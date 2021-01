Manuel Giménez (Comunidad de Madrid): "El plan de 1.000 millones de euros activará ayudas directas a la hostelería por 85 millones y otros 85 para autónomos"

Manuel Giménez, responsable de Economía de la Comunidad de Madrid, Consejería que corresponde a Ciudadanos, acaba de pactar con su socio de Gobierno, el PP, un plan de Rescate ciudadano con 1.000 millones de euros. De ellos, 600 millones se destinarán a pymes y autónomos, con 235 millones de euros para ayudas directas a fondo perdido. De ellos, 150 millones serán para pymes, 85 millones dedicados al sector de la hostelería, y otros 85 millones a autónomos. Ahora, solo falta conseguir el apoyo en la Asamblea de Madrid, para lo que aspira a convencer a Vox de la necesidad del plan para salvar a muchos negocios madrileños. Un apoyo necesario para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad de Madrid donde se incluiría el plan. Sobre el debate de la armonización fiscal autonómica, Giménez pide que no se sustente sobre falsedades, pues Madrid es la comunidad más solidaria de España.

¿Va a salir adelante dentro del Gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid el plan de Rescate a los ciudadanos por valor de 1.000 millones de euros?

Desde la Consejería de Economía teníamos muy claro lo que había que hacer, las necesidades que había que cubrir con los Presupuestos para salvar la hostelería en la región. Y lo que puedo decir es que nuestro socio del Gobierno, el Partido Popular, nos lo ha comprado y lo importante ahora es que salga pronto y salga bien.

¿Y cuándo se aprobará el plan?

Eso es otra cosa, porque dependemos de los votos de otros grupos parlamentarios, más concretamente de unos señores que nunca se sabe si están a favor o no [en referencia a Vox] o de otros grupos en la Asamblea con los que me gustaría encontrar puntos de acuerdo. Pero no es fácil, aunque nos están pidiendo que tiremos adelante en Ceim y otras organizaciones empresariales, o Jaime Cedrún [secretario general de CCOO de Madrid] y Reillo [secretario general de UGT de Madrid]. Todos estamos de acuerdo en que estos 1.000 millones de euros son los que hacen falta en unos Presupuestos extraordinarios como estos. Y, aunque no se pueda salvar a todas las empresas, hay que ser conscientes de que el multiplicador del dinero se activa, porque permitirá que se pueda pagar a los proveedores. En las ayudas a los autónomos hemos detectado que por cada autónomo apoyado se salvan tres empresas. Es un multiplicador de tres equis (3x).

¿Cuál cree que será la posición de Vox respecto al plan?

Si quieren salvar a la hostelería, como dicen, deben aprobar los Presupuestos de la Comunidad.

¿Estamos hablando de ayudas directas, a fondo perdido?

Sí, va a haber 235 millones de euros en ayudas directas de los que 150 millones de euros son para pymes y otros 85 millones para autónomos. Y de estos 150 millones, 85 millones serán para la hostelería. Ahora bien, hemos de buscar un equilibrio entre la pulsión natural de la Administración para controlar y evitar el fraude y una necesidad de urgencia en el reparto de las ayudas. Esos 85 millones de euros de ayudas directas a la hostelería serán con un valor decreciente en el tiempo.

¿Y en el caso de los autónomos?

Queremos reeditar el Plan Impulsa, que fue la primera medida que desplegamos en marzo. Era una línea que estaba pensada para catástrofes o momentos puntuales de los autónomos, por lo que en 2019 ejecutó 8.000 euros de 8 solicitantes. Pero en 2020 ha acogido 8.000 solicitantes con 43 millones de euros repartidos. Volver a inyectar otros 85 millones de euros a los autónomos va a permitir lanzar el mensaje de que actualmente hay más autónomos funcionando en Madrid que en febrero de 2020.

Cierto que es difícil saber cuándo se aprobará el plan en la Asamblea, pero ¿cuándo lo presentará el Gobierno regional?

No podemos ir a la Asamblea sin haber explorado un compromiso de Vox. Y esperamos que no nos retrase en presentar un plan de la máxima urgencia y que no cometa la temeridad de hacer depender los Presupuestos de la Comunidad de esos grupos que ellos dicen que quieren destruir España y la economía. Sería una irresponsabilidad.

