobierno de Iglesias y uno de Ayuso. Ellos sabrán qué quieren hacer"

¿Hay tiempo de hacer una candidatura unitaria con Cs, incluso con Vox?

Las encuestas dicen que Ayuso está a nada de sacar mayoría absoluta, y en eso tenemos que centrarnos. Que no necesite el apoyo de otras formaciones sería lo ideal para el bien y el futuro de la Comunidad de Madrid. En cuanto a Vox, tiene que decidir entre un Gobierno de Pablo Iglesias y uno de Ayuso. Ellos sabrán lo que quieren hacer.

¿Que Pablo Iglesias sea el candidato de Podemos es una operación que le permitirá salvar a su partido claramente a la baja?

Me da igual la estrategia que esté haciendo Iglesias para salvar a su partido, lo que sé es que si hace tres días había que votar a Ayuso en masa ahora hay que movilizarse más que nunca para concentrar el voto del centroderecha. No podemos permitir que Iglesias sea el presidente de la Comunidad de Madrid, porque sería un desastre para Madrid, y para España. ya hemos vista las nefastas consecuencias de su paso por la Moncloa.

¿Qué le parece que finalmente el Gobierno haya sacado adelante la ley de la eutanasia convirtiendo España en el quinto país en regularla?

Son leyes que necesitan un amplio consenso Es un tema moral y este tipo de leyes deberían ser consensuadas para conseguir un amplio apoyo. Los temas morales no deben usarse como una batalla política.

Finalmente Iglesias se ha adelantado al presidente imponiéndole la nueva composición del Gobierno y situando a Yolanda Díaz en una vicepresidencia. ¿Eso qué significa?

Significa que quien le marca la agenda a Sánchez es Pablo Iglesias, que, en definitiva, es quien dirige la agenda política en España. No hay autoridad de Sánchez sobre Iglesias, y por eso el líder de Podemos se permite hacerle el Gobierno y anunciarlo para dejar en evidencia al presidente.

Sobre Yolanda Díaz: "Las personas con esa ideología comunista y totalitaria son nefastas para España"

Algunos creen que Yolanda Díaz tiene un perfil más moderado y hará las cosas más fáciles dentro del Gobierno

Todas las personas que tienen esa ideología comunista y totalitaria son nefastas para España. El comunismo no es una ideología que tenga cabida en el siglo XXI y en Europa, porque es incompatible con la libertad, el progreso y la democracia. Los comunistas no deberían estar gobernado en nuestro país, se llamen Yolanda Díaz o Pablo Iglesias.

Bueno, tal vez con ella de vicepresidenta la aplicación de algunos temas como la reforma laboral, el impuesto a la banca, el asunto del alquiler, se retrasen

Pablo Iglesias se ha ido, pero Podemos sigue gobernado, y él va a seguir moviendo los hilos del Gobierno. Nada va a cambiar porque Yolanda Díaz sea vicepresidenta tercera. Su ideología es la misma, y la mano que mecerá la acción del Gobierno y moverá los hilos va a seguir siendo la de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias manda y Pedro Sánchez obedece. La política impuesta por Podemos se va a aplicar sí o sí.

"Las únicas obras que se conocen de Iglesias son las de su chalet de Galapagar"

¿Cuál es el balance que hace usted de la gestión de Pablo Iglesias?

Las únicas obras que se conocen de Pablo Iglesias son las obras que ha hecho en su chalet de Galapagar. No ha hecho absolutamente nada más por España. Aunque eso sí, ha utilizado el dinero público para pagar a la niñera de sus hijos. La desgracia es que, aunque se vaya del Gobierno, su sombra seguirá siendo alargada y moverá los hilos.

Oiga, ¿y cómo cree usted que vamos a salir de la otra pandemia, de la económica?

El sanchismo va a dejar España arrasada económicamente. Ahí están los datos de nuestro país, que señalan que nos vamos a quedar entre los últimos de Europa, no sólo en el PIB, sino en casi todos los parámetros. Además, tenemos el farolillo rojo de destrucción de empresas, y muchas otras se van huyendo. España está dejando de ser un país atractivo para que las empresas puedan invertir, y así crear riqueza y empleo. La ruina de España no va a ser culpa de la pandemia sino del sanchismo. Sánchez es el verdadero problema para el progreso económico del país.

¿Usted cree que algunos están aprovechando los errores del Rey emérito para hacer tambalear nuestro modelo de Estado?

Que algunos quieren liquidar nuestro modelo de Estado está claro. Creo que no hay nadie mejor preparado y capacitado para ser jefe del Estado que Felipe VI, a quien no se lo están poniendo fácil todos los que van en contra de nuestro marco constitucional. Desde el minuto uno Iglesias, Podemos y sus socios de ERC y Bildu han intentado romper la figura del jefe del Estado para convertir la monarquía parlamentaria en una república. Eso es evidente.