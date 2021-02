Yolanda Díaz reconoce que los Erte no son suficientes para los sectores más arrasados por la pandemia

El pronóstico inicial del Gobierno en general y del Ministerio del Trabajo en particular se está viendo desvirtuado por la persistente virulencia del impacto de la pandemia en España. Así lo ha admitido este viernes la ministra Yolanda Díaz al reconocer que los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) no serán suficientes para los sectores más afectados por la crisis sanitaria.

"En nuestro país estamos viviendo una crisis sin precedentes y es cierto que las previsiones que teníamos se están alargando, porque no estamos en un proceso de inmunidad de la población y se está retrasando más de lo previsto", ha indicado Díaz durante una entrevista en TVE en la que se ha abierto a sacar adelante otras ayudas para los sectores más críticos.

De manera pública, la ministra ha reconocido que aunque los sistemas de protección aplicados hasta ahora aunque son "brutales" son insuficientes para amortiguar el impacto de la crisis sanitaria en la economía. En concreto, la ministra ha mencionado el turismo, que representa "un poco más del 12% del PIB del país", y ha planteado abrir una reflexión con el sector para ver cómo se puede ayudar conjuntamente con las comunidades autónomas.

Descarta colapso en el SEPE

Por otro lado, Díaz descarta que este problema tenga relación la gestión de los Erte y ha asegurado que no le consta que haya colapso en las tramitaciones, ante las quejas de algunos trabajadores por retrasos en los pagos.

Según ha señalado, los expedientes pasan primero por la autoridad laboral competente, por lo que "hasta que no llegan al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)", no puede ser abonado, y ha añadido que "ese colapso no es real".

Estas declaraciones podrían servir de respuesta a los funcionarios del SEPE, que ayer anunciaron una huelga de dos días en marzo ante la falta de recursos para la tramitación de los Erte, que en enero ascendieron a 739.000.