¿Y no se podría contar con el apoyo de otros grupos? Después de todo, el plan se destina a ayudas a la ciudadanía y las empresas.

Con el grado de confrontación que estamos viviendo en la política, lo relevante no es lo que yo espero. Aunque yo espero que lo apoyen, porque cuando estaba haciendo este plan de Rescate Ciudadano de 1.000 millones de euros estaba pensando en el dictamen de Recuperación de la Asamblea de Madrid aprobado por todos los grupos. Sería contradictorio que atacaran lo que ya han defendido en ese dictamen.

¿Tienen cálculos de cómo están afectando las nuevas restricciones a la hostelería?

No tenemos los números concretos. Semanalmente analizamos los gastos con tarjetas respecto a la semana anterior y la misma semana del año 2019. No obstante, se debe relativizar porque los patrones de consumo han variado. Antes se usaba mucho más efectivo. Tendremos el impacto de la merma de ingresos por las restricciones en los próximos días. Lo que sí observamos es la vuelta al negocio híbrido de comida a domicilio con el objetivo de reducir las pérdidas.

¿De todas formas, las restricciones van por barrios y municipios?

Incluso, también influye la propia estructura económica de cada zona, que varía. Por ejemplo, el teletrabajo ha afectado a la hostelería de manera distinta en zonas con muchas oficinas que en zonas más residenciales.

¿Qué parte del plan se financiará con fondos europeos?

Los fondos europeos están sujetos a una tremenda incertidumbre por la manera en que están siendo gestionados desde Moncloa y Hacienda. No sé cuántas veces ha tenido que retirar la ministra Montero el reglamento de Gobernanza de los fondos porque no logra convencer ni a las comunidades gobernadas por el PSOE. De todas formas, los proyectos que van anudados a los proyectos europeos de colaboración público-privada caminan en paralelo con nuestros Presupuestos, pero no hacemos depender los 1.000 millones de euros de rescate, ni el Presupuesto, con intereses más o menos espurios.

¿Pero a posteriori se podrían aplicar los fondos comunitarios para financiar el plan de rescate?

Sin duda. Se pueden asociar partidas presupuestarias acometidas desde febrero de 2020. Exploraremos todas las vías financieras para el plan y para los Presupuestos de 2021 y posteriores. Pero quiero dejar claro que el plan de Rescate de la hostelería no se va a hacer depender de ningún tercero. Para eso están los Presupuestos de la Comunidad de Madrid.

¿Tienen una idea de cuánto dinero de los fondos europeos va a corresponder a la Comunidad de Madrid?

No. Lo que sabemos son dos cosas. La primera, que se nos han reconocido 1.284 millones del fondo EU-React, pues se conoce el reglamento y el reparto. A estos se pueden imputar partidas de gastos incurridas desde febrero de 2020. La segunda, que nos han trasladado que el grueso de los fondos europeos del MRR se irá repartiendo en Conferencias sectoriales; es decir, que van a ser los diferentes Ministerios los que construyan sus prioridades políticas y hagan los repartos. Esto hace que las líneas estratégicas se las arroguen los diferentes ministerios, y la parte más compleja de ejecución se la trasladen a las comunidades autónomas. Y, además, hacen un mismo traje para todas las comunidades y cada una se tendrá que acomodar mejor o peor en función de sus características económicas, sociales o sectoriales.

Pero, ¿eso no se negociará en cada Conferencia sectorial?

Negociar en una Conferencia sectorial es muy difícil. Está el ministro o mininstra y 19 representantes [autonómicos y de las ciudades autónomas] a los que se da un único turno de palabra.

¿Cuántos trabajadores madrileños están en Erte?, ¿se temen que muchos no puedan incorporarse nuevamente a su empleo?

