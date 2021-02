Biden recalca a Xi Jinping su preocupación por "las prácticas económicas injustas" de China en su primera conversación

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo a última hora del miércoles su primera conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping.

Según informó la Casa Blanca en un comunicado, el demócrata subrayó su preocupación fundamental por las prácticas económicas coercitivas e injustas de Pekín, la represión en Hong Kong, los abusos de los derechos humanos en Xinjiang y las acciones cada vez más asertivas en la región, incluso hacia Taiwán. Mensajes que Biden confirmó posteriormente en un tuit.

I spoke today with President Xi to offer good wishes to the Chinese people for Lunar New Year. I also shared concerns about Beijing's economic practices, human rights abuses, and coercion of Taiwan. I told him I will work with China when it benefits the American people.