El coste laboral acumula tres meses de descensos pero moderó su caída al cierre de 2020

El coste laboral por trabajador y mes alcanzó los 2.752,26 euros en el cuarto trimestre de 2020, un descenso del 0,1% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone tres meses a la baja pero de manera más moderada si se compara la caída de 1,1% registrada en el tercer trimestre del año pasado.

Para interpretar los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hay que tener en cuenta que los trabajadores acogidos a un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) continúan perteneciendo a la plantilla de sus empresas, pero no son remunerados con salarios sino con prestaciones aportadas directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en algunos casos, complementadas por las propias empresas, según recuerda el organismo. Además, las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores de estos trabajadores así como de los que se reincorporan a la actividad tienen exoneraciones.

En datos desestacionalizados, el coste laboral se redujo un 0,2% interanual en el cuarto trimestre del año, sumando también tres meses de bajadas.

Los salarios bajaron un 0,7% interanual, hasta los 2.061,32 euros al mes por trabajador

Del coste total por trabajador y mes en el que incurre un empleador por la utilización del factor trabajo, 2.061,32 euros corresponden a salarios y 634,57 euros, a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. El resto corresponde a indemnizaciones, prestaciones sociales...

Así, el coste salarial (comprende salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados, medidos en términos brutos) bajó un 0,7% en tasa anual. El decir, los salarios pasaron de 2.075,43 de media a 2.061,32 euros por trabajador y mes. Si se excluye el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados), el coste salarial ordinario varía un -0,6%.

Los otros costes (costes no salariales) aumentaron un 1,7%. Su principal componente, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, crece un 1,4%. En la variación de las percepciones no salariales destaca el aumento de todos sus componentes, excepto de las 'otras percepciones no salariales' (indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, pequeño utillaje, ropa de trabajo, selección de personal, etc.).

El coste laboral por hora crece un 5,1% debido al descenso del 5% en el número de horas efectivas de trabajo como consecuencia de la pandemia. Con este dato, el salario por hora trabajada aumentó un 4,5%. Así, el salario por hora fue de 16,97 euros, un 4,5% más en la tasa interanual. Desgranado el dato, el salario por hora a tiempo completo se situó en 17,71 euros (+4,0%) y a tiempo parcial en 12,11 euros (+4,1%).

Si se elimina este efecto y el de calendario, el crecimiento estimado del coste hora es del 5,5%.

Durante el cuarto trimestre de 2020 la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, fue de 34,5 horas. De ellas se perdieron 6,7 horas a la semana, de las cuales 1,5 horas no se trabajaron por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor, incluyendo aquí el tiempo no trabajado por los afectados por Erte, mientras que 2,7 horas no se trabajaron por vacaciones y fiestas.

Por sectores, la hostelería sigue siendo la actividad más afectada como consecuencia de las restricciones del covid; Los salarios cayeron un 36,2% interanual hasta los 784 euros y las horas trabajadas un 33,9%, lo que supone una disminución del salario por hora trabajada del 3,6% respecto al cuarto trimestre del año anterior.

Solo la construcción presentó aumentos en los principales componentes del coste, mientras que la industria marcó el mayor descenso anual del coste salarial pero el mayor incremento de otros costes debido a el crecimiento de las indemnizaciones por despido. En los servicios, el coste laboral total disminuyó un 0,2%, pese a que los otros costes aumentaron el 1,4%, debido, principalmente, al alza de las cotizaciones sociales.

Por último, sobre el mapa el coste laboral supera en más de 450 euros la media nacional en Comunidad de Madrid y País Vasco mientras que en Extremadura y Canarias dicho coste es inferior a la media en la misma cantidad. Si se atiende al crecimiento anual del coste, Región de Murcia, Castilla y León y Cantabria, presentan las tasas más elevadas y Canarias, Baleares y Extremadura registran los mayores descensos.