Pensamos mucho en esto. En el último año han pasado por un Erte más de 600.000 madrileños y ahora hay unos 150.000, aunque no ha aumentado este número desde octubre. Por tanto, se ha recuperado el 75% de los afectados. Y en esa recuperación han contribuido los algo más de 18 millones de euros que destinamos en la línea de Madrid Emplea a ayudas a las empresas para sacar trabajadores del expediente. Unos 5.000 empleos directos se han rescatado con el efecto arrastre de esta línea. Sobre cuántos de esos 150.000 empleos se van a recuperar y cuántos se van a perder definitivamente, yo diría que es muy importante que haya Presupuestos para contar con ayudas directas con las que se pueda afrontar el pago de nóminas, que habilitemos líneas para el servicio público de empleo –que el año pasado hemos pasado de 100 a 160 millones– con el fin de crear empleo de calidad, y también que podamos volver a apoyar la contratación de los ayuntamientos a los que hemos dedicado 35 millones de euros para personal. Y cada ayuntamiento ha podido decidir para qué contrataba a la gente, unas ayudas que se han utilizado en parte para los efectos de Filomena.

Repreguntamos. ¿Se están preparando para una avalancha de parados en Madrid?

Recontesto. Nos estamos preparando para disponer de 1.000 millones de euros para rescatar a los ciudadanos y salvar a las empresas. Vamos a tener 85 millones de euros para salvar la hostelería.

¿El Gobierno de Pedro Sánchez debería flexibilizar la prohibición de despedir por los Ertes?

Los empresarios lo vienen reclamando y es comprensible su inquietud, porque en muchos casos va a ser imposible mantener íntegramente el empleo. Hay que flexibilizar esa imposición, que no sea un todo o nada, que no se exija la devolución de todas las ayudas porque pese a la prohibición de despido, debemos ser realistas: en muchos casos no va a ser asumible por el empresario.

¿Qué valoración hace de los 16.000 millones de euros que el Gobierno entregó a fondo perdido a las comunidades? ¿Se han quedado fondos sin ejecutar?

No tengo el dato de otras comunidades, ni de otras consejerías de la Comunidad de Madrid; pero nosotros hemos superado una ejecución del 70% que supone un porcentaje extremadamente elevado para el poco tiempo que nos ha dado el Gobierno para gestionar estas ayudas. No alcanzo a entender como tiene fecha de caducidad a 31 de diciembre de 2020 un fondo dedicado a luchar contra la pandemia. ¡O sea!, ¿qué lo que no has ejecutado a esa fecha, lo pierdes como si no hubiese pandemia ni crisis el 1 de enero? En muchos casos es materialmente imposible por derecho administrativo, incluso si el solicitante tiene derecho a la ayuda.

¿El Ministerio de Hacienda no era consciente de este problema?

Me parece un absoluto despropósito. O estaba mal planificado, en cuyo caso es reprochable, o bien planificado, pero con mala intención, lo cual sería peor.

¿Han hecho llegar a Hacienda esta queja?, ¿qué ha contestado?

En reiteradas ocasiones a través de la Consejería de Hacienda y nos han contestado que 'son lentejas'.

¿Cómo valoran desde la Comunidad de Madrid el debate sobre la armonización fiscal de las comunidades autónomas?

Abrir un debate sobre falsedades no tiene ningún sentido, porque Madrid es la comunidad más solidaria de España. De 78.000 millones que recaudamos, 62.000 millones van a la caja común a la que Madrid contribuye en el 74%, muy alejada de la siguiente comunidad. Si hay un debate que sea sobre hechos notorios, como que la rebaja de IRPF de Madrid a quién más beneficia es a las rentas más bajas, pues somos la comunidad donde menos tributan las rentas más bajas. O que la declaración legal de donaciones se ha multiplicado desde que se bonifica el impuesto. Así pues, la 'infiscalidad' madrileña es la más solidaria, ya sea intrarregional o entre regiones. Si hay debate, que se hable de la armonización a la madrileña, no de la demonización fiscal de la Comunidad de Madrid.

¿Ve el próximo verano un Madrid con turismo?

Tenemos la obligación de hacer posible que si en verano hay turistas en Madrid, haya hostelería para servirles. Y eso es lo que está en mi mano, y para eso quiero destinar 85 millones de euros. No creo que 2021 vaya a ser un año perdido, y habrá recuperación en la segunda parte del año. Pero depende del factor económico y sanitario, y este últimos de la evolución de la pandemia y de la gestión de la vacuna que debería garantizarnos el Ministerio de Sanidad. Y respecto a las medidas económicas, por eso son tan importantes los 1.000 millones del Plan de Rescate para los ciudadanos, los 600 millones para las pymes y los 85 millones en ayudas directas para la hostelería. Y espero que Vox y el resto de los grupos de la Asamblea lo entiendan.